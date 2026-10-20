España

Muere una mujer de 52 años tras ser apuñalada frente a un portal en Carabanchel (Madrid): se investiga si podría ser un caso de violencia machista

Los sanitarios lograron reanimarla en el lugar de los hechos tras sufrir múltiples puñaladas en abdomen y tórax, pero acabó falleciendo en el hospital

Servicios sanitarios de emergencias atieneden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel. (Emergencias Madrid)
Servicios sanitarios de emergencias atieneden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel. (Emergencias Madrid)
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Una mujer de 52 años ha sido asesinada este martes tras recibir varias puñaladas frente a un edificio del distrito madrileño de Carabanchel. El ataque, ocurrido a plena luz del día, movilizó de urgencia a los servicios de emergencia, que lograron reanimar a la víctima en un primer momento, aunque terminó falleciendo poco después tras su ingreso en el hospital. Las investigaciones siguen abiertas, aunque no se descarta que pudiera tratarse de un nuevo caso de violencia machista.

Los hechos se desencadenaron alrededor de las 14:45 horas, cuando la Sala del Centro Inteligente de Mando de Coordinación y Control (CIMACC 091) de la Policía Nacional recibió un aviso urgente que alertaba de la presencia de una persona gravemente herida en la vía pública, concretamente en las zonas ajardinadas de la calle Ontanilla. La víctima, de origen guatemalteco, no residía en dicho inmueble, según ha avanzado El Mundo.

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Al lugar acudieron con rapidez indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional y patrullas de la Policía Municipal de Madrid, así como efectivos de SAMUR-Protección Civil y del SUMMA 112, quienes actuaron de forma conjunta para atender a la víctima de inmediato. La mujer se encontraba tendida en el suelo con múltiples heridas por arma blanca.

Ambulancia tras atender a la mujer agredida en Carabanchel. (Emergencias Madrid)
Ambulancia tras atender a la mujer agredida en Carabanchel. (Emergencias Madrid)

Presentaba múltiples heridas en abdomen y en tórax, y durante la valoración que estábamos prácticamente a la vez que el SUMMA atendiéndola en conjunto, ha entrado en parada cardiorrespiratoria y la hemos podido revertir. Ha sido trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre”, explicaba un portavoz de Emergencias Madrid a través del vídeo publicado en sus canales oficiales.

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La evacuación al centro hospitalario se realizó bajo un dispositivo de escolta de la Policía Municipal de Madrid para agilizar la llegada de la ambulancia. Pese a los esfuerzos de los sanitarios por estabilizarla, la víctima acabó falleciendo poco después de ingresar en el Hospital 12 de octubre debido a la severidad de las lesiones sufridas.

Investigación policial en marcha

Tras confirmarse el deceso de la mujer, la investigación ha quedado en manos del Grupo V de Homicidios y del Grupo de Delitos Violentos de la Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Por el momento, el arma empleada en el apuñalamiento no ha sido localizada en las inmediaciones del lugar.

Agentes de la Policía Municipal y Nacional mientras los sanitarios atienden a la víctima en Carabanchel. (Emergencias Madrid)
Agentes de la Policía Municipal y Nacional mientras los sanitarios atienden a la víctima en Carabanchel. (Emergencias Madrid)

Aunque las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis sobre las circunstancias del ataque, el suceso se investiga como un posible caso de violencia machista, según ha adelantado la Cadena SER. En este sentido, varios testigos presentes en el lugar han señalado que el autor del apuñalamiento podría ser una expareja de la víctima, según ha publicado El Mundo.

De confirmarse la naturaleza de género del crimen, se trataría de la sexta víctima mortal por esta causa en la Comunidad de Madrid en lo que va de año, elevando la cifra nacional a 43 mujeres asesinadas en España en 2026 y a 1.384 desde 2003, año en el que el Ministerio de Igualdad comenzó a recopilar de forma oficial estos registros estadísticos. Asimismo, en lo que va de ejercicio, dejan un balance de más de una treintena de menores huérfanos en el país.

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