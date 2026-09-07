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La Séptima ultima sus fichajes: la periodista Verónica Sanz se suma al equipo de Javier Ruiz

La periodista da el salto desde Atresmedia a la nueva cadena de José Miguel Contreras

Verónica Sanz en 'laSexta Xplica' (ATRESMEDIA).
Verónica Sanz en 'laSexta Xplica' (ATRESMEDIA).
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La Séptima continúa dando forma al que será su desembarco en la TDT. El nuevo canal, impulsado por el periodista y productor José Miguel Contreras, ultima los preparativos para comenzar sus emisiones el próximo 5 de noviembre y acaba de cerrar uno de sus fichajes más destacados: Verónica Sanz. La periodista abandona así laSexta después de siete años para incorporarse a esta nueva aventura televisiva.

La llegada de Sanz amplía un equipo de rostros conocidos que ya cuenta con nombres como Javier Ruiz, Rocío Delgado, Alba Carrillo, Marta Márquez, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Sarah Santaolalla y Noor Ben Yessef. La comunicadora se suma al proyecto después de varios años ligada a la información y al análisis político en Atresmedia, donde se convirtió en una de las caras habituales de la cadena durante el fin de semana.

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El fichaje se ha anunciado con un guiño a su pasado televisivo. En el vídeo publicado en redes sociales, Sanz aparece junto a Javier Ruiz dentro de un ascensor. Mientras ambos conversan, la periodista pulsa el botón de la séptima planta, una referencia evidente al salto que acaba de protagonizar desde laSexta hasta La Séptima.

Verónica Sanz en 'laSexta Noche' (Atresmedia)
Verónica Sanz en 'laSexta Noche' (Atresmedia)

Siete años como uno de los rostros de laSexta

La trayectoria de Verónica Sanz en la cadena de Atresmedia comenzó en 2019, cuando tomó el relevo de Andrea Ropero como copresentadora de laSexta Noche. Primero compartió pantalla con Iñaki López y, posteriormente, con José Yélamo, hasta que el programa dio paso a laSexta Xplica.

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En los últimos años, Sanz había encontrado su principal espacio en las noches del sábado. Desde 2022 dirigía y presentaba Sábado Clave, el informativo que precedía a laSexta Xplica. Durante este verano también se puso al frente del espacio ante la ausencia de José Yélamo.

Su despedida ya había dejado entrever que tenía un nuevo proyecto entre manos. El pasado 29 de agosto, al finalizar la emisión número 200 de laSexta Xplica, la periodista anunció que aquella sería su última intervención en el programa y lanzó un mensaje enigmático sobre su futuro. Ahora se confirma que aquel “allí donde esté la acción” hacía referencia a La Séptima.

Mónica Sanz, Fernando Díaz de la Guardia y Verónica Dulanto, los tres presentadores originales de 'Cuatro al día'. (Mediaset España) los tres presentadores originales de 'Cuatro al día'. (Mediaset España)
Mónica Sanz, Fernando Díaz de la Guardia y Verónica Dulanto, los tres presentadores originales de 'Cuatro al día'. (Mediaset España) los tres presentadores originales de 'Cuatro al día'. (Mediaset España)

Una carrera ligada a la televisión y la actualidad

Antes de llegar a Atresmedia, Sanz había construido una trayectoria diversa. Licenciada en Periodismo, comenzó vinculada a la información deportiva, con una etapa de cuatro años en Barça TV, antes de pasar por Punto Pelota.

Con el tiempo, su carrera fue orientándose hacia la información general y política. Trabajó en Las mañanas de Cuatro y posteriormente desarrolló parte de su trayectoria en Telemadrid, donde estuvo vinculada a espacios como 120 Minutos y Buenos Días Madrid. Su experiencia en el directo y en la cobertura de acontecimientos de actualidad terminó convirtiéndola en un perfil habitual de los formatos informativos nacionales. Además, este 2026 ha dado un paso más allá de la televisión con la publicación de su primera novela, Gente bien, editada por Planeta.

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