Quién es Sarah Santaollalla, la colaboradora de Javier Ruiz que está en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre el PP

Sarah Santaolalla. (RTVE)

Un rostro ha acaparado la atención en la actualidad televisiva en los últimos, el de Sarah Santaolalla. Con tan solo 26 años esta salmantina ya destaca en sus facetas de comunicadora, jurista, activista y analista política. El motivo no es otro que su carácter directo y sus opiniones contundentes, pues la han convertido en uno de los nombres más comentados en debates y programas de actualidad.

Sarah no pasa desapercibida. Su ideología progresista y su defensa del feminismo y la igualdad social le han granjeado tanto seguidores como críticos. Hasta la fecha ha participado como tertuliana en programas como En boca de todos (Cuatro), Mañaneros (RTVE), Todo es mentira (Cuatro) o Espejo Público (Antena 3), especializándose en política, feminismo y actualidad nacional.

Una la vida centrada en la actualidad política

Desde muy joven mostró un interés inusual por los temas sociales y políticos, lo que la llevó a estudiar Comunicación Audiovisual en la Universidad de Salamanca y Derecho en la Universidad de León, si bien nunca ha confirmado si completó ambos grados. Además, su carácter activista se ha plasmado en múltiples iniciativas locales, especialmente en Salamanca, donde presidió la asociación Jóvenes Vecinos, trabajando en proyectos comunitarios y sociales.

Sarah Santaolalla. (Antena 3)

A nivel profesional, Sarah ha sabido combinar medios y política. En 2021 y 2023 figuró en las listas municipales del PSOE para el Ayuntamiento de Salamanca, aunque no llegó a ocupar cargo alguno. Paralelamente, su presencia televisiva se consolidó, convirtiéndola en un rostro conocido que no rehúye la confrontación de ideas.

La faceta más personal de Sarah Santaolalla

A nivel personal, se la relaciona sentimentalmente con Javier Ruiz (52), periodista y presentador valenciano habitual en Mañaneros 360 y Hora 25 de los negocios de la Cadena SER. Según fuentes de su círculo, habrían compartido estancias tanto en Valencia como en Salamanca y ha colaborado en talleres sobre fake news para las Juventudes Socialistas de España, combinando vida profesional y personal.

Su relación ha despertado interés por la diferencia de edad y por cómo ambos, con carreras consolidadas, encuentran puntos en común tanto en lo laboral como en lo afectivo.

Por otro lado, Sarah ha dado declaraciones controvertidas que han sido objeto de debate público. Entre las más recientes, sus críticas a los votantes del Partido Popular y Vox, a quienes calificó de desinformados o “idiotas”, provocaron reacciones inmediatas, desde preguntas parlamentarias hasta solicitudes para que TVE prescindiera de ella. La tertuliana se defendió aclarando que jamás ha insultado a ciudadanos y reclamando respeto hacia la prensa independiente.

Acoso y amenazas en redes sociales

Por este y otros debates Sarah ha sido víctima de acoso, ataques y amenazas de muerte en redes sociales. En noviembre de 2024, Sarah escribió en su cuenta de X(antes Twitter) que había sufrido un “ataque” por parte de “un neonazi enmascarado” a través de un vídeo difundido por el mismo canal.

Sarah Santaolalla. (EFE)

“Un neonazi enmascarado se graba un vídeo de más de dos minutos atacándome. Aparece recortado porque me niego a hacerle propaganda. Con esto, sus seguidores han aprovechado para insultarme y amenazarme. Mis opiniones son a cara descubierta, vuestro fascismo no", dijo.

En el programa En boca de todos desveló que algunos de sus datos personales habían sido filtrados junto a los de algunos periodistas y políticos. “Mi teléfono arde con llamadas y mensajes y no hay derecho”, pronunció, señalando que en una de esas llamadas le dijeron:“¡Vamos a por ti, pedazo de zorra!”.