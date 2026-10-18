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Receta de mostillo manchego, un postre de toda la vida a base de mosto de uva

Este postre manchego tiene un importante carácter estacional, ya que tradicionalmente se ha preparado durante la época de vendimia

Receta de mostillo manchego (Flickr / Extraños Maridajes)
Receta de mostillo manchego (Flickr / Extraños Maridajes)
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Hay recetas que destacan por su sencillez, pero que, tras su fachada, esconden grandes historias. Este postre es buen ejemplo de ello. El mostillo es un dulce tradicional manchego de una simplicidad absoluta, un bocado exquisito que se elabora a partir del mosto de uva recién exprimido. A este brebaje se le añade harina para espesar y especias como la canela, el anís o la cáscara de limón para aromatizar.

El resultado es una especie de crema dulce de textura gelatinosa que se sirve fría, con un sabor intenso que a muchos les recordará a las meriendas de su infancia. Aunque este postre se puede preparar durante todo el año, era tradicional hacerlo en la época de la vendimia, cuando el mosto sobrante se convertía en recurso en días de escasez y de ‘agudizar el ingenio’.

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A pesar de su simpleza, existen tantas recetas de mostillo como casas en La Mancha; algunas añaden cáscara de limón o de naranja, nueces o piñones para un toque crujiente, sabores como el anís… Aunque lo cierto es que cada vez es más difícil de encontrar en las tiendas tradicionales, este dulce de origen humilde todavía hoy conserva su importancia cultural y gastronómica, digna de poner en valor en estas fechas de vendimia.

Receta de mostillo manchego

El mostillo es una preparación dulce y gelatinosa, similar al dulce de membrillo. Se consigue al reducir el mosto de uva y espesarlo con harina de maíz y harina de trigo.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos, más el enfriado.
    • Tiempo activo: 15 minutos.
    • Tiempo de cocción: 30 minutos.
    • Tiempo de reposo: 2 horas como mínimo.

Ingredientes

  • 2 litros de mosto de uva blanca
  • 75 gramos de harina de maíz refinada
  • 50 gramos de harina de trigo
  • 50 gramos de almendras tostadas
  • La ralladura de ½ naranja
  • La ralladura de ½ limón
  • Canela en polvo
  • Menta fresca para decorar

Cómo hacer mostillo manchego, paso a paso

  1. Reserva 200 mililitros de mosto en un vaso.
  2. Vierte el resto del mosto en una cazuela amplia.
  3. Cuece a fuego medio durante unos 30 minutos, hasta que el mosto se reduzca aproximadamente a la mitad.
  4. Si utilizas mosto natural, elimina la espuma con una espumadera.
  5. Pon la harina de maíz y la harina de trigo en un bol.
  6. Incorpora poco a poco el mosto reservado. Remueve hasta obtener una mezcla lisa y sin grumos.
  7. Vierte la mezcla de harinas en la cazuela.
  8. Añade la ralladura de naranja, la ralladura de limón y 30 gramos de almendras tostadas.
  9. Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de remover.
  10. Remueve con una cuchara de madera hasta que la mezcla se despegue de las paredes de la cazuela.
  11. Para comprobar el punto, coloca una pequeña cantidad en un plato. Pasa el dedo por el centro. Si el surco permanece abierto unos segundos, el mostillo está listo.
  12. No subas demasiado el fuego: una temperatura alta puede pegar la mezcla al fondo.
  13. Vierte el mostillo en una fuente. Procura que tenga una altura de 2-3 centímetros.
  14. Deja enfriar a temperatura ambiente.
  15. Guarda la fuente en la nevera durante varias horas. También puedes dejarla reposar de un día para otro.
  16. Sirve en porciones con almendras picadas, canela y unas hojas de menta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 340 kcal.
  • Hidratos de carbono: 72 gramos.
  • Azúcares: 52 gramos.
  • Proteínas: 5 gramos.
  • Grasas: 7 gramos.
  • Fibra: 2 gramos.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el mostillo en la nevera, dentro de un recipiente hermético o cubierto con film.

Puede conservarse durante 3-4 días en buenas condiciones. Su textura se vuelve más firme después de varias horas de reposo.

No lo dejes a temperatura ambiente durante periodos prolongados, especialmente si la cocina está caliente.

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