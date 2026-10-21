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Anna Ferrer, hija de Paz Padilla, revela su percance tras volver de su luna de miel: “He acabado en comisaría”

La hija de Paz Padilla ha regresado a Madrid después de disfrutar de un viaje de ensueño con su marido, Mario Cristóbal

Anna Ferrer en una imagen de archivo. (Europa Press)
Anna Ferrer en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Anna Ferrer Padilla ha puesto punto final a una de las experiencias más especiales de su vida, su luna de miel junto a Mario Cristóbal, con quien se casó el pasado 19 de septiembre. Después de disfrutar de unos días inolvidables como recién casados, la pareja ha regresado a España para retomar sus compromisos profesionales y volver a la rutina. Sin embargo, el aterrizaje en Madrid no ha sido precisamente el que la creadora de contenido habría imaginado. La hija de Paz Padilla ha vivido un día de lo más accidentado que terminó con una inesperada visita a comisaría.

Ha sido la propia influencer quien ha compartido lo sucedido con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. Aunque ha preferido mantener en secreto los detalles de lo ocurrido, sí ha querido explicar que su jornada se torció prácticamente desde el primer momento.

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Una situación que despertó rápidamente la curiosidad de sus seguidores, a quienes Anna se apresuró a tranquilizar asegurando que no se trataba de nada grave.

De una luna de miel de ensueño a la vuelta a la rutina

Anna Ferrer y Mario Cristóbal han disfrutado de una luna de miel que les ha permitido desconectar y descubrir algunos de los rincones más espectaculares del mundo. Tras darse el “sí, quiero” en una boda celebrada el pasado septiembre en las playas de Cádiz, los recién casados pusieron rumbo a África para vivir sus primeras semanas como marido y mujer. Botsuana y Seychelles fueron algunos de los destinos de un viaje en el que combinaron aventura, naturaleza y descanso.

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Durante su estancia, la hija de Paz Padilla compartió con su comunidad virtual numerosos momentos de esta experiencia. Safaris, paisajes de ensueño y jornadas de desconexión formaron parte de unas vacaciones que parecían haberle sentado especialmente bien. De hecho, Anna llegó a reconocer públicamente lo feliz y agradecida que se sentía por todo lo que estaba viviendo.

Anna Ferrer y Mario Cristóbal en su boda (INSTAGRAM).
Anna Ferrer y Mario Cristóbal en su boda (INSTAGRAM).

“Nunca me había sentido tan relajada, tan llena, tan agradecida a la vida, tan feliz”, confesó durante el viaje, dejando claro que estaba disfrutando al máximo de esta nueva etapa personal. La creadora de contenido también explicó que esperaba poder refugiarse mentalmente en esos recuerdos cuando atravesara momentos complicados en el futuro. Unas palabras que reflejaban la felicidad con la que estaba viviendo sus primeros días de casada.

Pero, como suele ocurrir, el regreso a las obligaciones cotidianas ha sido muy diferente a las jornadas de descanso en el paraíso. Después de varias semanas alejada de la rutina, Anna ha vuelto a Madrid dispuesta a recuperar sus compromisos laborales. Lo que no imaginaba era que su primer día de vuelta acabaría convirtiéndose en una sucesión de contratiempos.

“He acabado en comisaría”: el inesperado percance de Anna Ferrer

La influencer ha relatado que todo comenzó de una manera aparentemente normal. Después de instalarse de nuevo en casa, se preparó para afrontar su jornada de trabajo, incluso organizando la comida que se llevaría a la oficina. Sin embargo, sus planes cambiaron por completo nada más salir del edificio en el que vive.

“Ha sido salir por la puerta de mi edificio y... de ahí para abajo”, explicó en una de sus historias de Instagram, dando a entender que el día empezó a torcerse prácticamente desde el primer instante. Pero la anécdota no terminó ahí. La hija de Paz Padilla sorprendió a sus seguidores al revelar cuál había sido uno de los desenlaces más inesperados de aquella jornada.

Anna en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ANNAFPADILLA )
Anna en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @ANNAFPADILLA )

“Solo os digo que he acabado en comisaría... ¡Ya os contaré!”, anunció, sin ofrecer más detalles sobre el motivo que la había llevado hasta allí. Sus palabras bastaron para despertar la curiosidad de quienes siguen habitualmente su día a día en redes sociales, especialmente después de verla disfrutar de unas vacaciones idílicas junto a su marido.

Consciente de la preocupación que podía generar una noticia así, Anna quiso restar importancia a lo sucedido. “Pero bueno, nada grave y nada que no tenga solución. No os preocupéis”, añadió, intentando tranquilizar a sus seguidores y dejando claro que, pese al contratiempo, no parecía tratarse de una situación especialmente preocupante.

Una explicación que todavía se hace esperar

Aunque la creadora de contenido prometió contar lo sucedido más adelante, por el momento no ha desvelado qué ocurrió exactamente ni por qué tuvo que acudir a comisaría. En sus publicaciones posteriores continuó compartiendo fragmentos de su jornada, pero sin aclarar el misterio que había generado con su mensaje inicial.

En lugar de ofrecer la explicación que muchos esperaban, Anna terminó poniendo el foco en un plan mucho más cotidiano para cerrar el día: una cena casera preparada por su tía Sole. “Un pucherito de mi tía Sole. Ahora sí que acaba bien el día”, escribió, dando por terminada una jornada que, a juzgar por sus propias palabras, había resultado bastante más complicada de lo previsto.

Por ahora, queda pendiente conocer qué sucedió durante esas primeras horas de regreso a Madrid. La influencer ha dejado claro que el percance no reviste gravedad, pero sus seguidores tendrán que esperar para descubrir por qué su vuelta de la luna de miel terminó con una visita inesperada a comisaría.

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