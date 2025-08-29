España

Quién es Sarah Santaollalla, la colaboradora de Javier Ruiz que está en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el PP

La comunicadora se ha convertido en el rostro estrella de la pequeña pantalla, donde colabora en el programa ‘Mañaneros’, entre otros

Alba García

Por Alba García

Guardar
Sarah Santaolalla. (RTVE)
Sarah Santaolalla. (RTVE)

Un rostro ha acaparado la atención en la actualidad televisiva en los últimos, el de Sarah Santaolalla. Con tan solo 26 años esta salmantina ya destaca en sus facetas de comunicadora, jurista, activista y analista política. El motivo no es otro que su carácter directo y sus opiniones contundentes, pues la han convertido en uno de los nombres más comentados en debates y programas de actualidad.

Sarah no pasa desapercibida. Su ideología progresista y su defensa del feminismo y la igualdad social le han granjeado tanto seguidores como críticos. Hasta la fecha ha participado como tertuliana en programas como En boca de todos (Cuatro), Mañaneros (RTVE), Todo es mentira (Cuatro) o Espejo Público (Antena 3), especializándose en política, feminismo y actualidad nacional.

Una la vida centrada en la actualidad política

Desde muy joven mostró un interés inusual por los temas sociales y políticos, lo que la llevó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca y Derecho en la Universidad de León, si bien nunca ha confirmado si completó ambos grados. Además, su carácter activista se ha plasmado en múltiples iniciativas locales, especialmente en Salamanca, donde presidió la asociación Jóvenes Vecinos, trabajando en proyectos comunitarios y sociales.

Sarah Santaolalla. (Antena 3)
Sarah Santaolalla. (Antena 3)

A nivel profesional, Sarah ha sabido combinar medios y política. En 2021 y 2023 figuró en las listas municipales del PSOE para el Ayuntamiento de Salamanca, aunque no llegó a ocupar cargo alguno. Paralelamente, su presencia televisiva se consolidó, convirtiéndola en un rostro conocido que no rehúye la confrontación de ideas.

La faceta más personal de Sarah Santaolalla

A nivel personal, se la relaciona sentimentalmente con Javier Ruiz (52), periodista y presentador valenciano habitual en Mañaneros 360 y Hora 25 de los negocios de la Cadena SER. Según fuentes de su círculo, habrían compartido estancias tanto en Valencia como en Salamanca y ha colaborado en talleres sobre fake news para las Juventudes Socialistas de España, combinando vida profesional y personal.

Su relación ha despertado interés por la diferencia de edad y por cómo ambos, con carreras consolidadas, encuentran puntos en común tanto en lo laboral como en lo afectivo.

Por otro lado, Sarah ha dado declaraciones controvertidas que han sido objeto de debate público. Entre las más recientes, sus críticas a los votantes del Partido Popular y Vox, a quienes calificó de desinformados o “idiotas”, provocaron reacciones inmediatas, desde preguntas parlamentarias hasta solicitudes para que TVE prescindiera de ella. La tertuliana se defendió aclarando que jamás ha insultado a ciudadanos y reclamando respeto hacia la prensa independiente.

Acoso y amenazas en redes sociales

Por este y otros debates Sarah ha sido víctima de acoso, ataques y amenazas de muerte en redes sociales. En noviembre de 2024, Sarah escribió en su cuenta de X(antes Twitter) que había sufrido un “ataque” por parte de “un neonazi enmascarado” a través de un vídeo difundido por el mismo canal.

Sarah Santaolalla. (EFE)
Sarah Santaolalla. (EFE)

“Un neonazi enmascarado se graba un vídeo de más de dos minutos atacándome. Aparece recortado porque me niego a hacerle propaganda. Con esto, sus seguidores han aprovechado para insultarme y amenazarme. Mis opiniones son a cara descubierta, vuestro fascismo no", dijo.

En el programa En boca de todos desveló que algunos de sus datos personales habían sido filtrados junto a los de algunos periodistas y políticos. “Mi teléfono arde con llamadas y mensajes y no hay derecho”, pronunció, señalando que en una de esas llamadas le dijeron:“¡Vamos a por ti, pedazo de zorra!”.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada viernes, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Un hombre de 52 años tiene que confesar un particular gusto culinario tras ser ingresado grave con larvas en el cerebro: lo comía “ligeramente hecho”

Hay productos que permiten distintas formas de cocinado, pero otros no. Cuando se trata de salud, es mejor no innovar

Un hombre de 52 años

El chef Quique Dacosta, sobre cómo distinguir una gamba roja fresca y de calidad: “Tiene que ser como tocar el cristal de una copa”

El chef, que suma en total siete estrellas Michelin en varios de sus restaurantes, tiene la gamba de Dénia como uno de sus productos fetiche

El chef Quique Dacosta, sobre

La “planta araña”, fácil de mantener y perfecta para mejorar la calidad del aire en casa

Una planta resistente que no solo adorna tu hogar, sino que también purifica el aire eliminando compuestos dañinos

La “planta araña”, fácil de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una uruguaya que vive en

Una uruguaya que vive en España habla sobre los españoles: “Hacen cosas que no tienen explicación”

Ana Molina, dermatóloga, sobre el “efecto rata”: “Es súper curioso”

Aemet licita por 372.000 euros el servicio médico para atender durante cuatro años a los empleados de su sede central en Madrid

Alejandro Hamlyn, el empresario del petróleo protagonista del audio de la ‘fontanera’ del PSOE, abre una guerra judicial: la Audiencia pidió su extradición, pero no es competente

Abascal pide “hundir” el barco de Open Arms: “Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

“La gente se compra casas sin tener ni idea”: estos son los consejos de un abogado antes de aceptar una hipoteca

Las dos cosas más importantes que tienes que saber si te despiden, según un abogado: “No pierdas el tiempo”

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 29 agosto

Sara recupera en el Tribunal Supremo los incentivos que no le pagó Zara tras su despido: la empresa le había penalizado una incapacidad temporal

DEPORTES

Tsitsipas pierde el partido y

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal

El compañero de Fórmula 1 al que Hamilton le hizo la vida “extremadamente difícil”: “Teníamos un código de conducta”

Jorge Vilda habla sobre la polémica con las habitaciones: “Las puertas estaban entornadas con el pestillo echado”