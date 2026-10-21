España

Pedro Sánchez acepta la propuesta de David Broncano y será entrevistado mañana en ‘La Revuelta’

Según adelanta ‘ABC’, el presidente del Gobierno acudirá este jueves al plató de La 1 en plena carrera electoral hacia el 29-N

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez estará en 'La Revuelta'. (Montaje Infobae)
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Pedro Sánchez se sentará este jueves, 22 de octubre, en el sofá de La Revuelta para ser entrevistado por David Broncano en La 1. La presencia del presidente del Gobierno en el plató del Teatro Príncipe Gran Vía, adelantada por ABC, se produce en plena precampaña de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y supone la visita institucional más esperada, comentada y de mayor carga simbólica desde el desembarco del formato en la televisión pública.

Con este cara a cara, el programa cierra un círculo repleto de ironía que el propio equipo ha alimentado desde su primera emisión. Desde su polémico fichaje por RTVE, Broncano no ha dudado en desactivar las críticas con humor. El encuentro llega, además, apenas una semana después de que el cómico bromeara en directo con enviar cartas a los principales candidatos a la Moncloa para “simular imparcialidad”.

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Más allá del tono desenfadado y la imprevisibilidad habitual del espacio, la cita culmina una de las batallas mediáticas más intensas de los últimos años en el access prime time. Concebido como la gran apuesta de la cadena pública para disputar el liderazgo nocturno a El Hormiguero de Pablo Motos en una franja leída inevitablemente en clave política, el formato recibe ahora al mandatario en una entrevista que pondrá a prueba el estilo de Broncano y que será analizada al milímetro tanto por la crónica social como por el panorama electoral.

De la hija de Jorge Ponce a las preguntas clásicas

Aunque esta será su primera visita presencial al teatro, no es la primera vez que la figura del presidente se cuela en las emisiones de la cadena pública. El antecedente directo se remonta a octubre de 2025, cuando Pedro Sánchez participó de forma indirecta en el espacio mediante un vídeo pregrabado. En aquella ocasión, el colaborador Jorge Ponce le lanzó en tono de broma la petición de que escribiera una justificación formal a la profesora de su hija Julia; el jefe del Ejecutivo recogió el guante y envió una grabación casera acompañada de una carta manuscrita en la que reivindicaba que “las niñas hagan lo que quieran”.

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La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Aquel intercambio marcó el tono distendido con el que el programa ha tratado las menciones a la Moncloa, si bien la entrevista en directo plantea un reto de registro muy diferente para ambos. En el aire queda la gran incógnita que acompaña a cada invitado de La Revuelta: si David Broncano se atreverá a someter al mandatario a sus dos preguntas de cabecera, cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes, o si el protocolo institucional obligará a esquivar las tradiciones más gamberras del formato.

David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)
David Broncano recibirá a Pedro Sánchez. (RTVE)

El interés de la noche estará puesto en descubrir su versión más humana, cotidiana e informal. Las quinielas apuntan a que dejará la corbata en el ropero para apostar por un estilismo cercano, en una velada donde no faltarán guiños a sus gustos musicales de cabecera, su conocida afición por el rock independiente nacional o pequeños detalles sobre cómo desconecta de la vorágine política de puertas para adentro. Todo esto mañana promete ser uno de los grandes momentos de la televisión de la última década, justo antes de unas elecciones históricas.

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