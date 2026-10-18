Mezclar posos de café con sal: qué usos domésticos tiene y en qué casos es recomendable hacerlo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Reutilizar los posos de café junto con sal gruesa se ha convertido en uno de los trucos de limpieza casera más compartidos en redes sociales y foros de consumo. La combinación aprovecha la textura abrasiva de ambos ingredientes para despegar restos de comida, grasa y malos olores de superficies resistentes, aunque especialistas en limpieza advierten que su uso debe limitarse a determinados materiales para evitar rayaduras.

El poso de café conserva pequeños granos que ayudan a desprender residuos cuando se frota sobre una superficie, mientras que los cristales de sal gruesa, de mayor tamaño, potencian ese efecto mecánico. A esto se suma la capacidad del café para absorber olores y la acción desengrasante y desinfectante atribuida a la sal.

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La mezcla se recomienda principalmente para piletas, ollas, sartenes, tablas de cortar y superficies donde se acumulan grasa y restos de comida. La preparación consiste en recolectar posos ya usados, dejarlos secar levemente y combinarlos con sal gruesa en una proporción aproximada de dos cucharadas de café por una de sal.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Cómo se aplica para limpiar

El procedimiento recomendado es sencillo: se coloca la mezcla sobre la superficie a tratar, se frota con una esponja o paño húmedo y se enjuaga con agua. Para quemaduras persistentes en ollas y sartenes, conviene dejar actuar la preparación unos minutos antes de frotar, lo que ablanda los restos adheridos y reduce la fricción necesaria.

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La variante con posos húmedos, en lugar de secos, suele recomendarse para utensilios de cocina, ya que los granos completamente secos pueden rayar superficies metálicas. Antes de aplicar la mezcla en toda la superficie, se sugiere probarla en una zona pequeña y poco visible.

Más allá de la limpieza de utensilios, la combinación de café y sal se emplea como neutralizador de olores. Se puede colocar en un recipiente abierto dentro de la heladera o el microondas, o esparcir una pequeña cantidad en el fondo del cesto de residuos para atenuar el olor de los desechos orgánicos. También funciona como exfoliante de manos después de cocinar, en particular para eliminar el olor a ajo, cebolla o pescado. Basta con frotar los posos húmedos sobre la piel y lavar después con jabón, aunque se desaconseja en manos con heridas o piel sensible.

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Qué superficies deben evitarse

La textura abrasiva que hace eficaz a la mezcla es, al mismo tiempo, su principal limitación. Entre los materiales que pueden sufrir daño figuran el vidrio y los espejos, las superficies brillantes o lacadas, el acero inoxidable pulido y las encimeras de mármol o granito sin sellar, que pueden absorber manchas oscuras del café. Tampoco se recomienda emplear la mezcla en placas vitrocerámicas y de inducción, sartenes antiadherentes y plásticos delicados, donde el frotado repetido puede dañar el revestimiento.

Al tratarse de un producto húmedo o semihúmedo, la combinación de café y sal pierde efectividad con el paso de los días y puede generar mal olor si no se almacena correctamente. Por eso se recomienda prepararla en pequeñas cantidades y usarla en el momento, o bien dejar secar completamente los posos antes de mezclarlos y conservar la preparación en un recipiente cerrado durante no más de dos o tres días.

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