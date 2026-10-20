Precio de la luz en España este 21 de octubre

La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de hoy miércoles 21 de octubre.

Al cambiar continuamente, es importante mantenerse actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 21 de octubre

Precio medio: 146.97 euros por megavatio hora

Precio más alto: 284.93 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 0.42 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este miércoles 21 de octubre, el precio de la electricidad cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 177.86 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 178.48 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 167.75 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la luz será de 161.67 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 160.48 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 166.33 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 184.24 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 226.09 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 258.25 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 196.6 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 78.71 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.95 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 0.75 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 0.68 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.42 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.78 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.88 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 193.22 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 255.14 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 284.49 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la electricidad será de 284.93 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 253.92 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 224.61 euros por megavatio hora.