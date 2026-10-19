España

Una hija y su madre, atrapadas en una terraza en Oliva al “borde de la hipotermia”: “Aquí no viene ni Dios. Lo peor que he vivido en mi vida”

Virgina Zapater ha compartido imágenes de su casa, completamente inundada. “Estamos esperando a la UME o bomberos para que nos puedan sacar”, afirma

Virgina, atrapada junto a su madre en la terraza de su casa mientras el resto se inunda. (Imagen compartida por Virgina @nikitakd en X)
Virgina, atrapada junto a su madre en la terraza de su casa mientras el resto se inunda. (Imagen compartida por Virgina @nikitakd en X)
Guardar

Virginia Zapater, una joven que vive en Oliva (Valencia), está atrapada junto a su familia en su casa esperando a ser rescatada, víctima de la DANA Adam, que ha provocado fuertes lluvias en la Comunidad Valenciana. A través de su cuenta de X ha compartido una imagen en la que aparece junto a su madre y su perro, cubiertas en mantas, y alertando de que están ya “al borde de la hipotermia”.

“Estamos mi madre y yo en la terraza, mi padre no puede salir de casa por la cantidad de agua que hay. “Estas son mis llamadas al 112 y aquí no viene ni dios”, ha escrito, junto a una imagen de las llamadas que ha realizado al número de Emergencias desde las siete de la mañana. La noche ha sido larga. Ya ayer por la noche Virginia comentó que en Oliva estaba lloviendo “con una fuerza y un viento que no había visto en su vida”.

PUBLICIDAD

Horas después, avisaba: “Oliva ahora mismo está dentro de un huracán. Es la peor noche de mi vida, sin ninguna duda. Solo rezo para que pare lo antes posible, por favor”. Han pasado ya más de cinco horas desde que publicaba este mensaje y sigue esperando.

“Estamos esperando a la UME o bomberos para que nos puedan sacar de casa. Esto es lo peor que he vivido en mi vida”, ha sentenciado. También ha compartido un vídeo de su casa que se ve completamente inundada. En las imágenes, aparece ella andando, con las zapatillas de estar por casa sumergidas y el pijama.

PUBLICIDAD

15 helicópteros en el rescate de decenas de afectados

Y mientras tanto, cerca de 15 helicópteros participan este lunes en el rescate de decenas de personas afectadas por las fuertes lluvias registradas en municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, donde se acumularon más de 700 litros por metro cuadrado en 24 horas. Aunque el nivel de alerta meteorológica bajó, la situación de peligro continúa.

Así lo ha informadop el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en una comparecencia junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Este último ha pedido “muchísima paciencia” a las personas afectadas y aseguró que se trabaja “para llegar lo antes posible”.

En el operativo participan siete helicópteros de rescate, uno de coordinación, uno de reconocimiento y búsqueda, y seis de transporte de personal y apoyo logístico, según se detalló en la comparecencia. Las autoridades insistieron en que la población permanezca confinada ante una “situación meteorológica extraordinaria” que no afectaba a esas comarcas desde hace tiempo.

Temas Relacionados

Última Hora EspañaComunidad ValencianaTiempo EspañaDANAEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Las autoridades han pedido precaución a la población ante el peligro de inundaciones

Alerta roja en Gandía, Oliva o Denia por la DANA Adam, en directo: última hora de las lluvias torrenciales en Valencia, Baleares y Cataluña

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 2

Elecciones generales 29-N, en directo | Feijóo: “La clase media tiene que volver a ser el motor de España”

La precampaña electoral también centra el lunes político tras un intenso fin de semana marcado por el fracaso de la izquierda y por un beso

Elecciones generales 29-N, en directo | Feijóo: “La clase media tiene que volver a ser el motor de España”

Dimite el alcalde de Algeciras tras más de 15 años en el cargo, acorralado por una moción de censura y dos denuncias por agresión sexual

José Ignacio Landaluce dejará la Alcaldía el próximo 25 de octubre, tres días antes del pleno previsto para votar su destitución

Dimite el alcalde de Algeciras tras más de 15 años en el cargo, acorralado por una moción de censura y dos denuncias por agresión sexual

Enrique Sánchez, chef andaluz: “Los huesos de San Expedito son un postre típico del Día de Todos los Santos y quedan genial con este truco de abuela”

El cocinero y presentador de televisión andaluz prepara este postre tradicional con los consejos de su abuela

Enrique Sánchez, chef andaluz: “Los huesos de San Expedito son un postre típico del Día de Todos los Santos y quedan genial con este truco de abuela”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo | Feijóo: “La clase media tiene que volver a ser el motor de España”

Elecciones generales 29-N, en directo | Feijóo: “La clase media tiene que volver a ser el motor de España”

Dimite el alcalde de Algeciras tras más de 15 años en el cargo, acorralado por una moción de censura y dos denuncias por agresión sexual

El juez Llarena levanta la orden de detención contra Puigdemont y afea al Constitucional que censure un criterio que ha “fracturado al tribunal”

El Gobierno de Ayuso seguirá externalizando toda la gestión de la empresa pública Agencia de Vivienda Social: afirma que no cuenta con los medios suficientes para hacer el trabajo

Cómo reclamar la suspensión del voto por la ‘ley de nietos’: qué necesitan los 163.020 afectados y hasta cuándo pueden personarse ante el Supremo

ECONOMÍA

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Lucía Menéndez, abogada: “Esto es lo que significa aceptar una herencia a beneficio de inventario”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Las empresas españolas dejan de invertir para recortar su deuda y acumular liquidez

Campaña decisiva para el aceite de oliva: un 23% más de producción, precios a la baja y la retirada de excedentes en el aire

Seis consejos para ahorrar en Navidad: desde planificar un presupuesto hasta evitar los créditos rápidos y no fiarse de los grandes descuentos

DEPORTES

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Mohamed, el portero de fútbol sala que cruzó la frontera con cinco años y creció en un centro de acogida: “Alguien que parte desde cero nunca pierde”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

La polémica jugada entre Arda Güler y Peque: el Sevilla pedía tarjeta roja para el jugador turco por un posible codazo

El Real Madrid cambia la cara, pero no evita la polémica: aplasta al Sevilla, mientras Arda Güler se libra de una posible roja

La reflexión de Koke sobre la vivienda: “Con 19 años me fui a vivir a La Finca y a mis padres les compré una casa en Rivas”