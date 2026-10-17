Buscan a una persona arrastrada por una riera crecida en Cabrera de Mar (Barcelona)

Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat

Guardar

Los servicios de emergencia mantienen un operativo para localizar a una persona que cayó a una riera en Cabrera de Mar, Barcelona, después de que el cauce aumentara su caudal por las lluvias torrenciales que afectan al Maresme.

El aviso llegó a las 19:41 horas de este sábado, según informaron los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. El dispositivo cuenta con seis dotaciones y se extiende tanto por tierra como en el mar. En las tareas participan también los Mossos d’Esquadra y Salvamento Marítimo, de acuerdo con la información difundida por los bomberos y recogida por Europa Press.

PUBLICIDAD

La agencia EFE ha informado que la persona cayó a la riera cuando el cauce bajaba muy crecido por las precipitaciones intensas registradas en la comarca del Maresme. Por el momento, las autoridades no han comunicado la identidad de la persona buscada ni han informado sobre el resultado del operativo.

El temporal mantiene la alerta roja en el Maresme y otras zonas del Mediterráneo

La búsqueda se desarrolla en un contexto de lluvias intensas asociadas a la DANA Adam, que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso rojo en las comarcas barcelonesas del Maresme, La Selva y Vallès Oriental, además de áreas de Almería, Valencia y Alicante.

Protección Civil de la Generalitat envió durante la jornada dos alertas Es-Alert a teléfonos móviles de municipios situados en el litoral catalán. El primero de los avisos se dirigió a las comarcas bajo nivel rojo, mientras que el segundo alcanzó al Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf, donde el riesgo meteorológico llegó al nivel cinco sobre seis.

PUBLICIDAD

Además, hacia las 20:25 horas, Protección Civil remitió un mensaje específico a los habitantes de Granollers ante la previsión de precipitaciones torrenciales hasta la madrugada en puntos del litoral y el prelitoral. Las autoridades recomendaron limitar los desplazamientos, mantenerse alejados de ríos, rieras y barrancos, y no acceder a sótanos o zonas subterráneas si entra agua en los edificios.

La Agència Catalana de l’Aigua también advirtió sobre posibles aumentos súbitos de caudal en ríos y rieras del Maresme. La Generalitat mantiene activada la alerta del Plan Especial de Emergencias por Inundaciones de Cataluña (Inuncat) y pide evitar el cruce de cauces, tanto a pie como en vehículo.

PUBLICIDAD

El episodio meteorológico podría prolongarse durante el domingo y el lunes. La previsión contempla acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado en 24 horas en los puntos más afectados, con riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y problemas de circulación.

En Almería, la DANA dejó más de 100 incidencias en El Ejido, donde se registraron vehículos inmovilizados, bajos anegados y arrastres de sedimentos desde ramblas. Las autoridades también ordenaron cortes preventivos en varias carreteras de la provincia.

(En ampliación)