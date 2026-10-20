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Ferran y Dembélé, los repudiados del FC Barcelona que se marcharon al PSG por la puerta de atrás y ahora buscan venganza

Los dos jugadores protagonizaron una salida amarga del club azulgrana y este martes vuelven a verse las caras con su exequipo

Los jugadores del PSG Ferran y Dembélé (REUTERS/Benoit Tessier)
Los jugadores del PSG Ferran y Dembélé (REUTERS/Benoit Tessier)
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El FC Barcelona aterriza este martes en el Parque de los Príncipes para enfrentarse al PSG, el titán entre los titanes de Europa. El club parisino ha convertido la Champions en su competición por excelencia al conquistarla durante las dos últimas ediciones. Los azulgranas saben lo que es vencer al equipo francés, lo han hecho en el pasado, incluso con una remontada histórica. Sin embargo, esta vez se enfrentan a dos de sus exjugadores, que llegan a la cita, con apariencia de final, con sed de venganza tras haber salido del Camp Nou por la puerta de atrás.

Ousmane Dembélé llegó a la ciudad condal en agosto de 2017 después de que el FC Barcelona cerrara un acuerdo con el Borussia Dortmund por 105 millones de euros más variables. Se convirtió en el jugador más caro de la historia azulgrana, además de contar con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Firmaba por cinco temporadas para convertirse en el nuevo Neymar. Sin embargo, vivió un infierno debido a las lesiones que no le dieron tregua durante sus primeros años en España. Una situación que complicó sobremanera que pudiera adaptarse al estilo de juego del club azulgrana.

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Las críticas y los reproches fueron creciendo con el delantero francés. A las lesiones se sumó también su adicción a los videojuegos que le mantenían noches en vela y provocaban que llegara tarde a los entrenamientos. Una situación que se convirtió en algo recurrente. Tal fue la situación que llegó incluso a pagar 200.000 euros de multa por los retrasos.

El futbolista francés Ousmane Dembélé (AP Foto/Joan Monfort)
El futbolista francés Ousmane Dembélé (AP Foto/Joan Monfort)

En algunas ocasiones, llegó a ausentarse de los entrenamientos alegando gastroenteritis y sin avisar al club, que incluso le pidió mantener el teléfono operativo durante la noche. También acumuló retrasos en compromisos oficiales, como la cena navideña de 2021, a la que llegó una hora tarde. Sus hábitos alimenticios generaron preocupación y el Barça contrató a un cocinero para su domicilio, aunque el francés acabó despidiéndolo semanas después. En 2019, además, fue expulsado tras decirle al árbitro Mateu Lahoz: “Eres muy malo”, perdiéndose así el Clásico que se aproximaba.

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Cuando parecía que vivía su mejor momento, hizo las maletas. La oferta de renovación del FC Barcelona no llegó a convencerle. Lo que sí lo hizo fue el proyecto del PSG y la idea de ponerse a las órdenes de Luis Enrique. Además de volver a jugar en Francia, su país de origen. Un cúmulo de situaciones que acabaron por decantar la elección del delantero. No se equivocó, como él mismo ha reconocido después en alguna ocasión. Con el club parisino ha ganado todos los títulos franceses y dos Champions consecutivas, además del Balón de Oro a título personal. Ferran, que acaba de aterrizar en las filas del PSG, vivió una situación similar.

Ferran brilla bajo el cielo parisino

Ferran pasó cuatro temporadas en las filas azulgrana, durante las cuales nunca terminó de hacerse con el puesto de ‘9’ del FC Barcelona. Deco nunca le vio ahí ni priorizó la ampliación de su contrato, sino todo lo contrario. El tiburón ha firmado una temporada sin reproches gracias a la confianza de Hansi Flick y de la afición. Sin embargo, su actuación en la cita mundialista estuvo lejos de ser lo esperado.

El futbolista español Ferran Torres (REUTERS/Albert Gea)
El futbolista español Ferran Torres (REUTERS/Albert Gea)

Ferran Torres fue cuestionado durante todo el Mundial. El delantero era un hombre angustiado desde el día dos de torneo. No se lo podía creer cuando el árbitro fue a revisar la jugada para ver si su gol ante Arabia Saudí era válido. Finalmente, fue anulado. El colegiado le arrebató eso que tanto ansiaba el entonces azulgrana. El resto de partidos tampoco sonrieron al discutido jugador de la selección española. Mientras que en España cerraban un acuerdo con el PSG.

Quedó relegado al banquillo y a contentarse con minutos en las segundas partes. Pero De la Fuente siempre tuvo fe en él: sabía que con espacio en el terreno de juego se reencontraría con el gol. Se hizo esperar, pero el gol llegó en el momento que más lo necesitaba La Roja. En la final ante Argentina, entrados ya en la prórroga. Apareció Ferran con su primer gol en el Mundial, un tanto que vale una estrella. Después de todos los sofocos y los ruegos, llegó.

El delantero español Ferran Torres abandona el FC Barcelona tras cuatro temporadas y media y jugará hasta 2031 en el Paris Saint-Germain, donde se reencontrará con Luis Enrique, después de que ambas entidades hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. (Fuente: Europa Press/PSG/FC Barcelona/RFEF)

Tras su regreso a España, Ferran vivió una salida amarga del club que había sido su casa durante los últimos cuatro años e hizo las maletas dirección a París. Salió por la puerta de atrás, pero entró en el Parque de los Príncipes por la puerta grande. Hasta ahora ha firmado siete goles y se ha ganado la confianza de su nueva afición y su nuevo técnico. Ahora, los dos futbolistas que fueron repudiados por el FC Barcelona vuelven a verse las caras con su exequipo con sed de venganza.

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