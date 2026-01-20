España

Madrid y Barcelona aglutinan los mejores hospitales públicos de España en 2025

El Monitor de Reputación Sanitaria ha publicado su ranking de hospitales públicos y privados nacionales

Imagen del Hospital Universitario La Paz.
Imagen del Hospital Universitario La Paz. (Europa Press)

El Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), ranking de referencia en Iberoamérica, ha publicado su clasificación de los mejores hospitales públicos y privados de España en el año 2025. En esta ocasión, Madrid y Barcelona vuelven a acaparar los mejores centros sanitarios dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

El estudio de reputación valora la consideración de profesionales médicos y otros sanitarios, gestores hospitalarios y farmacéuticos, así como el análisis de más de 145 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica. En esta edición, se han realizado 11.010 encuestas, sumando cerca de un 24% más que en el año 2024, y se han sumado un total de 40 servicios hospitalarios. A nivel general, el Hospital Universitario La Paz, en la capital, vuelve a encabezar la lista un año más, seguido del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid) y Hospital Clínic Barcelona.

La Paz destaca en 16 especialidades médicas, entre las que se encuentran alergología, análisis clínicos, cirugía pediátrica, dermatología y medicina interna, entre otras. El Gregorio Marañón, en cambio, lidera 6 de ellas, como anestesiología, documentación clínica, farmacia o neurocirugía. El Clínic de Barcelona, por su parte, destaca en cinco especialidades.

Completan el ‘top 5′ de hospitales públicos el Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y el Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona).

Los 10 mejores hospitales públicos

Con seis hospitales dentro del ranking, es la Comunidad de Madrid la que mayor reconocimiento obtiene, seguida de Cataluña, con dos centros dentro del ‘top 10′; la Comunidad Valenciana y Andalucía, con un hospital cada una entre los 10 mejores.

  1. Hospital Universitario La Paz (Madrid).
  2. Hospital General Universitario Gregorio Marañón (Madrid).
  3. Hospital Clínic Barcelona
  4. Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid).
  5. Hospital Universitari Vall d’Hebron (Barcelona).
  6. Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Valencia).
  7. Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid).
  8. Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla).
  9. Hospital Fundación Jiménez Díaz (Madrid).
  10. Hospital Universitario Puerta del Hierro Majadahonda (Madrid).

Los 10 mejores hospitales privados

Clínica Universidad de Navarra y
Clínica Universidad de Navarra y Cima. (Europa Press).

En el ámbito privado, es la Clínica Universidad de Navarra la considerada con mejor reputación, seguida del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, que sube tres puntos; y el Hospital Universitario HM Sanchinarro, que escala cuatro. El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid queda en cuarta posición, bajando dos puestos en comparación al 2024; seguido del Hospital Universitario HM Montepríncipe.

Los centros privados tienen un menor liderazgo por especialidades. La Clínica Universidad de Navarra destaca en medicina nuclear, mientras que el Hospital Universitario HM Sanchinarro es líder en oncología radioterápica. El resto, pese a destacar en el ámbito privado, son superados por los hospitales públicos en cada servicio.

A nivel comunitario, es Madrid la que más centros privados registra dentro de los 10 mejores del MRS. La Comunidad Foral de Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana también logran su representación entre los 10 primeros, con un hospital cada una.

  1. Clínica Universidad de Navarra.
  2. Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela (Madrid).
  3. Hospital Universitario HM Sanchinarro (Madrid).
  4. Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.
  5. Hospital Universitario HM Montepríncipe (Madrid).
  6. Hospital universitario Sanitas La Moraleja (Madrid).
  7. Centro médico Teknon-Quirónsalud (Barcelona).
  8. Hospital Ruber Internacional (Madrid).
  9. Hospital La Luz Quirónsalud (Madrid).
  10. Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre.

