Multas de 5.000 euros y un año sin entrar a los estadios: las sanciones a los aficionados del Rayo Vallecano por los incidentes ante el Athletic

Antiviolencia propone multas a doce aficionados del Rayo por el lanzamiento de objetos ante el Athletic. (Europa Press)

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La Comisión Antiviolencia ya se ha pronunciado. El organismo ha propuesto sanciones económicas de hasta 5.000 euros y prohibiciones de acceso a recintos deportivos de hasta un año para 12 aficionados del Rayo Vallecano que participaron en los incidentes que obligaron a suspender el partido contra el Athletic Club del pasado 10 de octubre.

La Policía, por su parte, continúa analizando las imágenes del encuentro para identificar a todos los implicados en el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

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En este caso, la sanción más elevada le correspondería a un aficionado rayista que participó activamente en los lanzamientos y arrojó un asiento arrancado de la grada. El objeto impactó contra la red de una de las porterías.

Lanzamiento de aviones de papel por la afición rayista en protesta contra la gestión de Martín Presa. (Marsical/EFE)

Además, Antiviolencia ha propuesto multas de 3.001 euros y seis meses de prohibición de acceso a los estadios para otros once aficionados radicales del Rayo. Según el organismo, participaron en las tres ocasiones en las que se arrojaron objetos de forma coordinada, entre ellos aviones de papel, bolas de plástico, mecheros y botellas de plástico.

146 días después y partido suspendido

Lo que debería haber sido un día de celebración se usó como colofón a una propuesta organizada contra la directiva presidida por Martín Presa. El Rayo volvía a Vallecas 146 días después. Le tocaba frente al Athletic Club. Pero tal partido nunca acabó.

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Corría el minuto 13 cuando empezaron a volar aviones de papel y pequeñas pelotas de plástico. Tras una reanudación breve y una nueva interrupción, el colegiado José María Sánchez Martínez habló con los capitanes y los entrenadores antes de tomar la decisión final.

El ambiente de rechazo se percibió desde antes del inicio. La grada recibió al equipo entre silbidos y cánticos dirigidos contra el máximo responsable de la entidad. Los aficionados corearon “Presa, vete ya”, “Martín Presa, fuera de Vallecas” y “Cobarde, Presa es un cobarde”.

El árbitro José María Sánchez Martínez habla con miembros de ambos equipos. (EFE/ Mariscal)

La primera detención obligó a los operarios a retirar los aviones de papel y las pelotas que habían caído en el área. Mientras tanto, los futbolistas de ambos equipos intentaron mantenerse activos a la espera de una resolución; los del Rayo incluso colaboraron en la retirada de los objetos.

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El lanzamiento incluyó miles de canicas, aviones de papel y pequeñas pelotas que podían afectar la integridad física de los jugadores, por lo que se interrumpió el encuentro. Los aviones de papel llevaban el mensaje “Salvemos al Rayo”. E incluso, los capitanes del Rayo se acercaron a la zona de la grada desde la que se desarrollaba la protesta. Isi Palazón y Óscar Valentín dialogaron con los aficionados mientras continuaba la limpieza del campo.

La Policía busca a todos los implicados

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha informado de estas propuestas tras su reunión de este martes, a través de una nota difundida por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

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El organismo subrayó que los lanzamientos fueron protagonizados por “un número amplio de seguidores en todo el estadio”. La Policía continúa “investigando las imágenes disponibles para la identificación de todos los que participaron en la acción coordinada”, según el comunicado de Antiviolencia. El objetivo es localizar a más responsables y proponer las correspondientes sanciones. Por tanto, las 12 propuestas anunciadas no suponen el cierre de la investigación.

Eso sí, ha día de hoy no hay fecha para ver cuándo se podrá completar los 90 minutos del encuentro, aunque ya se sabe que va a ser a puerta cerrada. Sin embargo, tampoco esta decisión ha sido ratificada por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), quien debe pronunciarse sobre el asunto.

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