Tensión por la seguridad de Harry y Meghan: les acusan de buscar un incidente para presionar al Gobierno británico

El príncipe Harry y Meghan Markle en una imagen de archivo. (Joe Giddens/Pool via REUTERS)

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El regreso del príncipe Harry y Meghan Markle a Nottingham, la ciudad en la que hicieron su primera aparición oficial como pareja prometida hace casi nueve años, ha terminado envuelto en una polémica sobre su seguridad. Los duques de Sussex visitaron varias organizaciones benéficas con las que mantienen vínculos desde hace tiempo, pero la publicación anticipada de los detalles de su recorrido ha despertado suspicacias en la prensa británica.

Algunos comentaristas han llegado a plantear si la pareja podría estar intentando influir en la decisión sobre su protección policial en Reino Unido. Se trata, por ahora, de especulaciones sobre sus intenciones, no de hechos demostrados.

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La controversia se abordó en Palace Confidential, el programa del Daily Mail, donde la editora real Rebecca English y otros expertos analizaron la visita. El motivo de las críticas fue que el medio local Nottingham Live había publicado, el día anterior, un itinerario detallado con los lugares y horarios en los que estarían Harry y Meghan.

El príncipe Harry y Meghan Markle decoran magdalenas durante su visita a Epic Partners, en Nottingham. (Joe Giddens/Pool vía REUTERS)

La publicación del itinerario que ha levantado sospechas

Rebecca English calificó de “muy inusual” que se difundieran con tanta antelación datos tan concretos de una visita de este tipo. Según explicó, los horarios de los compromisos de la realeza no suelen hacerse públicos previamente por motivos de seguridad y la información se facilita a un grupo limitado de medios acreditados, conocido como Royal Rota.

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La periodista cuestionó por qué los Sussex habían permitido que se conociera el recorrido con tanto detalle, especialmente teniendo en cuenta las preocupaciones sobre su protección que el propio Harry ha expresado en los últimos años.

“¿Están intentando provocar una situación en la que ocurra un incidente, incentivando a la gente a acudir al lugar, para luego poder decir: ‘Miren, no teníamos a la policía, no podemos gestionarlo’?”, planteó English durante el debate. La comentarista también sostuvo que la difusión de los horarios parecía animar al público a congregarse en los lugares que visitaría la pareja.

Estas afirmaciones forman parte de su interpretación de lo ocurrido. No se han aportado pruebas de que Harry y Meghan organizaran la publicación del itinerario con la intención de provocar un incidente de seguridad.

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Harry y Meghan posan con varios seguidores a su salida de una organización benéfica juvenil en Nottingham, el 15 de octubre de 2026. (REUTERS/Phil Noble)

El debate adquiere otra dimensión por la larga disputa del príncipe con las autoridades británicas sobre su seguridad. Tras abandonar sus funciones oficiales como miembro de la familia real en 2020 y trasladarse a Estados Unidos, Harry dejó de contar con el mismo sistema de protección policial financiado por el Estado.

Desde entonces, ha defendido que su seguridad y la de su familia deben evaluarse teniendo en cuenta las circunstancias de sus visitas al Reino Unido. El príncipe llevó el asunto a los tribunales, pero no consiguió el resultado que buscaba.

En julio, varios medios británicos informaron de que se había iniciado una revisión de la protección de los Sussex. El Comité Ejecutivo Real y de Personalidades Importantes (Ravec), responsable de evaluar estos dispositivos, debía estudiar si correspondía modificar el nivel de seguridad de la pareja. Según las informaciones publicadas entonces, se habían solicitado detalles sobre sus horarios y rutinas para valorar sus necesidades.

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Una visita multitudinaria y nuevas preguntas

Harry y Meghan saludan a varios seguidores a su llegada a una organización benéfica juvenil en Nottingham, el 15 de octubre de 2026. (REUTERS/Phil Noble)

Richard Kay, editor del Daily Mail, también expresó sus dudas sobre la gestión de la visita y la relacionó con el debate sobre la seguridad de Harry. A su juicio, una concentración de público podría complicar la situación y alimentar la discusión sobre la necesidad de restablecer una protección permanente.

Además, según la información citada por la revista HELLO!, la policía tuvo que intervenir cuando la multitud llegó a bloquear el coche de los duques durante la jornada.