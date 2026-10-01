Las audiencias de septiembre de 2026: Antena 3 lidera, La 1 le sigue de cerca y Telecinco firma su peor inicio de curso frente al mejor de Cuatro desde 2015

Las audiencias de septiembre de 2026 (Atresmedia / RTVE / Mediaset España)

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Como cada inicio de mes, el gran interés televisivo recae en las audiencias y este en especial hay una pregunta concreta. ¿Cómo han empezado el curso las cadenas? Antena 3 ha liderado las audiencias de septiembre con su sexto arranque de curso consecutivo en primera posición, mientras La 1 ha consolidado el segundo puesto y Telecinco ha firmado su peor inicio de temporada. El resultado abre el curso televisivo 2026-2027 con una distancia mayor entre las dos primeras cadenas y con Cuatro cerca de la principal señal de Mediaset.

El canal principal del grupo de San Sebastián de los Reyes ha subido nueve décimas respecto a agosto y solo ha cedido dos décimas en comparación con septiembre del año pasado. Durante los cuatro últimos arranques de temporada, su cuota se ha movido entre el 12,8% y el 13%. Su programación diaria sostiene esa regularidad. Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Sueños de libertad, Pasapalabra, El Hormiguero y sus noticiarios concentran sus mejores resultados.

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Espejo Público ha mostrado una posición más competitiva que en anteriores temporadas, mientras Y ahora Sonsoles se ha mantenido entre el 10% y el 11% de cuota, pese a ser la oferta menos vista de la cadena. Las hijas de la criada y la serie turca El Secreto han comenzado con buenos registros, aunque ambos títulos han perdido fuerza con el paso de las emisiones. También se ha debilitado La Mesa de Cristina Pardo, la apuesta del canal para este inicio de curso: lideró su estreno con un 13,1%, pero ya ha bajado del doble dígito en una ocasión. Antena 3 ha encabezado las franjas de sobremesa y prime time durante septiembre.

Audiencias de septiembre de 2026 (Barlovento)

Las audiencias de La 1

La 1 ha alcanzado el 12,1%, seis décimas más que en agosto y medio punto por encima de septiembre de 2025. Es su mejor arranque de temporada desde 2011, cuando comenzó el curso con un 13,9%. La cadena pública suma ya 13 meses seguidos por encima del 11% de cuota media, una continuidad que no registraba desde la temporada 2011-2012. Los espacios de actualidad explican buena parte de esa evolución y se espera que se mantenga así con la proximidad de las elecciones generales de 2027.

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La programación nocturna de La 1 ha mostrado resultados desiguales. La Revuelta ha alternado cuotas por encima y por debajo del 10% y MasterChef Celebrity Legends ha afrontado dificultades en la noche de los lunes, aunque su última entrega ha marcado récord con un 12,6%. El perro andaluz ha perdido competitividad después de destacar durante el Mundial, mientras Grand Prix y El túnel han cerrado bien sus ediciones.

Los archivos secretos del NO-DO se ha asentado en la noche de los viernes acompañado de documentales históricos de estreno. Los encuentros de España en la Nations League, con cuotas del 43 % y del 40,2 %, han impulsado la media de la cadena, al igual que la boda de Curro y Ángela en La Promesa, que reunió un 16,7%.

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Audiencias de septiembre de 2026 por targets (Barlovento)

El peor arranque de Telecinco

Telecinco ha obtenido un 8,4%, por encima del 7,8% de agosto y del mínimo histórico del 7,1% marcado en julio. Pese a esa subida mensual, ha registrado el peor septiembre de su historia y ha empeorado el 9,2% alcanzado al inicio de la temporada 2025-2026. La cadena acumula 15 meses en los que cada resultado mensual supone el peor de su serie histórica para ese mismo mes.

La presencia de La isla de las tentaciones y Supervivientes All Stars no ha evitado el retroceso. Ambos formatos han mejorado a lo largo del mes, pero no han compensado la debilidad de la programación diaria. Telecinco ha logrado éxitos puntuales, como el regreso de Belén Esteban en ¡De Viernes!, que alcanzó un 18,7% y la carrera de Fórmula 1 disputada en Madrid, con un 16,9%. El programa de Ana Rosa, ¡Allá tú! y First Dates son las ofertas más regulares del canal en su emisión cotidiana.

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Por la mañana, El programa de Ana Rosa y la nueva etapa de El tiempo justo superan con frecuencia el doble dígito. La mirada crítica y, especialmente, Vamos a ver registran peores resultados dentro de esa franja. El verano se mueve ha mantenido su emisión en la sobremesa frente a De lunes a viernes, pese a su 6,7 % de cuota a comienzos de mes. El diario de Jorge también ha vuelto con dificultades y Rueda la letra no alcanza los datos de Pasapalabra pese a contar con ‘El Rosco’.

Las emisiones más vistas de septiembre de 2026 (Barlovento)

El auge de Cuatro

Cuatro ha iniciado la temporada con un 7,1% y se ha quedado a 1,2 puntos de Telecinco, por lo que la señal secundaria de Mediaset reduce cada vez más su distancia. El canal ha firmado su mejor septiembre desde 2015, cuando logró un 7,4%, y su mejor mes sin un gran acontecimiento deportivo desde entonces. También ha alcanzado su mayor cuota desde junio de 2018, cuando el Mundial elevó su resultado al 8,8%, y es la cadena que más ha crecido entre las cinco grandes.

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En boca de todos, Horizonte, Todo es mentira y Código 10 han conseguido algunos de sus mejores registros históricos con su abordaje de la crisis de Ceuta. La franja de 8:00 a 10:30 horas sigue siendo el principal punto débil: las reposiciones de El Chiringuito han sido retiradas tras moverse entre el 2% y el 3%. El programa de Josep Pedrerol sí ha respondido en el late night, con cuotas de entre el 6% y el 7% los domingos y en algunas emisiones entre semana.

La bajada de laSexta

Por último, laSexta ha cerrado septiembre con un 5,3%, su peor resultado para este mes desde 2012, cuando marcó un 5%. Solo ha mejorado una décima respecto a agosto y ha bajado tres respecto a septiembre del año pasado. Aruser@s conserva una amplia ventaja interna y es la única oferta diaria de la cadena que alcanza el doble dígito. La mejora de El Intermedio en la parte final del mes y el 9,6% de Salvados con Gabriel Rufián, segunda opción de su franja el pasado domingo, completan sus principales resultados positivos.

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Audiencias de septiembre de 2026 por grupos (Barlovento)

El desgaste afecta al conjunto de la programación diaria y a buena parte del prime time, como Cara al Show, Pesadilla en la cocina o Congelados. Los fines de semana, laSexta Xplica tiene como gran competencia a Malas lenguas noche en La 2, y La Roca mantiene su fragilidad. Estos resultados dificultarían a laSexta una posición competitiva durante las elecciones generales frente al auge de Cuatro.