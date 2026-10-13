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Pedraz imputa al exjuez que presuntamente intentó “eliminar” a la magistrada del caso de David Sánchez y dijo que era “un puto grano en el culo”

Luis José Sáenz de Tejada comparecerá el próximo 28 de octubre como investigado ante la Audiencia Nacional por su presunta participación en la trama que buscaba apartar a la jueza Beatriz Biedma de la instrucción contra David Sánchez

Luis José Sáenz de Tejada, imputado, en uno de los vídeos del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV. (Magistrado Anticorrupción TV)
Luis José Sáenz de Tejada, imputado, en uno de los vídeos del canal de YouTube Magistrado Anticorrupción TV. (Magistrado Anticorrupción TV)
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El exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada comparecerá el próximo 28 de octubre como investigado ante la Audiencia Nacional por su presunta participación en la trama que buscaba apartar a la jueza Beatriz Biedma de la instrucción contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La citación, dictada este martes por el magistrado Santiago Pedraz, responde a una petición de la propia Biedma, personada como acusación particular en la causa, quien sostiene que el exjuez llegó a proponer actos de violencia física contra ella.

Según consta en la providencia del Tribunal Central de Instancia, a la que tuvo acceso este medio, Sáenz de Tejada deberá declarar por delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral. El mismo día, a las 10:00 horas, está citado como testigo Raúl Montaño Hermosell, abogado de Cintia Carolina Rocho Leal, una mujer que, según las investigaciones, habría recibido instrucciones del exmagistrado para actuar contra la jueza.

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La acusación particular sitúa el punto de partida de la operación en agosto de 2024, durante encuentros celebrados en Tarifa en los que participaron personas vinculadas a la presunta red liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset. Según la reconstrucción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ambos buscaban un contacto en Badajoz capaz de aportar información para desarticular el procedimiento contra David Sánchez.

La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo./ Europa Press)
La jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, a su salida de la Audiencia Nacional, a 8 de octubre de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo./ Europa Press)

El elegido habría sido Sáenz de Tejada, según el escrito presentado ante Pedraz, precisamente porque ya mantenía un enfrentamiento previo con la magistrada. La defensa de Biedma sostiene que esa enemistad anterior fue el motivo por el que Díez decidió reclutarlo y que, desde entonces, su actuación se centró “de manera directa y sostenida” en la instructora, al reproducir “exactamente los objetivos fijados por el grupo y las anotaciones manuscritas intervenidas”.

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Las frases que la Guardia Civil atribuye al exjuez

El informe de la UCO recoge una declaración testifical de Cintia Rocho, vinculada a un clan de Badajoz dedicado al narcotráfico, en la que asegura que Sáenz de Tejada le indicó que Biedma “era un puto grano en el culo y había que eliminarla”. El escrito presentado ante la Audiencia Nacional reproduce además otras expresiones atribuidas al exmagistrado en conversaciones mantenidas mediante perfiles falsos en redes sociales, entre ellas la frase “a palos aprende el burro”.

La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, comparece este jueves en la Audiencia Nacional para denunciar ante el juez maniobras en su contra de la presunta trama de la exmilitante del PSOE Leire Díez, que habrían incluido contactos con un clan del narcotráfico para amenazarla.

La acusación particular considera que esas manifestaciones constituyen “proposiciones para que terceros cometieran actos de violencia física contra la magistrada” y reflejan “una voluntad de daño que trasciende cualquier actuación procesal legítima”. Por ese motivo, además de la declaración de Sáenz de Tejada, Biedma solicitó que testifiquen Cintia Rocho, Ángel Martín -alias “el cordobés”-, su abogado Juan José Collado y el empresario Joaquín Parra, a quienes considera imprescindibles para esclarecer “la coordinación del grupo, la utilización de perfiles falsos, los seguimientos” y “las proposiciones de violencia física”.

Un exmagistrado ya apartado por violencia de género

Sáenz de Tejada fue apartado de la carrera judicial tras un expediente por violencia de género que, según informó La Razón, fue instruido por la propia Biedma. Esa circunstancia alimenta la tesis de la acusación sobre un móvil de animadversión personal previo a los hechos investigados en la trama Leire Díez.

El exjuez había intentado personarse directamente en la causa contra David Sánchez y, tras ser rechazado, lo intentó a través de su hermana. También presentó dos denuncias contra Biedma ante la Fiscalía de Extremadura, la segunda de ellas el mismo día en que la magistrada imputó al hermano del presidente por el contrato en la Diputación de Badajoz, según informó el diario Hoy. La Fiscalía Anticorrupción ha apreciado “solventes indicios” de actuaciones de las denominadas cloacas del PSOE relacionadas con la instrucción de ese caso.

Frente a las acusaciones, Sáenz de Tejada rechazó cualquier responsabilidad y, según recoge el Diario de Navarra, acusó a los investigadores de la UCO de mentir y de realizarle una “imputación falsa de hechos sin investigación alguna”. El exmagistrado negó haber acosado a la jueza. Está previsto que su declaración ante Pedraz se produzca el 28 de octubre a las 10:30 horas, media hora después de la comparecencia testifical del abogado de Rocho.

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