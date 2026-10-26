España

Una princesa italiana abre las puertas de su palacio familiar para recibir huéspedes en pleno centro de Roma

Giacinta Ruspoli ha transformado parte de su espectacular residencia histórica en un exclusivo alojamiento donde los visitantes pueden vivir como miembros de la aristocracia

Giacinta Ruspoli ha abierto a los huéspedes su palacio familiar. (Instagram @giacinta.ruspoli)
Giacinta Ruspoli ha abierto a los huéspedes su palacio familiar. (Instagram @giacinta.ruspoli)
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Mantener un palacio centenario no es una tarea sencilla, ni siquiera para quienes pertenecen a una de las familias nobles más conocidas de Italia. Consciente de ello, la princesa Giacinta Ruspoli ha decidido abrir las puertas de una de las propiedades más emblemáticas de su familia y compartir con viajeros de todo el mundo una parte de su extraordinaria historia.

Ubicada en una de las zonas más exclusivas de Roma, muy cerca de la Piazza di Spagna, la Residencia Ruspoli Bonaparte ocupa un magnífico edificio del siglo XVI que conserva buena parte de su esplendor original. Lejos de convertirse en un hotel convencional, la propiedad ofrece una experiencia íntima y exclusiva, con solo cuatro suites decoradas con muebles antiguos, piezas históricas y detalles de época que transportan a otra época.

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La propia Giacinta y su madre, la princesa María Pía, reciben personalmente a muchos de los huéspedes que se alojan en la residencia. Una implicación que refleja la filosofía con la que afrontan este proyecto: preservar el patrimonio familiar sin renunciar a compartirlo con el público.

La Residencia Ruspoli Bonaparte está situada cerca de la Piazza di Spagna. (instagram.com/ferdinandosciarrini)
La Residencia Ruspoli Bonaparte está situada cerca de la Piazza di Spagna. (instagram.com/ferdinandosciarrini)

“Nos consideramos simples guardianes de estas propiedades”, ha explicado Giacinta al hablar sobre una iniciativa que nace de la necesidad de afrontar los elevados costes de conservación que requieren este tipo de inmuebles históricos. “Mi familia quiere compartir con otras personas toda esta belleza que hemos recibido como un regalo”, asegura.

Una casa con siglos de historia

La residencia no solo destaca por su privilegiada ubicación o por sus elegantes interiores. También acumula una fascinante historia ligada a algunas de las figuras más destacadas de la aristocracia europea.

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Entre sus antiguos residentes figura Hortensia de Beauharnais, reina de Holanda y madre de Napoleón III, que vivió en el palacio junto a su hijo durante parte del siglo XIX. Un pasado que sigue muy presente en cada estancia, donde los elementos originales conviven con todas las comodidades actuales.

Cada una de las suites supera los 90 metros cuadrados y ofrece un servicio personalizado que incluye desayuno y mayordomo, permitiendo a los visitantes disfrutar de una experiencia difícilmente comparable con la de un alojamiento tradicional.

Pero la aventura turística de los Ruspoli no termina en Roma. La familia también posee el espectacular Castillo Ruspoli de Vignanello, situado a unos 80 kilómetros de la capital italiana.

Propiedad familiar desde el siglo XVI, este impresionante castillo conserva uno de los jardines renacentistas más admirados de la región del Lacio. Al igual que ocurre con la residencia romana, algunos espacios se han abierto al público, permitiendo a los visitantes descubrir de cerca un patrimonio que durante siglos permaneció reservado al ámbito privado de la nobleza.

La nueva vida de los grandes palacios europeos

La Residencia Ruspoli Bonaparte está situada cerca de la Piazza di Spagna. (instagram.com/ferdinandosciarrini)
La Residencia Ruspoli Bonaparte está situada cerca de la Piazza di Spagna. (instagram.com/ferdinandosciarrini)

La decisión de los Ruspoli refleja una tendencia cada vez más frecuente entre las grandes familias aristocráticas europeas. Lejos de los privilegios que durante siglos acompañaron a la nobleza, muchos propietarios de palacios, castillos y fincas históricas han encontrado en el turismo cultural una fórmula para garantizar la conservación de sus propiedades.

Una manera de mantener vivo un legado centenario, abrirlo a nuevas generaciones y asegurar que joyas arquitectónicas como la Residencia Ruspoli Bonaparte sigan formando parte del paisaje histórico y cultural de Italia .

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