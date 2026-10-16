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Alba Carrillo abandona ‘El Sótano Club’ en pleno directo para centrarse en La Séptima: “La semana pasada ya estuve enferma del cansancio”

La presentadora ha decidido dejar el programa de TEN antes de tiempo para poder darlo todo en el arranque de la nueva cadena

Alba Carrillo abandona TEN. (Europa Press)
Alba Carrillo abandona TEN. (Europa Press)
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En la televisión, como en la vida, a veces las despedidas llegan sin previo aviso, sin discursos ensayados y dejando a todo el mundo con la palabra en la boca. Eso es exactamente lo que ocurrió el pasado jueves en el plató de El Sótano Club, cuando su presentadora estrella, Alba Carrillo, decidió poner punto y final a su etapa en el formato de la forma más inesperada posible: levantándose y abandonando el espacio en pleno directo. Una espantada que, en cuestión de segundos, dejó a sus colaboradores completamente descolocados y obligó a uno de ellos a tomar las riendas de la emisión de forma improvisada para evitar que el barco se hundiera frente a las cámaras.

A través de su cuenta en X, el equipo lanzaba un mensaje sincero pidiendo paciencia a su audiencia: “Como ya sabéis, se avecinan cambios en el pequeño sótano y, para ello, necesitamos algo de tiempo para prepararlos”. De este modo, la entrega prevista para el viernes 16 de octubre quedaba cancelada, agradeciendo la comprensión de los fans y prometiendo regresar el próximo lunes “con nuestro entusiasmo habitual y, si es posible, con aún más energía”.

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Pero, ¿qué ha llevado a Alba Carrillo a tomar una decisión tan drástica? Lejos de tratarse de un arrebato sin fundamento, la presentadora ha querido dar la cara rápidamente y explicar con total honestidad los motivos de su marcha: su inminente fichaje y su necesidad de dedicación exclusiva a un nuevo y ambicioso proyecto en La Séptima, una nueva cadena que está arrancando motores.

El alto precio del éxito en La Séptima

Para Alba Carrillo, soltar la mano de El Sótano Club no ha sido un movimiento frío y calculado, sino una necesidad impuesta por el agotamiento físico y emocional. En unas sinceras declaraciones, la presentadora se ha abierto en canal sobre el insostenible ritmo de vida que llevaba en las últimas semanas intentando abarcarlo todo. “La semana pasada estuve enferma, de cansancio. Porque claro, yo por las mañanas iba a La Séptima a ver cómo se está haciendo todo, porque está arrancando una cadena. Y digo: ”jolín, es que no estoy viendo a mi hijo...’”, ha confesado con evidente tristeza. La difícil tarea de compaginar sus compromisos en dos empresas distintas, sumada al estrés continuo y a su innegociable deseo de disfrutar de la maternidad, la llevó a un límite que la obligó a pulsar el botón de freno.

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Alba Carrillo, en 'Hoy por hoy'. (Cadena SER)
Alba Carrillo empieza su viaje a La Séptima. (Cadena SER)

“Creo que es fundamental hacer las cosas bien”, ha recalcado la televisiva, dejando claro que no quería ofrecer una versión a medias de sí misma a los espectadores. La autoexigencia le estaba pasando factura y sentía que se estaba perdiendo momentos cruciales de su nueva andadura profesional. Con todo el dolor de su corazón, tuvo que priorizar su salud y su futuro a largo plazo. Sin embargo, no guarda más que palabras de inmenso cariño para la que ha sido su casa y su mayor proyecto personal reciente: “‘El sótano’ ha sido mi bebé, va a seguir siéndolo toda mi vida. Lo hemos disfrutado mucho y he sido muy feliz. Me han dejado ser yo y ha sido una manera de que también me vieran otras personas en otro registro”.

Un futuro en el aire para TEN

El primer daño colateral palpable de esta marcha ha sido la parrilla de este mismo viernes, que ha dejado a los seguidores sin la esperada visita de Andy (del mítico dúo Andy y Lucas). El cantante figuraba como el plato fuerte indiscutible para cerrar la semana en el plató, y por el momento es un absoluto misterio si este encuentro llegará a reprogramarse para emisiones futuras o si, por el contrario, será una de las víctimas colaterales de la crisis de formato.

Tras las duras palabras de Alba Carrillo sobre su experiencia juntas en 'Hasta el fin del mundo', Cristina Cifuentes es preguntada por la polémica. La expresidenta opta por una respuesta serena, evitando la confrontación y enviándole un beso a su excompañera.

El reto que tienen ahora por delante la productora y la directiva es sencillamente mayúsculo. Han prometido a sus seguidores volver a encender las luces el lunes, pero ese margen de apenas un fin de semana se antoja vertiginoso para reformular un programa que, desde su concepción, estaba hecho completamente a imagen, semejanza y medida de su presentadora. La gran pregunta que resuena ahora mismo en el sector y en las redes sociales es la más difícil de contestar: ¿quién asumirá el rol de presentador?

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