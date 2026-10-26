Cantabria pagará 220.000 euros por la muerte de una joven por una trombosis a la que mandaron 10 veces a casa: “No hay dinero que pueda compensar semejante pérdida”

Hospital de Sierrallana, donde fue atendida la joven fallecida. (Europa Press)

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El Servicio Cántabro de Salud ha reconocido su responsabilidad en la muerte de una joven de 24 años por una trombosis venosa cerebral que no fue diagnosticada a tiempo. La familia de la paciente, fallecida en agosto de 2025, será indemnizada con 219.723 euros en compensación por la negligencia médica.

“Nuestra hija tenía 24 años, era una chica sana, trabajadora, con ilusiones y toda una vida por delante. Nos la han arrebatado y nadie nos la va a devolver. No hay dinero que pueda compensar semejante pérdida”, han expresado sus padres, Montserrat y Jesús, en un comunicado.

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Los hechos denunciados se remontan a julio de 2025, cuando la muchacha, cuyo nombre no ha trascendido, acudió al Centro de Salud de Suances aquejada de dolores intensos de cabeza y vómitos persistentes, sin que los sanitarios le diesen un diagnóstico claro o un tratamiento que solucionase sus síntomas. La joven insistió durante 10 días, acudiendo tanto al médico de cabecera como a las urgencias del Hospital de Sierrallana. Su estado iba empeorando, pero todos los médicos terminaban por darle el alta sin una solución.

“Durante diez días vimos cómo nuestra hija se iba apagando, cómo sufría unos dolores insoportables y cómo empeoraba cada día. La llevamos una y otra vez al médico porque sabíamos que algo grave estaba pasando. Y una y otra vez la mandaron a casa”, recuerdan Montserrat y Jesús.

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Encargaron un TAC que nunca se hizo

Lo “más indignante”, según la familia, ocurrió el 29 de julio de 2025. Los síntomas que padecía la paciente iban cada vez a peor, hasta el punto que el Servicio de Urgencias solicitó un TAC craneal para ver qué podía estar ocurriendo. El hospital, sin embargo, nunca llegó a realizarlo y, apenas hora y media después, le mandaron a casa.

Un paciente durante una tomografía axial computarizada (TAC)

Sus padres la encontraron al día siguiente tirada en el suelo y desorientada. La joven fue ingresada en estado crítico el 30 de julio en el Hospital Marqués de Valdecilla. El diagnóstico era claro: “Presentaba una trombosis cerebral masiva”, ha expresado el abogado de la familia, Eduardo Curiel.

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La hija de Montserrat y Jesús pasó dos semanas en el centro, sin indicios de mejoría. Tras sufrir varias complicaciones, la joven falleció el 14 de agosto de 2025, sin que los médicos pudieran hacer nada por ella.

“Hay que exigir responsabilidades”

Para los peritos del caso, no había ningún atisbo de duda: la paciente presentaba los criterios de alarma suficientes para sospechar una patología secundaria y solicitar una prueba de imagen. La muchacha no solo presentaba una cefalea mal definida y vómitos, indicios claros de una trombosis cuando los tratamientos no funcionan, sino que contaba con factores de riesgo, pues tomaba anticonceptivos desde hacía dos años.

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El perito especialista en Neurocirugía determinó que la atención prestada durante esos diez días en Suances y en el Sierrallana “no se produjo en tiempo y forma ni se adecuó a la práctica clínica habitual ni a los protocolos de actuación vigentes”, y que los indicios de retraso diagnóstico pudieron condicionar tanto el inicio del tratamiento como el pronóstico final.

Con todo ello, el Gobierno de Cantabria ha reconocido su responsabilidad e indemnizará a la familia con cerca de 220.000 euros. La respuesta, no obstante, no ha convencido a la familia. “Lo que queremos son explicaciones, que se asuman responsabilidades y que quienes permitieron que esto sucediera no puedan limitarse a pasar página como si nada hubiera ocurrido. A nuestra hija ya no nos la van a devolver. Pero su muerte no puede quedar reducida a un expediente y una indemnización”, han expresado.

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Desde la asociación El Defensor del Paciente, apoyo jurídico de la familia, la presidenta Carmen Flores ha pedido que se exijan responsabilidades. “Estamos hartos de que las negligencias médicas terminen resolviéndose con una indemnización mientras los fallos que las provocaron quedan sin una explicación suficiente. Exigimos una investigación rigurosa y que se adopten medidas inmediatas para que algo semejante no vuelva a ocurrir. Porque si después de una tragedia de esta magnitud no cambia nada, el sistema estará fallando también a los próximos pacientes”, ha aseverado.