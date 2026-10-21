Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las modelos Paola Dominguín y María José Suárez al deportista Felipe Reyes o el nutricionista Pablo Ojeda

Los invitados de esta semana en 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

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La emoción en las tardes de Antena 3 no concede ni un segundo de tregua. La carrera por alcanzar el codiciado bote millonario de Pasapalabra mantiene en vilo a la audiencia mientras Moisés y David continúan librando un duelo de titanes frente a las letras del abecedario. En una fase tan ajustada del concurso, donde cada detalle cuenta y la victoria final se decide por milésimas de segundo, la rapidez mental y el respaldo de los compañeros de equipo en las pruebas previas son el salvoconducto definitivo para afrontar lo que fue El Rosco con garantías.

Para renovar las fuerzas de los atriles y sumar frescura al plató, Roberto Leal recibe este miércoles 21 de octubre a cuatro nuevos rostros muy queridos por el público. Durante tres jornadas consecutivas, estos fichajes estelares se encargarán de acompañar a los concursantes, resolver pistas musicales, descifrar palabras cruzadas y acumular todo el tiempo posible en el cronómetro antes del enfrentamiento final.

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La selección de invitados para estos días destaca por una combinación perfecta de simpatía, talento y estilos muy diversos. La elegancia y la solera artística de Paola Dominguín se unen a la veteranía televisiva de María José Suárez, la cercanía didáctica del nutricionista Pablo Ojeda y el instinto competitivo de una leyenda de nuestro deporte como Felipe Reyes. Cuatro perfiles contrastados que prometen momentos divertidos, complicidad y, sobre todo, máxima implicación en el juego.

Quién es Paola Dominguín

Perteneciente a una de las dinastías más fascinantes y universales de la cultura española, Paola Dominguín (Madrid, 1960) regresa al plató de Pasapalabra con la naturalidad y el carisma que siempre la han caracterizado. Hija de la recordada actriz italiana Lucía Bosé y del mítico diestro Luis Miguel Dominguín, y hermana del cantante Miguel Bosé, Paola creció rodeada de vanguardia y creatividad, formándose desde muy joven en disciplinas como la danza, el mimo y la interpretación.

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Paola Dominguín en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Esa marcada sensibilidad artística la llevó a triunfar primero sobre las pasarelas como modelo y a desarrollar una solvente carrera como actriz en la gran pantalla, participando en títulos cinematográficos como California, Bésame, tonta o a las órdenes de Pedro Almodóvar en Hable con ella. En 2005 decidió volcar su visión creativa en su propia firma de moda y complementos, consolidando su perfil de empresaria. En el terreno personal, de su recordado matrimonio con el actor José Coronado nació su hijo Nicolás Coronado, quien ha seguido la estela artística familiar en la interpretación y el modelaje.

Quién es Pablo Ojeda

Nacido en Sevilla en 1982, Pablo Ojeda se ha consolidado en los últimos años como uno de los dietistas y divulgadores de nutrición más influyentes y queridos de la pequeña pantalla. Con un lenguaje llano, libre de tecnicismos complejos y cargado de sentido común, ha logrado conectar de forma masiva con los espectadores gracias a sus habituales intervenciones en formatos como Más vale tarde en laSexta, además de su paso por Mejor contigo en TVE o Hoy en día en Canal Sur.

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Pablo Ojeda en 'Pasapalabra'. (La Sexta)

Detrás de su espontaneidad ante las cámaras se esconde una sólida formación académica: es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO), cuenta con un máster en coaching nutricional y psiconeuroinmunología clínica, y dirige el centro Vitamind Psicología y Nutrición. Como autor de éxito, ha firmado superventas orientados al bienestar diario como Trucos fáciles para comer bien sin gastar de más, Manual de la compra inteligente o el celebrado Comida, vamos a llevarnos bien, escrito a cuatro manos junto a Virginia Troconis.

Quién es María José Suárez

Pocas invitadas conocen tan bien el funcionamiento de los atriles de Pasapalabra como María José Suárez (Coria del Río, Sevilla, 1975). La modelo y presentadora andaluza, cuya simpatía y espontaneidad son siempre garantía de espectáculo, comenzó su andadura pública tras coronarse como Miss España en 1996, un certamen que cambió sus planes universitarios de Magisterio para abrirle de par en par las puertas de la moda internacional y los estudios de televisión.

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María José Suárez en 'Pasapalabra'. (Europa Press)

Su telegenia la convirtió rápidamente en un rostro imprescindible de los grandes formatos de entretenimiento de la época, brillando al frente de programas tan emblemáticos como Noche de fiesta, concursando en la pista de ¡Mira quién baila! y realizando divertidas apariciones en comedias televisivas como 7 vidas. Madre de un hijo, Elías, en 2014 dio rienda suelta a su faceta emprendedora fundando su propia marca nupcial y de fiesta, abriendo tiendas en Sevilla y Madrid y demostrando una gran capacidad de reinvención profesional.

Quién es Felipe Reyes

El toque deportivo y competitivo de estas tres tardes corre a cargo de Felipe Reyes (Córdoba, 1980), uno de los interiores más determinantes y laureados en la historia del baloncesto nacional y continental. Curtido en la cantera del Ramiro de Maeztu y debutante con el Club Estudiantes, su consagración definitiva llegó a partir de 2004, cuando recaló en las filas del Real Madrid para defender su camiseta durante 17 temporadas consecutivas, levantando decenas de títulos y ejerciendo como el gran capitán de la época dorada blanca.

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Promoción de la nueva prueba final de 'Pasapalabra' anunciada por Antena 3 tras la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a retirar 'El Rosco'.

Con la elástica de la Selección Española formó parte de los inolvidables ‘Júniors de Oro’, coronándose campeón del Mundo en Japón 2006 y conquistando tres metales olímpicos: las platas de Pekín 2008 y Londres 2012, y el bronce de Río de Janeiro 2016. Retirado de las canchas profesionales en 2021, Reyes continúa vinculado a la entidad madridista en calidad de embajador institucional, aportando ahora en el plató de Antena 3 ese espíritu de superación y concentración bajo presión que tantas alegrías dio al deporte español.