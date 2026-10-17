El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 5-2 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

Eric García y Lamine Yamal celebran un gol (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

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El Barcelona ha derrotado al Betis por 5-2 en La Cartuja este sábado y ha firmado nueve victorias en nueve jornadas de Liga, un pleno que llega antes de sus próximos compromisos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. La expulsión de Facundo Bernal en el minuto 55 ha inclinado definitivamente un encuentro de alta tensión.

El Barcelona ha resuelto el partido con goles de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo, después de que el Betis recortara distancias hasta el 2-3 mediante Abde. La roja directa a Facundo Bernal, tras un enfrentamiento con Lamine, dejó al conjunto local con uno menos durante más de media hora.

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El equipo de Hansi Flick ha alcanzado su noveno triunfo liguero consecutivo en un estadio donde el Betis no perdía en LaLiga desde el 6 de diciembre de 2025, precisamente ante el Barcelona, por 3-5. El conjunto azulgrana había ganado también sus 12 partidos oficiales disputados hasta la visita a Sevilla.

Este arranque se sitúa como el mejor de la historia liguera del Barcelona: nueve victorias en las nueve primeras jornadas. Ambos equipos introdujeron rotaciones tras sus compromisos europeos, con ocho cambios en el Betis y cuatro en el visitante.

Un primer tiempo con goles, tensión y un tanto anulado por el VAR

Lamine Yamal abrió el marcador antes del minuto 10 con un disparo con rosca a la escuadra tras superar a Bernal en la banda. El extremo recibió un pase de Jules Kound y marcó diferencias en un partido en el que el Betis encontró su principal amenaza ofensiva por el costado de Abde.

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El empate llegó en el minuto 27. Abde provocó un saque de esquina y Pablo Fornals envió un balón al área que Valentín Gómez remató de cabeza ante Joan García, en una acción que devolvió al Betis al partido. El intercambio de ocasiones se mantuvo durante la primera parte. Karim Adeyemi no superó a Álvaro Valles en un mano a mano tras una asistencia de Lamine, mientras Héctor Bellerín probó a Joan García después de otra acción de Fornals.

Rodri devolvió la ventaja al Barcelona en el minuto 41 al cabecear un córner lanzado por Fermín. Valles quedó a media salida y el remate de espaldas del atacante visitante estableció el 1-2 antes del descanso.

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La jugada más discutida del primer tiempo llegó dos minutos después. Giovani Lo Celso marcó de volea el que habría sido el empate, pero el VAR avisó al árbitro Ricardo de Burgos de una mano previa de Cucho Hernández en el inicio de la acción y el tanto fue anulado.

La expulsión de Bernal decantó el desenlace en La Cartuja

El Barcelona elevó el ritmo tras el descanso y Gabriel Jesus marcó el 1-3 después de una combinación con Fermín y Lamine Yamal. El delantero brasileño ya había visto anulado otro gol por fuera de juego poco antes.

Soccer Football - LaLiga - Real Betis v FC Barcelona - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - October 17, 2026 FC Barcelona's Eric Garcia celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

El Betis reaccionó de inmediato con un pase vertical de Lo Celso para Abde, que definió ajustado para firmar el 2-3. La réplica local apenas dio margen para recomponer el encuentro. Poco después se produjo el enfrentamiento que condicionó el tramo final. Valles levantó a Fermín cuando el centrocampista estaba en el suelo, Lamine intervino en defensa de su compañero y Bernal acabó expulsado por un toque de cabezas con el extremo azulgrana, que recibió tarjeta amarilla.

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Con superioridad numérica, el Barcelona marcó el cuarto gol mediante Eric García, que cabeceó un pase aéreo de Pau Cubarsí. El tanto redujo la tensión de los últimos minutos, en los que los dos técnicos realizaron sustituciones con la mirada puesta en la Liga de Campeones. Raphinha reapareció tras su lesión con Brasil y Dani Olmo cerró el marcador con un disparo desde fuera del área. Eric García tuvo que retirarse lesionado antes del final del encuentro.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El Betis afrontará ahora su compromiso de Liga de Campeones ante el Feyenoord antes de visitar al Celta en Balaídos. El Barcelona, por su parte, viajará a París para medirse con el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, y después recibirá al Real Madrid en El Clásico.

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