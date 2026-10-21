España

Anne Igartiburu, presentadora de la Gala Michelin: “Siempre cocino pescados al horno y mucho plato de cuchara, sobre todo porrusalda y marmitako”

La presentadora vasca será la encargada de dirigir la Gala de los restaurantes de la Guía Michelin 2027 España y Andorra, un evento anual que celebrará la alta cocina nacional

Anne Igartiburu en la antesala de la Gala Guía Michelin 2027 (Cedida)
Anne Igartiburu en la antesala de la Gala Guía Michelin 2027 (Cedida)
Guardar

Es la reina de los programas del corazón, pero también una amante confesa de la buena cocina. Anne Igartiburu (Elorrio, 1969) se erige desde hace años como una de las figuras más relevantes de la televisión en España, una faceta a la que suma las de actriz ocasional y madre orgullosa. Ahora, a Igartiburu se le suma un nuevo atributo: el de amante de la cocina.

La vasca será la encargada de presentar y dirigir la Gala de los restaurantes de la Guía Michelin 2027 España y Andorra, un evento anual que, cada año, reparte estrellas a los mejores restaurantes de todo el país. Uno, dos o tres astros, sellos Bib Gourmand y otros reconocimientos que ponen en valor la calidad de la gastronomía española.

PUBLICIDAD

Se estrena la presentadora en este formato, al que ha querido mostrar su agradecimiento. “No he presentado una gala así nunca, pero imagínate la ilusión que me hace”, asegura durante la presentación previa a la gala que se celebrará el próximo 1 de diciembre. “Yo creo que es de los premios más bonitos en los que te pueden elegir para presentar, porque si hay algo que tenemos en este país es buena gastronomía y buena gente en las cocinas”.

Tras la presentación previa a la gala, en la que Anne pudo conversar y conocer a chefs locales como Iris y Borja Jordan (Ansils, 1 estrella Michelin) o Toño Rodríguez (La Era de los Nogales, 1 estrella Michelin), la presentadora se acercaba a la prensa local y nacional para charlar sobre sus pasiones y manías culinarias.

PUBLICIDAD

Anne Igartiburu en la antesala de la Gala Guía Michelin 2027 (Cedida)
Anne Igartiburu en la antesala de la Gala Guía Michelin 2027, junto a los chefs Iris y Borja Jordan (Cedida)

Un refugio entre montañas

Huesca será la ciudad encargada de acoger esta cita tan especial, un entorno que trae buenísimos recuerdos a la presentadora del corazón. “Esta semana hará dos años que falleció mi padre y me hace mucha ilusión venir porque he subido al Aneto con él muchas veces. Conozco mucho la zona de Benasque, Ordesa... Me hace mucha ilusión”. Territorio de valles y pueblos montañosos que se dará a conocer en el evento más importante de la alta cocina española.

Sobre la gastronomía aragonesa que tanto ha disfrutado durante sus viajes, Igartiburu señala: “Lo bueno parte siempre de la materia prima, ¿no? En este caso, bien lo han dicho los ganaderos y los horticultores de la zona; la materia prima que hay aquí se aprovecha mucho".

El buen producto es imprescindible para Anne, también cuando se lanza a cocinar en casa. “Cocino pescados porque quizá es lo menos elaborado, porque un pescado bueno al horno ya está; la clave está en comprar bien. Pero también pucheros y todo lo que sea cuchara. Eso lo vamos heredando de madres a hijas e hijos”.

A su recetario personal también se suman platos reconfortantes para días fríos, guisos y potajes que la presentadora prepara aún más en estas fechas: “Una buena sopa de pescado, una porrusalda, un marmitako, unas buenas lentejas, unas alubias... Cualquier cosa de estas”.

Las elecciones obligan a la guía a retrasar su gala

Igartiburu se suma a la larga lista de presentadores que han tenido la oportunidad de acompañar a los chefs más importantes del país en galas como esta. Una pléyade de caras conocidas formadas por nombres como Jesús Vázquez, Andreu Buenafuente o Ainhoa Arbizu.

Este año, el evento llega acompañado de inesperadas novedades. Aunque la fecha elegida para esta edición había sido el martes 24 de noviembre, Mónica Rius, directora de Comunicación de la guía, ha anunciado en una rueda de prensa previa al evento que este se retrasará hasta el 1 de diciembre, atendiendo al nuevo calendario electoral.

La ceremonia reunirá a chefs, productores y personajes de la política española en el Palacio de Congresos de Huesca, solo dos días después de la celebración de las elecciones generales del próximo 29-N.

Temas Relacionados

Guía MichelinAnne IgartiburuGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

La eléctrica elevó además su previsión de beneficio neto ajustado para 2026 a un crecimiento de al menos el 10%, con el que apunta a ganancias récord cercanas a los 6.900 millones de euros

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

La hija de Paz Padilla ha regresado a Madrid después de disfrutar de un viaje de ensueño con su marido, Mario Cristóbal

Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

La polémica entrevista del príncipe Harry en la que admite su deseo de reconciliación: “Dejar atrás el pasado es algo que yo animaría a todo el mundo a hacer”

El duque de Sussex concedió una entrevista a la revista ‘GQ’ que ha dado mucho que hablar en Reino Unido

La polémica entrevista del príncipe Harry en la que admite su deseo de reconciliación: “Dejar atrás el pasado es algo que yo animaría a todo el mundo a hacer”

Lo que ocurre en tu corazón mientras duermes puede anticipar una insuficiencia cardíaca 10 años antes, según un estudio

El algoritmo entrenado prestaba especial atención a los registros obtenidos durante la fase inicial de transición entre la vigilia y el sueño ligero

Lo que ocurre en tu corazón mientras duermes puede anticipar una insuficiencia cardíaca 10 años antes, según un estudio

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)

El crimen está siendo investigado por la Policía Nacional como un posible caso de violencia de género

Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de una mujer de 52 años frente a un portal en Carabanchel (Madrid)
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

La Audiencia de Barcelona niega a siete nietos el derecho a recibir parte de una herencia de 60 millones de euros: la legítima tiene un carácter simbólico

Aldama se inventó que habían disparado a su Audi para insinuar que le amenazaban: fue un robo con un punzón pero “podemos tener ya la historia que necesitábamos”

¿Por qué izquierda y derecha están peleando así por el Senado, si “no es tan importante”? Error: es clave para controlar la Justicia y sus causas

El empresario español que evita secuestros con su negocio de 12.000 antenas de telefonía móvil lleva ahora su batalla legal contra un juez federal de EEUU

ECONOMÍA

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Iberdrola gana 5.816 millones hasta septiembre, un 9,6% más, tras vender su filial mexicana a Cox

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

La realidad de los jornaleros en la campaña de la aceituna: 57 euros al día, contratos fijos discontinuos “contaminados” y buscar casa “para mes y medio”

El dinero obtenido con la desinversión del Estado en las cotizadas del Ibex “no cubriría ni la subida de las pensiones de 2027”

La violencia machista expulsa de casa a las madres que crían solas: familias monomarentales acaban viviendo en habitaciones o pensiones

DEPORTES

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

Así te hemos contado la victoria del PSG sobre el FC Barcelona en Champions

El duelo entre el PSG y el FC Barcelona deja mermadas las plantillas de ambos equipos: Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Dani Olmo a la enfermería por lesión

Las palabras de Hansi Flick tras la derrota ante el club parisino en Champions: “Al final el PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros”

Así te hemos contado el empate entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid en la tercera jornada de Champions League

Anfield da la vuelta al Villarreal: el Submarino amarillo muere en la orilla tras acariciar la hazaña