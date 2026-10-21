España

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

El Consejo de Ministros ha aprobado dos contratos de los blindados cuya entrega acumuló retrasos y por los que Margarita Robles tuvo que insistir para evitar que se demorase más

Demostrador D1 del VCR 8x8 Dragón (MDE)
VCR 8x8 Dragón (MDE)
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El Consejo de Ministros autorizó este martes dos acuerdos marco para sostener la entrada en servicio, el mantenimiento y la gestión del ciclo de vida de los vehículos de combate sobre ruedas VCR 8x8 Dragón. La inversión acordada por el Gobierno asciende a los 68,4 millones de euros. No son unos vehículos militares cualquiera. Se trata de una de las grandes apuestas del Ejército de Tierra que ha provocado varias polémicas en los últimos años por las críticas a sus capacidades o los retrasos en las entregas.

El primer acuerdo para el mantenimiento de los VCR 8x8 Dragón tendrá un valor estimado de 53,996 millones de euros, una vigencia inicial de cuatro años y la opción de prorrogarse por otros dos. Prevé apoyo técnico especializado, suministro de repuestos y asistencia para las tareas que excedan las capacidades del Ejército de Tierra, además de la atención de incidencias y otras necesidades. El segundo contrato, destinado a la entrada en servicio y a la gestión del ciclo de vida de los vehículos, estará vigente desde su formalización hasta finales de 2029, sin posibilidad de prórroga, y contará con un importe estimado de 14,41 millones de euros. También prevé la creación de la Oficina Técnica de Apoyo al Ciclo de Vida del Vehículo, responsable de gestionar su sostenimiento.

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Polémicas del 8x8 Dragón

El programa del Vehículo de Combate sobre Ruedas VCR 8x8 Dragón acumuló demoras en las entregas y cuestionamientos políticos y técnicos durante su fase de desarrollo. El blindado se convirtió en objeto de debate en el Congreso después de que no se entregaran las 92 unidades previstas para 2024. En febrero de 2025, el diputado del PP Agustín Conde pidió al Gobierno que reconsiderara la continuidad del proyecto. Tras una comparecencia de la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, el popular sostuvo que el programa “está siendo un fracaso” y cuestionó sus capacidades.

El parlamentario afirmó que la torre de 30 milímetros no alcanzaba la precisión requerida y que su peso elevaba la masa total del blindado. Según su planteamiento, esa situación afectaba la potencia, movilidad y capacidad de transporte aéreo del vehículo en aviones A400M. También advirtió sobre la falta de un sistema de protección activa frente a cohetes y drones. Conde propuso limitar el programa a su primera fase y reorientar las etapas posteriores hacia otro modelo.

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Valcarce rechazó los cuestionamientos del PP y defendió el trabajo de la industria española de defensa. La secretaria de Estado informó entonces de que los vehículos habían superado pruebas de rodadura y de que 10 unidades estaban en proceso de certificación y calificación. No obstante, en octubre de 2025, el Ministerio de Defensa trasladó a Indra su preocupación por los retrasos y por el incumplimiento del calendario pactado con Tess Defence, consorcio responsable del programa. La advertencia llegó tras una reunión entre la ministra Margarita Robles, la cúpula de la empresa y mandos militares. Ese mismo mes, el Ejército de Tierra recibió los primeros 10 Dragón en la base de Viator, en Almería.

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