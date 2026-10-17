El temporal de la DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y activa alertas en varias comunidades

El temporal provoca inundaciones, cortes de tráfico y la activación de planes de emergencia en varias comunidades. (Europa Press)

Guardar

La llegada de la DANA Adam ha dejado por el momento este sábado más de 100 incidencias en El Ejido, en la provincia de Almería, mientras los servicios de emergencia han activado planes especiales, enviado avisos a teléfonos móviles y recomendado limitar los desplazamientos en zonas de Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana afectadas por lluvias intensas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene avisos por precipitaciones y tormentas en amplias zonas del país. El episodio, que previsiblemente continuará durante el domingo y el lunes, eleva el riesgo de inundaciones, crecidas repentinas y problemas de circulación en puntos con acumulaciones importantes de agua.

PUBLICIDAD

Los avisos y las medidas preventivas se concentran en el arco mediterráneo, donde las autoridades mantienen vigilancia sobre carreteras, ramblas, ríos y zonas bajas ante la previsión de lluvias persistentes.

Andalucía activa la situación 1 de emergencia en Almería

La Junta de Andalucía ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la provincia de Almería después de que la Aemet activara el aviso rojo en las comarcas del Poniente y Almería capital.

La medida permite reforzar la coordinación entre los dispositivos de emergencia ante posibles daños a personas o bienes. La Agencia de Emergencias de Andalucía también ha remitido un aviso Es-Alert a los teléfonos móviles situados en los 40 municipios incluidos en la zona meteorológica del Poniente y Almería capital.

PUBLICIDAD

El mensaje, enviado a las 15:31 horas en español e inglés, pidió a la población que extremara las precauciones, evitara desplazamientos no imprescindibles y siguiera las indicaciones del servicio de emergencias 112.

El aviso rojo, que ha afectado especialmente al entorno de El Ejido entre las 14:00 y las 16:59 horas, contemplaba acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora. Tras su finalización, ha continuado el nivel naranja en Almería y el Poniente, con previsión de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

El Ejido suspende actividades municipales

El Ayuntamiento de El Ejido ha activado su Plan de Emergencias Municipal a las 14:39 horas y suspendido las actividades deportivas, culturales, recreativas y de ocio organizadas por el consistorio.

PUBLICIDAD

El Centro de Coordinación Operativa local ha contabilizado más de un centenar de avisos recibidos a través del 112. Las llamadas se relacionaron con vehículos inmovilizados, bajos anegados, daños materiales y arrastres de sedimentos desde ramblas.

Elevado a nivel 1 la Fase de Emergencia por Riesgo de Inundaciones ante el aviso rojo por lluvias en El Ejido. (Europa Press)

La alcaldesa, Julia Ibáñez, ha señalado que no había daños personales confirmados hasta ese momento. El consistorio ha movilizado a Policía Local, Protección Civil y equipos municipales de obras, agricultura y desarrollo urbanístico para atender las incidencias en los núcleos urbanos y los caminos rurales.

El 112 Andalucía ha recibido, por su parte, más de 70 avisos desde aproximadamente las 14:00 horas, la mayoría desde El Ejido. También se han notificado incidencias en Roquetas de Mar, Vícar, Viator y Huércal de Almería, además del desbordamiento de una rambla en Pulpí.

PUBLICIDAD

Las lluvias han obligado a cortar tres puntos de la red viaria almeriense. Permanecían cerradas en ambos sentidos las salidas de la A-7 en los kilómetros 814 y 818, a la altura de Santa María del Águila, así como un tramo del ramal hacia Calarreona, en San Juan de los Terreros.

Cataluña activa el Inuncat y alerta por crecidas en el Segre y el Ebro

La Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido sobre la posibilidad de crecidas súbitas en cuencas menores del Segre y del Ebro ante las lluvias previstas en Teruel, Castellón, Lleida y Tarragona.

El organismo ha reforzado la vigilancia de los cauces y ha pedido no cruzar ríos, barrancos o torrentes, ni a pie ni en vehículo. Protección Civil de la Generalitat mantiene activada la alerta del Plan Inuncat por la previsión de precipitaciones intensas durante la tarde y la noche.

PUBLICIDAD

Protección Civil envió a las 16:15 horas un Es-Alert a los teléfonos móviles localizados en el Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat y Garraf. El aviso afecta a la franja prevista entre las 20:00 horas de este sábado y las 2:00 del domingo.

Las autoridades catalanas habían previsto una secuencia de avisos para siete comarcas del litoral. El primer grupo incluía La Selva, Maresme y Vallès Oriental; el segundo, las cuatro comarcas de la costa central de Barcelona. Meteocat prevé acumulados que podrían alcanzar 90 litros por metro cuadrado en tres horas en algunos puntos.

La Comunitat Valenciana envía avisos y Valencia cierra parques

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió un Es-Alert para el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia, bajo aviso rojo por lluvias. También remitió otro mensaje a zonas del litoral norte e interior sur de Valencia, donde rige un aviso naranja.

PUBLICIDAD

Los mensajes instan a evitar desplazamientos, respetar los cortes de tráfico y no realizar actividades cerca de cauces, barrancos o zonas inundables. También piden alejarse de paseos marítimos y de la costa.

El Ayuntamiento de Valencia ha cerrado parques, jardines, el Jardín del Turia y cementerios municipales ante la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas y fenómenos costeros prevista para el domingo. Asimismo, ha suspendido el concierto por el 700 aniversario del Corpus en el Palau de la Música, actividades al aire libre, mercados extraordinarios y otras convocatorias.

El consistorio también ha anunciado la apertura de tres Centros de Atención a Emergencias Sociales, el refuerzo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, y el cierre de los túneles urbanos cuando comience el episodio de lluvias. La previsión de la Aemet apunta a que la inestabilidad persistirá al menos hasta el lunes 19 de octubre.

PUBLICIDAD

(En ampliación)