Anne Igartiburu, presentadora de la Gala Michelin: “Siempre cocino pescados al horno y mucho plato de cuchara, sobre todo porrusalda y marmitako”

Anne Igartiburu en la antesala de la Gala Guía Michelin 2027 (Cedida)

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Es la reina de los programas del corazón, pero también una amante confesa de la buena cocina. Anne Igartiburu (Elorrio, 1969) se erige desde hace años como una de las figuras más relevantes de la televisión en España, una faceta a la que suma las de actriz ocasional y madre orgullosa. Ahora, a Igartiburu se le suma un nuevo atributo: el de amante de la cocina.

La vasca será la encargada de presentar y dirigir la Gala de los restaurantes de la Guía Michelin 2027 España y Andorra, un evento anual que, cada año, reparte estrellas a los mejores restaurantes de todo el país. Uno, dos o tres astros, sellos Bib Gourmand y otros reconocimientos que ponen en valor la calidad de la gastronomía española.

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Se estrena la presentadora en este formato, al que ha querido mostrar su agradecimiento. “No he presentado una gala así nunca, pero imagínate la ilusión que me hace”, asegura durante la presentación previa a la gala que se celebrará el próximo 1 de diciembre. “Yo creo que es de los premios más bonitos en los que te pueden elegir para presentar, porque si hay algo que tenemos en este país es buena gastronomía y buena gente en las cocinas”.

Tras la presentación previa a la gala, en la que Anne pudo conversar y conocer a chefs locales como Iris y Borja Jordan (Ansils, 1 estrella Michelin) o Toño Rodríguez (La Era de los Nogales, 1 estrella Michelin), la presentadora se acercaba a la prensa local y nacional para charlar sobre sus pasiones y manías culinarias.

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Anne Igartiburu en la antesala de la Gala Guía Michelin 2027, junto a los chefs Iris y Borja Jordan (Cedida)

Un refugio entre montañas

Huesca será la ciudad encargada de acoger esta cita tan especial, un entorno que trae buenísimos recuerdos a la presentadora del corazón. “Esta semana hará dos años que falleció mi padre y me hace mucha ilusión venir porque he subido al Aneto con él muchas veces. Conozco mucho la zona de Benasque, Ordesa... Me hace mucha ilusión”. Territorio de valles y pueblos montañosos que se dará a conocer en el evento más importante de la alta cocina española.

Sobre la gastronomía aragonesa que tanto ha disfrutado durante sus viajes, Igartiburu señala: “Lo bueno parte siempre de la materia prima, ¿no? En este caso, bien lo han dicho los ganaderos y los horticultores de la zona; la materia prima que hay aquí se aprovecha mucho".

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El buen producto es imprescindible para Anne, también cuando se lanza a cocinar en casa. “Cocino pescados porque quizá es lo menos elaborado, porque un pescado bueno al horno ya está; la clave está en comprar bien. Pero también pucheros y todo lo que sea cuchara. Eso lo vamos heredando de madres a hijas e hijos”.

A su recetario personal también se suman platos reconfortantes para días fríos, guisos y potajes que la presentadora prepara aún más en estas fechas: “Una buena sopa de pescado, una porrusalda, un marmitako, unas buenas lentejas, unas alubias... Cualquier cosa de estas”.

Las elecciones obligan a la guía a retrasar su gala

Igartiburu se suma a la larga lista de presentadores que han tenido la oportunidad de acompañar a los chefs más importantes del país en galas como esta. Una pléyade de caras conocidas formadas por nombres como Jesús Vázquez, Andreu Buenafuente o Ainhoa Arbizu.

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Este año, el evento llega acompañado de inesperadas novedades. Aunque la fecha elegida para esta edición había sido el martes 24 de noviembre, Mónica Rius, directora de Comunicación de la guía, ha anunciado en una rueda de prensa previa al evento que este se retrasará hasta el 1 de diciembre, atendiendo al nuevo calendario electoral.

La ceremonia reunirá a chefs, productores y personajes de la política española en el Palacio de Congresos de Huesca, solo dos días después de la celebración de las elecciones generales del próximo 29-N.