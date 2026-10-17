El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

El general Sir Roly Walker, jefe del Ejército de Reino Unido, asiste con uniforme reglamentario a un acto militar oficial. (UK Army)

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El general Sir Roly Walker, jefe del Ejército de Reino Unido, afirmó que el país deberá prepararse para una “conversación franca” sobre los riesgos para la seguridad nacional y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan que combatir en una guerra. Walker pronunció el discurso en la guarnición de Catterick, ante los 700 soldados de la 1.ª División, como recoge Force News. El jefe militar se dirigió a los soldados para anticipar que necesitarán respaldo político y social si se les ordena intervenir en un conflicto.

“No lo sabían, pero nuestra nación va a necesitarlos”, dijo Walker. El general señaló que durante años el país evitó considerar un escenario en el que sus tropas debieran entrar en combate. La preocupación en Europa por las amenazas a la seguridad regional y la capacidad de los ejércitos para responder ante un conflicto de gran escala han crecido las últimas semanas. Walker no detalló qué amenaza concreta motivó su advertencia, aunque planteó que el debate sobre defensa deberá involucrar a toda la sociedad. Según Walker, los ciudadanos deberán aceptar que el refuerzo de la seguridad nacional implique cambios y “sacrificios”.

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Un video que documenta una operación de abordaje de Reino Unido a buque de la flota fantasma de Rusia. Dos helicópteros de transporte militar sobrevuelan un gran buque en alta mar. Las aeronaves se aproximan a la cubierta del buque, que muestra diversas estructuras, tuberías y pasamanos blancos.

El discurso del general puso el foco en la relación entre las Fuerzas Armadas y la población. Walker sostuvo que la defensa del país no puede quedar limitada a la actividad de los soldados. “Después, pedirán a esos ciudadanos, para quienes no necesariamente estamos en el centro de sus preocupaciones, que también desempeñen un papel en la defensa y la seguridad de este país”, expresó. El militar reconoció que las prioridades cotidianas de una parte de la población pueden estar alejadas de las cuestiones de defensa, pero cree que esto tendrá que cambiar. “Necesitan entender qué hacemos por ellos”, dijo Walker.

En la parte final de su intervención, Walker pidió a los 700 militares reunidos en Catterick que tengan presente que el respaldo de la población será decisivo si el país entra en guerra. “Para hacer lo único que ustedes hacen y que nadie más puede hacer, que es llevar la lucha al enemigo”, concluyó. El mensaje del jefe militar anticipa una mayor presencia de la defensa en la agenda política británica.

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Efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido realizan maniobras militares a bordo de un submarino alemán (Royal Navy)

Inversión y apuesta por la defensa de Reino Unido

Reino Unido ha situado la defensa entre sus prioridades ante el deterioro de la seguridad en Europa y el temor a que un conflicto de mayor escala exija reforzar sus capacidades militares. En las últimas semanas, el Gobierno británico ha vinculado ese esfuerzo a inversiones en inteligencia artificial, drones y sistemas autónomos, con la guerra de Ucrania como fuente de información operativa. A finales de septiembre, Londres abrió a 12 empresas el acceso a una base de datos ucraniana con más de seis millones de registros militares para desarrollar modelos de inteligencia artificial destinados a enjambres de drones.

El material reúne imágenes y videos obtenidos por aeronaves no tripuladas en el frente. Los sistemas deberán permitir que grupos de drones ejecuten tareas de vigilancia, abastecimiento o detección de objetivos pese a interferencias electrónicas o falta de navegación satelital. La base contiene registros de tanques, artillería, defensas antiaéreas, tropas, vehículos y drones. El proyecto, bajo la Asociación de Inteligencia Artificial entre Reino Unido y Ucrania, quedó a cargo de la Fuerza de Tarea de Entrega Rápida de Inteligencia Artificial (RAID). La intención es trasladar lecciones del frente a las Fuerzas Armadas británicas y permitir que menos militares controlen más aparatos por aire, tierra y mar.

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