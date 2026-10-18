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La drag queen viral que imita a la reina Camila, Joan Chevalier: “Lo que hago arroja simpatía por un personaje que por gran parte del público no la tiene”

La artista española que acaba de participar en la sexta temporada de ‘Drag Race España’ ha contado a ‘Infobae’ cómo surgió su personaje

La drag queen viral que imita a la reina Camila, Joan Chevalier

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La drag queen Joan Chevalier, nombre artístico de Juan Caballero, de 27 años, se convirtió recientemente en la segunda eliminada de la sexta temporada de Drag Race España, el concurso que emite Atresplayer. Pese a su salida temprana, la artista malagueña ya tenía un hueco y reconocimiento en redes sociales gracias a un personaje que creó años antes de pisar el plató: su imitación de la reina Camila de Inglaterra, con vídeos que acumulan más de 14 millones de visualizaciones.

Infobae pudo entrevistarla tras su eliminación y le preguntamos sobre su curioso personaje, que nació del trabajo conjunto con HeSheWho, otra drag queen con base en Málaga que interpreta a la fallecida princesa Diana de Gales: “Simplemente estaba buscando un personaje que encajara con el que hace mi amiga HeSheWho, que hace de la princesa Diana, y dimos con el personaje de Camila y pensamos: un personaje antagónico”. A eso se sumó un factor estético: la drag queen consideró que podía recrear con maquillaje algunos de los rasgos faciales de la royal y lo logró con éxito.

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El fenómeno alcanzó una dimensión internacional el pasado julio, cuando HeSheWho y Joan Chevalier publicaron un vídeo en el que aparecían caracterizadas como Diana y Camila camino al desfile de alta costura de Chanel en el marco de la Semana de la Moda de París. Allí coincidieron con celebridades como el actor Pedro Pascal, la expresidenta de Vogue Anna Wintour y la actriz Tilda Swinton.

@joan_chvlr Parezco una princesa 👑 @Heshewho #queencamilla #dianaspencer #royalfamily #camillaparker #ladydi ♬ sonido original - AnalisKitin

Joan Chevalier como la reina Camila

Al preguntarle sobre si había recibido alguna advertencia desde el entorno de la Casa Real británica por su imitación, Joan Chevalier descarta esa posibilidad con una comparación directa: “Si tú te metes con RuPaul, ¿crees que RuPaul te va a contestar? Yo creo que no”. La drag queen sostiene que su versión del personaje no es una crítica: “La reina Camila está harta de que todo el mundo se meta con ella y realmente lo que yo hago, en cierto modo, arroja un poco de simpatía por un personaje que por gran parte del público no la tiene”.

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Joan Chevalier como la reina Camila en 'Drag Race España' (Atresmedia / Reuters)
Joan Chevalier como la reina Camila en 'Drag Race España' (Atresmedia / Reuters)

Para Joan Chevalier, “jugar un poco con la comedia y con tonterías hacen que un personaje que no tuviera fandom ahora lo tenga”. Además, ha hecho alusión a las polémicas abiertas de la familia real británica: “Creo que yo ahora mismo soy la menor de sus preocupaciones. De hecho, lo mismo me necesita alguna vez que a ella no le apetezca hacer algo”.

La reina Camila en ‘Drag Race España’

La imitación de la reina Camila no definió el concurso de la polifacética Joan Chevalier, que también cose y canta, pero pudo llevar el personaje al reto de talentos de la sexta edición de Drag Race España con un sketch en referencia a las llamadas filtradas del rey Carlos III con Camila. Eso sí, el resultado dentro de la competencia no replicó el éxito cosechado en redes sociales y acabó siendo propuesta para eliminación en el primer programa: “Imitar es una cosa que me encanta y por eso me da especial pena no haber podido catar el Snatch Game porque traía una propuesta increíblemente divertida”.

Joan Chevalier como la reina Camila en 'Drag Race España' (Atresmedia)
Joan Chevalier como la reina Camila en 'Drag Race España' (Atresmedia)

La construcción de su imitación no fue una tarea sencilla: “Cuando creas un personaje ficticio en base a una persona real, requiere de muchísima investigación. Precisamente, la familiaridad que he tenido con el personaje, de investigarlo, ver las cosas que hace en la vida real, ensalzarlas y crear narrativas nuevas, creo que eso solo se consigue haciéndolo una y otra vez”.

“Está muy bien abrirse a cosas inesperadas y no tener miedo a estar fea, porque muchas veces esperas solamente estar guapa y cuando te sueltas un poco es cuando de verdad te abres a personajes más locos”, explica sobre la parodia que le ha aportado tanta visibilidad en TikTok e Instagram.

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