España

El director de innovación del Ejército reconoce que la ruptura con Israel en defensa “afecta” al desarrollo pero cree que puede ser “una oportunidad”

El Gobierno cortó en septiembre de 2025 la relación en este ámbito como respuesta al “genocidio” que lleva a cabo Tel Aviv sobre la Franja de Gaza

Militar de uniforme con fajín rojo apoya la mano sobre un libro abierto ante las banderas de España y la Unión Europea junto a un crucifijo
Miguel Ivorra asume el cargo de director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa (Ministerio de Defensa)
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La decisión del Gobierno de terminar con la relación con Israel en materia de defensa -con matices y excepciones- ha conllevado consecuencias diplomáticas y económicas. El director general de Estrategia e Innovación de la Industria de Defensa, el teniente general Miguel Ivorra, ha admitido que la ruptura de España con Israel en materia de seguridad y defensa “afecta” a las capacidades nacionales, aunque ha defendido que el escenario también puede impulsar el desarrollo de la industria española y reducir la dependencia tecnológica de otros países.

Ivorra ha ha hecho estas declaraciones este martes en Madrid, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. El Gobierno cortó en septiembre de 2025 la relación en este ámbito como respuesta al “genocidio” que lleva a cabo Tel Aviv sobre la Franja de Gaza. La medida abrió un proceso de revisión de programas, suministros y tecnologías vinculados a empresas israelíes que tenían presencia en el sector de defensa español. La realidad es que la tecnología israelí está presente en la mayoría de ejércitos europeos. “Tras el veto, es la industria española la que tiene que fabricar las capacidades que nos suministraban los israelíes”, ha explicado Ivorra.

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El director general ha reconocido que la sustitución de esos equipos no será inmediata. “Lógicamente afecta, porque hay sistemas complejos que requieren tiempo y dinero”, ha afirmado. Por ello, como respuesta a este problema, uno de los pilares del discurso de Ivorra en el foro ha sido “fortalecer la autonomía estratégica”, es decir, disminuir la dependencia de otros países y fomentar el desarrollo propio. El militar ha defendido que España avanza “hacia una política industrial de Estado integrado” que “orienta los recursos” a la “superioridad tecnológica”. De esta manera, ha asegurado que esta decisión política debe verse como “una oportunidad”.

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Avance de Marruecos o dominio estadounidense

Ivorra ha abordado otros asuntos como el avance militar de Marruecos. Ivorra ha reconocido que el país está adquiriendo armamento de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, ha precisado que la compra de equipos no equivale a disponer de autonomía estratégica ni de una superioridad tecnológica propia. “No se consigue porque compres productos, sino desarrollándolos, evolucionándolos y manteniéndolos”, ha defendido. Ha hablado de su desarrollo armamentístico, pero no ha entrado a valorar la crisis de Ceuta y el supuesto papel que habría tenido Rabat, con buques militares en aguas ceutíes.

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Por otro lado, ha explicado que también es importante asumir la distancia que separa a España de Estados Unidos en materia tecnológica. A su juicio, se trata de una brecha “inmensa”, aunque ha sostenido que la Unión Europea puede reducir su dependencia exterior si actúa de forma coordinada. El director general ha planteado que la autonomía estratégica europea exige una posición común entre los Estados miembros. “Es difícil de conseguir, pero dentro de Europa será más fácil si todos colaboramos”, ha señalado. También ha defendido que, en el escenario actual, España y Europa necesitan conservar determinados vínculos con países externos. En ese sentido, ha definido a los Estados que participan en programas europeos como “aliados” y, al mismo tiempo, “competidores”.

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