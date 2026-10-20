Precio de la luz en España este 21 de octubre

¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy miércoles 21 de octubre.
Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.
PUBLICIDAD
Precio de la energía eléctrica
Día: 21 de octubre
Precio medio: 146.97 euros por megavatio hora
Precio más alto: 284.93 euros por megavatio hora
Precio mínimo: 0.42 euros por megavatio hora
La tarifa de la electricidad cada hora
A lo largo de este miércoles 21 de octubre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 177.86 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 178.48 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.75 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 161.67 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.48 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.33 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.24 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 226.09 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 258.25 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 196.6 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.71 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.99 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.95 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.75 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.68 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.42 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.78 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.88 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.22 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 255.14 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 284.49 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 284.93 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 253.92 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 224.61 euros por megavatio hora.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD