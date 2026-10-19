Una hija y su madre, atrapadas en una terraza en Oliva al “borde de la hipotermia”: “Aquí no viene ni Dios. Lo peor que he vivido en mi vida”

Virgina, atrapada junto a su madre en la terraza de su casa mientras el resto se inunda. (Imagen compartida por Virgina @nikitakd en X)

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Virginia Zapater, una joven que vive en Oliva (Valencia), está atrapada junto a su familia en su casa esperando a ser rescatada, víctima de la DANA Adam, que ha provocado fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana. A través de su cuenta de X ha compartido una imagen en la que aparece junto a su madre y su perro, cubiertas en mantas, y alertando de que están ya “al borde de la hipotermia”.

“Estamos mi madre y yo en la terraza, mi padre no puede salir de casa por la cantidad de agua que hay. “Estas son mis llamadas al 112 y aquí no viene ni dios”, ha escrito, junto a una imagen de las llamadas que ha realizado al número de Emergencias desde las siete de la mañana. La noche ha sido larga. Ya ayer por la noche Virginia comentó que en Oliva estaba lloviendo “con una fuerza y un viento que no había visto en su vida”.

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Estamos mi madre y yo en la terraza, mi padre no puede salir de casa de la cantidad de agua que hay. Estás son mis llamadas al 112 y aquí No viene ni dios! @generalitat @apuntnoticies @sextaNoticias @A3Noticias https://t.co/CYY2M4MNBR — virginia zapater (@nikitakd) October 19, 2026

Horas después, avisaba: “Oliva ahora mismo está dentro de un huracán. Es la peor noche de mi vida, sin ninguna duda. Solo rezo para que pare lo antes posible, por favor”. Han pasado ya más de cinco horas desde que publicaba este mensaje y sigue esperando.

“Estamos esperando a la UME o bomberos para que nos puedan sacar de casa. Esto es lo peor que he vivido en mi vida”, ha sentenciado. También ha compartido un vídeo de su casa que se ve completamente inundada. En las imágenes, aparece ella andando, con las zapatillas de estar por casa sumergidas y el pijama.

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Y así está mi casa. @apuntnoticies @apuntoratge @A3Noticias @sextaNoticias #Oliva #Valencia #DanaAdam https://t.co/U0J6JtgqJC — virginia zapater (@nikitakd) October 19, 2026

15 helicópteros en el rescate de decenas de afectados

Y mientras tanto, cerca de 15 helicópteros participan este lunes en el rescate de decenas de personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, donde se acumularon más de 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aunque el nivel de alerta meteorológica bajó, la situación de peligro continúa.

Así lo ha informadop el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una comparecencia junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Este último ha pedido “muchísima paciencia” a las personas afectadas y aseguró que se trabaja “para llegar lo antes posible”.

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En el operativo participan siete helicópteros de rescate, uno de coordinación, uno de reconocimiento y búsqueda, y seis de transporte de personal y apoyo logístico, según se detalló en la comparecencia. Las autoridades insistieron en que la población permanezca confinada ante una “situación meteorológica extraordinaria” que no afectaba a esas comarcas desde hace tiempo.