Aparece una Mona Lisa con cicatrices de mastectomía en las calles de Milán: un artista desafía el estigma de la transformación de las supervivientes al cáncer de mama

La Mona Lisa con cicatrices de mastectomía de Alexandro Palombo (Cedida)

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AleXsandro Palombo ha vuelto a salir a las calles italianas para visibilizar la lucha contra el estigma que sufren muchas mujeres supervivientes al cáncer de mama. El artista ha dejado una nueva versión de la Gioconda en las inmediaciones del Instituto Nacional de Tumores (INT) de Milán.

Y es que Palombo ha tomado a uno de los iconos femeninos más reconocibles del mundo para representar en un espacio público la realidad que viven miles de mujeres en el mundo que atraviesan esta enfermedad y que rara vez se comenta. Así, una Mona Lisa, la obra estrella de Leonardo da Vinci, ha aparecido con un vestido rosa, que deja a la vista las cicatrices en su pecho tras haberse realizado una doble mastectomía.

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La Mona Lisa con cicatrices de mastectomía de Alexandro Palombo (Cedida)

La aceptación corporal en el icono femenino más famoso de Da Vinci

En España, según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se esperan 38.318 nuevos casos, lo que lo convierte en el tumor más frecuente entre las mujeres. Este mural es especialmente relevante en un contexto en el que Para muchas supervivientes, la intervención quirúrgica implica cambios corporales que suelen permanecer fuera de la conversación social.

El mural traslada esas marcas al espacio urbano y propone una discusión sobre la aceptación corporal tras el tratamiento. Pero también refuerza el mensaje de que la prevención, la detección temprana y el diagnóstico precoz son herramientas centrales frente al cáncer de mama.

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La Mona Lisa con cicatrices de mastectomía de Alexandro Palombo (Cedida)

La elección del lugar donde se ha representado esta versión de la Gioconda tampoco ha sido al azar. El mural se ha dibujado en el exterior de la institución milanesa, un centro de referencia en oncología. Por lo que Palombo conecta la obra con las personas que reciben atención médica y con el trabajo de los profesionales especializados en esta enfermedad.

“Un tumor cambia la vida. No su valor”

Esta no es la primera vez que se elige a la Mona Lisa para concienciar sobre la experiencia que atraviesa un paciente con cáncer. En 2013 la obra de Leonardo fue objeto de una campaña publicitaria de la Fundación Ante, una organización que proporciona asistencia oncológica gratuita a domicilio en Italia.

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La Mona Lisa calva de la Fundación Ante

Durante su 35 aniversario divulgó la imagen de la Gioconda sin su característico pelo, una de las consecuencias de la quimioterapia en los tratamientos contra el cáncer. “Un tumor cambia la vida. No su valor”, tituló la fundación. “El objetivo de la campaña es resaltar el valor de la dignidad de la vida, que tiene que ser preservada hasta el último momento”, declaró su portavoz Margarita Tasttini.

La presentación de esta nueva imagen de la Mona Lisa se “distorsiona la imagen que de ella tenemos en la memoria”, explicaba Tasttini. Un efecto que consigue igualmente “un tumor con la historia de una persona”. No obstante, una vez se supera “el estupor inicial” por el cambio de este icono, “nos damos cuenta de que la obra no pierde nada de su valor”, afirmaba la portavoz de la Fundación.

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