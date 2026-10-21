España

La polémica entrevista del príncipe Harry en la que admite su deseo de reconciliación: “Dejar atrás el pasado es algo que yo animaría a todo el mundo a hacer”

El duque de Sussex concedió una entrevista a la revista ‘GQ’ que ha dado mucho que hablar en Reino Unido

El príncipe Harry y Meghan Markle llegan para una visita al estudio de grabación The Community Recording Studio, en Nottingham, 2026. (REUTERS/Hannah McKay)
El príncipe Harry y Meghan Markle llegan para una visita al estudio de grabación The Community Recording Studio, en Nottingham, 2026. (REUTERS/Hannah McKay)
Guardar

El príncipe Harry ha vuelto a expresar públicamente su deseo de recomponer la relación con su padre, Carlos III, y su hermano, el príncipe Guillermo. En una entrevista concedida a la revista GQ, el duque de Sussex reconoció que le entristece el distanciamiento que mantiene con ambos y defendió la necesidad de dejar atrás los conflictos familiares. Sin embargo, una de sus declaraciones ha generado controversia al asegurar que “hay personas que no quieren que esto funcione”, una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida al heredero al trono británico.

La repercusión de sus palabras ha obligado a su entorno a intervenir pocas horas después de la publicación de la conversación. Un portavoz de los Sussex ha negado que Harry pretendiera criticar a su hermano y ha aclarado que el comentario se había realizado en términos generales, sin señalar a ningún integrante de la familia real.

PUBLICIDAD

Preguntado directamente sobre si le gustaría reparar los vínculos con su padre y Guillermo, el príncipe fue tajante: “Por supuesto que sí”. A sus 42 años, considera que las circunstancias actuales hacen todavía más importante la posibilidad de reconciliarse. “Con todo lo que está ocurriendo en el mundo, lo más importante es reconciliarse”, explicó durante la entrevista, grabada a finales de septiembre y publicada ahora dentro de la serie One More Question.

Harry no ocultó que la situación continúa provocándole pesar. En su opinión, las disputas entre hermanos y los desencuentros entre padres e hijos son experiencias con las que muchas personas pueden sentirse identificadas. De hecho, aseguró que su situación familiar aparece con frecuencia en sus conversaciones y reconoció que algunas personas observan su caso con la esperanza de encontrar respuestas para sus propios problemas.

PUBLICIDAD

Meghan, duquesa de Sussex, con un ramo de flores en la mano, reacciona mientras saluda a los simpatizantes junto al príncipe Harry, en Nottingham, 2026. (REUTERS/Phil Noble)
Meghan, duquesa de Sussex, con un ramo de flores en la mano, reacciona mientras saluda a los simpatizantes junto al príncipe Harry, en Nottingham, 2026. (REUTERS/Phil Noble)

El deseo de pasar página

El duque también reflexionó sobre la posibilidad de superar las diferencias. Aunque considera que las consecuencias de los conflictos pueden permanecer durante toda la vida, cree que la manera de afrontar lo ocurrido resulta determinante. “Las cicatrices permanecen para siempre”, señaló, antes de animar a dejar atrás el pasado cuando sea posible.

Ya hay suficiente drama en el mundo y en la vida de las personas como para seguir arrastrando conflictos familiares”, afirmó. No obstante, admitió que resulta complicado aconsejar a los demás sobre cómo resolver una situación en la que uno mismo continúa implicado.

Sus declaraciones coinciden con una nueva aparición pública de Carlos III, la reina Camila, Guillermo y Kate Middleton en Windsor, donde participan en los actos vinculados a la visita de Estado del sultán de Omán. La coincidencia ha vuelto a situar las diferencias entre los Sussex y los Windsor en el centro de la atención mediática.

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, lame el glaseado de su mano mientras él y Meghan, duquesa de Sussex, decoran cupcakes de cumpleaños durante una visita a Epic Partners en Nottingham. (Joe Giddens/Pool vía REUTERS)
El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, lame el glaseado de su mano mientras él y Meghan, duquesa de Sussex, decoran cupcakes de cumpleaños durante una visita a Epic Partners en Nottingham. (Joe Giddens/Pool vía REUTERS)

El regreso al Reino Unido y la educación de sus hijos

La entrevista también aborda la vuelta de Harry y Meghan al Reino Unido después de varios años establecidos en California. El príncipe asegura que su perspectiva ha cambiado tras las dificultades vividas desde su salida de la institución y que ahora encuentra algo más llevadero regresar al país: “Depende de tu percepción y de tu mentalidad ante lo que ha ocurrido. Sin duda, dejar atrás el pasado es algo que yo animaría a todo el mundo a hacer”.

Entre los motivos que destaca figuran las oportunidades para su familia, la posibilidad de que sus hijos conozcan mejor sus raíces británicas y el deseo de estar más cerca de sus parientes. “Poder llevar a los niños a un colegio británico ha significado mucho para mí. No sabía hasta qué punto era importante. Siempre pensé que era algo que intentaría —o que intentaríamos— hacer; ahora llevan dos semanas en el colegio, están encantados y están viviendo una experiencia totalmente distinta. Además, es estupendo estar de nuevo más cerca de mi familia y volver a pisar suelo británico, no solo por unos días o una semana suelta, sino por más tiempo. Es un placer haber regresado”, admitió el duque.

El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

Pese a su voluntad de acercamiento, el regreso no supone una modificación de su estatus. Los Sussex continúan sin desempeñar funciones oficiales en la monarquía, una condición establecida tras su decisión de apartarse de la primera línea de la familia real. A ello se suma la disputa legal que Harry mantiene por las medidas de seguridad que se le ofrecen durante sus estancias en territorio británico.

Temas Relacionados

Príncipe HarryPríncipe GuillermoCasa Real BritánicaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

La eléctrica elevó además su previsión de beneficio neto ajustado para 2026 a un crecimiento de al menos el 10%, con el que apunta a ganancias récord cercanas a los 6.900 millones de euros

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

La hija de Paz Padilla ha regresado a Madrid después de disfrutar de un viaje de ensueño con su marido, Mario Cristóbal

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

Lo que ocurre en tu corazón mientras duermes puede anticipar una insuficiencia cardíaca 10 años antes, según un estudio

El algoritmo entrenado prestaba especial atención a los registros obtenidos durante la fase inicial de transición entre la vigilia y el sueño ligero

Lo que ocurre en tu corazón mientras duermes puede anticipar una insuficiencia cardíaca 10 años antes, según un estudio

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

El crimen está siendo investigado por la Policía Nacional como un posible caso de violencia de género

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

Asturias dice adiós a la pesca del salmón y a su tradicional ‘campanu’: prohibirá su captura en 2027 ante la amenaza de extinción de la especie

Cantabria queda como la única comunidad autónoma que mantiene la campaña, aunque con restricciones, como la supresión de la comercialización del ‘campanu’

Asturias dice adiós a la pesca del salmón y a su tradicional ‘campanu’: prohibirá su captura en 2027 ante la amenaza de extinción de la especie
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

La Audiencia de Barcelona niega a siete nietos el derecho a recibir parte de una herencia de 60 millones de euros: la legítima tiene un carácter simbólico

Aldama se inventó que habían disparado a su Audi para insinuar que le amenazaban: fue un robo con un punzón pero “podemos tener ya la historia que necesitábamos”

¿Por qué izquierda y derecha están peleando así por el Senado, si “no es tan importante”? Error: es clave para controlar la Justicia y sus causas

El empresario español que evita secuestros con su negocio de 12.000 antenas de telefonía móvil lleva ahora su batalla legal contra un juez federal de EEUU

ECONOMÍA

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

El dinero obtenido con la desinversión del Estado en las cotizadas del Ibex “no cubriría ni la subida de las pensiones de 2027”

La violencia machista expulsa de casa a las madres que crían solas: familias monomarentales acaban viviendo en habitaciones o pensiones

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña