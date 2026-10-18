España

Irene Urdangarin acompaña al rey Juan Carlos en Sanxenxo y le presenta a su nueva pareja: todo lo que se sabe del encuentro

La hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha desplazado a Galicia para encontrarse con su abuelo este fin de semana

Irene Urdangarin y el rey Juan Carlos a su llegada al puerto de Sanxenxo. (Europa Press).
Irene Urdangarin y el rey Juan Carlos a su llegada al puerto de Sanxenxo. (Europa Press).
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El rey Juan Carlos regresó el pasado jueves a Galicia para disfrutar de unos días de sol en España. Y este sábado ha sido el día perfecto para inaugurar su primera jornada de vela en Sanxenxo, uno de los destinos habituales de sus visitas privadas a España. Sin embargo, en esta ocasión, la competición ha compartido protagonismo con un encuentro familiar: el de don Juan Carlos con su nieta Irene Urdangarin, que se ha desplazado hasta las Rías Baixas para pasar unos días con él. La joven, además, según apunta Informalia, habría aprovechado la ocasión para presentar a su nueva pareja al antiguo jefe del Estado.

El emérito llegó a Vigo el jueves 15 de octubre, procedente de Abu Dabi y con una parada previa en Cascais, Portugal, donde suele reunirse con amigos de toda la vida. Su visita coincide con la celebración del Trofeo Xacobeo de Sanxenxo, una prueba de la clase 6 Metros que ha vuelto a congregar a los aficionados a la vela en aguas de la ría de Pontevedra.

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Con un tiempo soleado y temperaturas superiores a los 25 grados, la jornada ofreció unas condiciones favorables para seguir la competición. Don Juan Carlos, que mantiene una estrecha vinculación con el Bribón, siguió el desarrollo de la regata desde una lancha auxiliar. Aunque continúa figurando como patrón de la embarcación, sus dificultades de movilidad hacen que ya no se sitúe al timón como en otras etapas.

El rey emérito Juan Carlos I ha llegado a Vigo este jueves en su quinta visita a Galicia este año. (EFE/ Salvador Sas).
El rey emérito Juan Carlos I ha llegado a Vigo este jueves en su quinta visita a Galicia este año. (EFE/ Salvador Sas).

Irene Urdangarin, una compañía especial

Entre las personas que acompañaron al rey destacó Irene Urdangarin, hija menor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. La joven, de 21 años, mantiene un perfil discreto y reside habitualmente en Reino Unido, donde cursa estudios relacionados con la hostelería, la gestión de eventos y el turismo en la Universidad de Oxford.

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Irene llegó al puerto con un conjunto informal, formado por vaqueros, chaqueta, visera y gafas de sol, antes de embarcar en una de las lanchas de apoyo. Desde allí pudo observar la evolución del Bribón junto a su abuelo. La joven permaneció en un segundo plano durante buena parte de la jornada, mientras el emérito saludaba a quienes se encontraban en las inmediaciones.

No es la primera vez que ambos comparten una salida náutica en Galicia. El pasado año, Irene ya acompañó a don Juan Carlos en Sanxenxo, en una jornada en la que también estuvieron presentes la infanta Elena y Simoneta Gómez-Acebo. Su reciente encuentro en Francia, durante la entrega de un premio relacionado con las memorias del rey, también evidenció la cercanía que mantienen.

El Rey Emérito de España Juan Carlos I a su llegada para competir en la Liga de Seis Metros en Sanxenxo. (EFE/Brais Lorenzo).
El Rey Emérito de España Juan Carlos I a su llegada para competir en la Liga de Seis Metros en Sanxenxo. (EFE/Brais Lorenzo).

Una nueva relación tras su ruptura con Juan Urquijo

La principal novedad de esta visita estaría relacionada con la vida sentimental de Irene. Según informaciones publicadas por Informalia, la nieta del emérito habría acudido a Sanxenxo acompañada por su actual pareja, cuyo nombre no ha trascendido. Fuentes del entorno de don Juan Carlos citadas por el medio habrían confirmado su presencia y señalado que el rey está encantado de ver feliz a su nieta.

De acuerdo con esa información, la relación sería seria y la joven habría querido presentar a su nuevo novio a su abuelo. Se trataría de su primera pareja conocida desde que puso fin, en agosto de 2025, a su relación con Juan Urquijo, hermano de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

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