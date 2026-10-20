Noelia, pescadera de Málaga: “Cuando vayáis a comprar calamar, podéis pedir que le quiten la piel, pero la realidad es que le da mucho más sabor”

Los consejos de una pescadera para aprender a comprar calamares correctamente (Montaje Infobae)

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Si alguna vez has sentido vergüenza al ir a una pescadería y ni siquiera saber por dónde empezar, puede que el algoritmo ya te haya llevado hasta Noelia. Conocida en redes como Noelapeskaera, esta joven malagueña graba todos sus vídeos en el interior del puesto donde trabaja, en el Mercado de Salamanca de Málaga. En ellos, aparece con guantes y delantal de plástico, preparada para echarnos una mano y enseñarnos cómo acercarnos a nuestra pescadería más cercana sin morir en el intento.

Lenguados, mejillones, melva, almejas, gamba, boquerones... Esta creadora de contenido no deja pescado, marisco o molusco sin analizar. En uno de sus últimos vídeos, Noelia ha querido centrarse en el calamar, un producto que muchos consumen y disfrutan, pero que no todos comprenden. “Los calamares les gustan a todo el mundo, porque esto se lo comen tanto niños como adultos porque no tienen espinas”, explica la pescadera.

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Para Noelia, es fundamental comprender la diferencia entre el calamar fresco y las anillas de pota industriales que podemos encontrar en el congelador de un supermercado. “Esto para el batallero y para los niños está muy bien, pero como más bueno y más sabor tiene, tanto para cazuela como para frito, es un calamar fresco”, asegura la experta.

La joven explica que, cuando nos acerquemos a nuestra pescadería de confianza, debemos ir sabiendo para qué queremos usar el calamar en cuestión. “Depende de cómo vayáis a consumir el calamar; podéis pedir al pescadero o bien que lo prepare para fritura, o bien que lo prepare para cazuela, o bien que lo prepare para relleno”. En el caso de Noelia, nos muestra cómo lo corta en anillas, ideales tanto para freír como para cocinar guisos caseros.

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Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Además, Noelia nos regala un consejo personal maravilloso si queremos disfrutar aún más de este molusco: “Al calamar a mí no me gusta quitarle la piel, porque le da mucho más sabor, aunque lo podéis pedir sin piel”, explica. Esta piel no solo es comestible, sino que además aporta más nutrientes, colágeno y sabor en caldos o preparaciones a la plancha. Puede ser, sin embargo, de una textura algo más chiclosa en algunos casos.

Sea como fuere, la creadora de contenido nos anima a charlar con nuestro pescadero y escuchar sus consejos de experto. “Espero que os animéis a comprar en las pescaderías, que no da ningún tipo de miedo, y dejéis de comprar el pescado envasado”, concluye su vídeo.

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Propiedades nutricionales del calamar

Este molusco cefalópodo, el calamar, se ha ganado un lugar destacado en la gastronomía española gracias a su versatilidad culinaria y a su excepcional perfil nutricional.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), el calamar es una excelente fuente de proteínas, pues aporta unos 17 gramos por cada 100 gramos de porción comestible. Estas proteínas son de alto valor biológico, por lo que proporcionan aminoácidos necesarios para diferentes funciones del organismo y contribuyen al mantenimiento de los tejidos. Además, se trata de un alimento con un contenido relativamente bajo de grasa.

El calamar también aporta ácidos grasos poliinsaturados omega-3, nutrientes presentes en diferentes productos del mar y de interés dentro de una alimentación equilibrada, así como vitaminas y minerales. La FEN destaca especialmente la presencia de selenio, fósforo y yodo. Sin embargo, también contiene una cantidad elevada de colesterol, una característica que debe tenerse especialmente en cuenta a la hora de consumirlo.

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