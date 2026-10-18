Arquitectura terapéutica o cómo cuidar la salud mental de los niños hospitalizados: “Dejan de sentirse en un lugar que les recuerda que están enfermos”

Un par de niñas jugando. (Magnific)

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Luz blanca, paredes desnudas, colores fríos. Pensar en un hospital suele traernos conceptos poco acogedores a nuestra mente, sensaciones remotamente lejanas a como nos sentimos en casa. Asumimos que es así como deben hacernos sentir los centros médicos, pero en los últimos años está surgiendo un movimiento dentro de la arquitectura que afirma que otro modelo es posible, con espacios que contribuyan al bienestar.

Este fenómeno, aún poco extendido en España, pretende que la arquitectura se piense y se ejecute buscando un bienestar en las personas. Esta llamada “arquitectura terapéutica” es la que cada vez más hospitales pretenden llevar a cabo, especialmente en sus plantas infantiles: llenar pasillos de colores, de luces cálidas, acondicionar espacios en el exterior.

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La ONG Juegaterapia ha sido una de las pioneras en España en aplicar la filosofía de la arquitectura saludable. Desde 2010, varios de sus proyectos se han centrado en reconstruir azoteas en desuso en hospitales para transformarlas en jardines donde los niños ingresados puedan salir a jugar o a disfrutar de la luz del sol.

Como recuerda el psicólogo Alberto Miranda, la experiencia de acudir a un hospital puede generar miedo e incertidumbre en los más pequeños, porque “no sabe ni qué va a pasar, ni si va a doler, ni cuánto tiempo va a estar allí”. En 2018, un estudio realizado con niños de entre 3 y 17 años hospitalizados encontró una relación entre los niveles de ansiedad y la decoración del centro. “Un entorno acogedor, con colores agradables, ilustraciones, dibujos e incluso espacios de juego ayuda a reducir esa sensación de amenaza”, matiza Miranda.

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“Ver a un niño que lleva semanas ingresado salir al aire libre, jugar o simplemente desconectar un rato del hospital nos recuerda por qué hacemos lo que hacemos”, añade la directora de Humanización en hospitales de Juegaterapia, Esther Pereira, para Infobae.

La transformación del escenario no cambia el tratamiento que los pacientes pediátricos tienen que recibir, “pero sí cómo viven su estancia en el hospital”. “De repente dejan de sentirse en un lugar que les recuerda constantemente que están enfermos y pasan a estar en un espacio que les invita a jugar, imaginar y sentirse un poco más niños”, explica Pereira.

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La conexión con el exterior es uno de los pilares de esta arquitectura terapéutica, como demuestra el efecto positivo que tienen los jardines en la salud mental de los más pequeños. Estos espacios devuelven, al menos en cierta parte, “normalidad, alegría y calidad de vida a toda la familia”.

Hospital Materno Infantil de Málaga. (Juegaterapia)

Un lugar donde los niños sean niños

Entre los rasgos que más definen el entorno hospitalario, sobresalen las luces blancas, aunque esto está cambiando lentamente. “En hospitales infantiles y en los no infantiles se está empezando a trabajar con la iluminación”, asegura Ana Pradillo, arquitecta de Wälmo Estudio especializada en arquitectura saludable.

“Entiendo que para un acto médico necesitas una iluminación muy potente y de luz muy fría para que no te distorsione colores, pero siempre se debería tener una alternativa más acogedora para la estancia”, expresa. Una luz cálida y suave que no genere estrés, “que ofrezca una sensación de hogar”, puede suponer una diferencia para el bienestar mental de pequeños y mayores hospitalizados.

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No son cosa banal dichas cuestiones, sostiene Miranda, quien expone que un entorno acogedor puede incluso mejorar la predisposición de los niños durante las pruebas médicas: “Lo que muchas veces interpretamos como falta de colaboración es una respuesta ante el miedo”.

Un paciente pediátrico con ansiedad ante una prueba puede llorar o estar más agitado, “por eso cualquier medida que contribuya a reducir ese miedo va a facilitar el procedimiento médico”. De hecho, una investigación de Springer Nature demostró que exponer a los niños a películas Disney redujo el estrés durante las resonancias magnéticas.

Ana Pradillo, arquitecta superior y fundadora de WÄLMO Estudio, especializado en diseño de espacios centrado en el bienestar de las personas. (Cedida)

Un cambio al alcance de los hospitales

Junto con la iluminación, el color y los materiales que recuerden a la madera y las texturas del exterior son otros dos elementos que pueden transformar la estancia hospitalaria, según Pradillo. “Trabajar una parte más decorativa, crear una zona donde cuando visitan los familiares se pueda permanecer como si fuera un saloncito, también genera sensación de hogar”, sostiene la arquitecta de Wälmo Estudio.

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A partir de la observación de esa correlación entre un mejor estado de ánimo y un entorno más agradable, la arquitectura saludable propone una serie de medidas al alcance de los hospitales para hacer más agradables las estancias. Se trata de cambios “tan sencillos como poner un corcho y que el niño pueda poner sus fotos o tener un rinconcito de lectura o juego”.

El Hospital Niño Jesús de Madrid en el proyecto 'El Retiro invade el Niño Jesús'. (Juegaterapia)

Para Pradillo, la arquitectura es una herramienta para el proyecto de otras personas, y es mediante esta “visión terapéutica” a partir de la cual pueden lograrse cambios que tienen un efecto en la vida real. “Simplemente pintando la pared y dándole una forma orgánica se puede cambiar una habitación”, cuenta, y recuerda la importancia de aplicar luces cálidas en aquellos lugares en los que sea posible.

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Desde Juegaterapia coinciden con esta arquitectura saludable que promulga Pradillo, quienes a través de sus proyectos defienden que un espacio también puede cuidar. “Cuando transformamos una habitación, una terraza o una sala de tratamientos, no estamos decorando, estamos ayudando a que los niños y sus familias vivan ese proceso de una forma más amable. Ver cómo recuperan momentos de juego, de alegría y de normalidad es la mejor demostración de que la humanización realmente marca la diferencia”, concluyen.

La mujer, que no puso llegar al hospital antes del parto, pudo dar a luz gracias a las instrucciones que el Samur le fue indicando a su pareja. (Emergencias Madrid)

Como explica el psicólogo, la arquitectura terapéutica va más allá de la pura estética: “No se trata solo de decorar los hospitales para que sean más bonitos, sino de crear entornos que tengan en cuenta esas necesidades psicológicas en los niños”, concluye.

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