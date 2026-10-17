España Deportes

El FC Barcelona mantiene el pleno con una goleada por 5-2 ante el Real Betis y se enciende antes del Clásico

La expulsión de Facundo Bernal en el segundo tiempo inclinó un partido que tuvo a Lamine Yamal como una de sus figuras

Eric García y Lamine Yamal celebran un gol (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Eric García y Lamine Yamal celebran un gol (REUTERS/Marcelo Del Pozo)
Guardar

El Barcelona ha derrotado al Betis por 5-2 en La Cartuja este sábado y ha firmado nueve victorias en nueve jornadas de Liga, un pleno que llega antes de sus próximos compromisos ante el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. La expulsión de Facundo Bernal en el minuto 55 ha inclinado definitivamente un encuentro de alta tensión.

El Barcelona ha resuelto el partido con goles de Lamine Yamal, Rodri, Gabriel Jesus, Eric García y Dani Olmo, después de que el Betis recortara distancias hasta el 2-3 mediante Abde. La roja directa a Facundo Bernal, tras un enfrentamiento con Lamine, dejó al conjunto local con uno menos durante más de media hora.

PUBLICIDAD

El equipo de Hansi Flick ha alcanzado su noveno triunfo liguero consecutivo en un estadio donde el Betis no perdía en LaLiga desde el 6 de diciembre de 2025, precisamente ante el Barcelona, por 3-5. El conjunto azulgrana había ganado también sus 12 partidos oficiales disputados hasta la visita a Sevilla.

Este arranque se sitúa como el mejor de la historia liguera del Barcelona: nueve victorias en las nueve primeras jornadas. Ambos equipos introdujeron rotaciones tras sus compromisos europeos, con ocho cambios en el Betis y cuatro en el visitante.

Un primer tiempo con goles, tensión y un tanto anulado por el VAR

Lamine Yamal abrió el marcador antes del minuto 10 con un disparo con rosca a la escuadra tras superar a Bernal en la banda. El extremo recibió un pase de Jules Kound y marcó diferencias en un partido en el que el Betis encontró su principal amenaza ofensiva por el costado de Abde.

PUBLICIDAD

El empate llegó en el minuto 27. Abde provocó un saque de esquina y Pablo Fornals envió un balón al área que Valentín Gómez remató de cabeza ante Joan García, en una acción que devolvió al Betis al partido. El intercambio de ocasiones se mantuvo durante la primera parte. Karim Adeyemi no superó a Álvaro Valles en un mano a mano tras una asistencia de Lamine, mientras Héctor Bellerín probó a Joan García después de otra acción de Fornals.

Rodri devolvió la ventaja al Barcelona en el minuto 41 al cabecear un córner lanzado por Fermín. Valles quedó a media salida y el remate de espaldas del atacante visitante estableció el 1-2 antes del descanso.

La jugada más discutida del primer tiempo llegó dos minutos después. Giovani Lo Celso marcó de volea el que habría sido el empate, pero el VAR avisó al árbitro Ricardo de Burgos de una mano previa de Cucho Hernández en el inicio de la acción y el tanto fue anulado.

La expulsión de Bernal decantó el desenlace en La Cartuja

El Barcelona elevó el ritmo tras el descanso y Gabriel Jesus marcó el 1-3 después de una combinación con Fermín y Lamine Yamal. El delantero brasileño ya había visto anulado otro gol por fuera de juego poco antes.

Soccer Football - LaLiga - Real Betis v FC Barcelona - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - October 17, 2026 FC Barcelona's Eric Garcia celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo
Soccer Football - LaLiga - Real Betis v FC Barcelona - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - October 17, 2026 FC Barcelona's Eric Garcia celebrates scoring their fourth goal REUTERS/Marcelo Del Pozo

El Betis reaccionó de inmediato con un pase vertical de Lo Celso para Abde, que definió ajustado para firmar el 2-3. La réplica local apenas dio margen para recomponer el encuentro. Poco después se produjo el enfrentamiento que condicionó el tramo final. Valles levantó a Fermín cuando el centrocampista estaba en el suelo, Lamine intervino en defensa de su compañero y Bernal acabó expulsado por un toque de cabezas con el extremo azulgrana, que recibió tarjeta amarilla.

Con superioridad numérica, el Barcelona marcó el cuarto gol mediante Eric García, que cabeceó un pase aéreo de Pau Cubarsí. El tanto redujo la tensión de los últimos minutos, en los que los dos técnicos realizaron sustituciones con la mirada puesta en la Liga de Campeones. Raphinha reapareció tras su lesión con Brasil y Dani Olmo cerró el marcador con un disparo desde fuera del área. Eric García tuvo que retirarse lesionado antes del final del encuentro.

Así será el nuevo estadio del FC Barcelona

El Betis afrontará ahora su compromiso de Liga de Campeones ante el Feyenoord antes de visitar al Celta en Balaídos. El Barcelona, por su parte, viajará a París para medirse con el campeón de Europa, el Paris Saint-Germain, y después recibirá al Real Madrid en El Clásico.

Temas Relacionados

FC BarcelonaLa LigaFútbolFútbol EspañaLamine YamalHansi FlickReal BetisÚltima Hora EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

El ganador será el primer tenista de España que levante el trofeo del torneo chino

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

El autor del libro atiende a ‘Infobae’ para hablar de la cara oscura del deporte rey

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

El jugador de la Real Sociedad y la selección española vivió en un piso de estudiantes con sus amigos durante dos años incluso siendo futbolista

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

El club blanco califica las palabras del dirigente de “moralmente repugnantes” y anuncia que recurrirá a la UEFA para exigir la depuración del caso Negreira

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”

El exentrenador de Rafa ha hablado del momento actual del tenis y ha escogido entre el murciano o Sinner

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

La DANA Adam deja más de 100 incidencias en El Ejido y pone en alerta roja a zonas de Almería, Valencia, Alicante y Barcelona

El jefe del ejército de Reino Unido asegura que hay que tener una “conversación franca” con la población sobre la preparación para una guerra

¿Puedes abrir una puerta desde tu terraza a la piscina comunitaria? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Albiol, alcalde de Badalona, será el ‘número uno’ del PP en Barcelona para el 29-N: Feijóo apuesta por la voz más crítica con la migración ante el crecimiento de Vox

ECONOMÍA

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Las pensiones que permiten cobrar el subsidio para mayores de 52 años

Nueva oferta de empleo público en Andalucía: más de 400 plazas, sueldos de hasta 46.000 euros y sin título de idiomas

Vivienda, salarios e impuestos: las propuestas económicas que distancian a Podemos y Frente Amplio

La inteligencia artificial cambia las reglas del primer empleo: “No está echando a nadie, pero sí está estrechando la puerta de entrada”

Los maquinistas de Renfe anuncian una nueva huelga el 29 de octubre, justo antes de las movilizaciones de los trabajadores de Ouigo

DEPORTES

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Final española en el Masters 1.000 de Shanghái: Davidovich y Jódar competirán por un título histórico

Steve Calzada, autor del libro ‘El fútbol es descomplicado’: “Ha habido un exceso de profesionalización y el deporte cada vez va a ser más aburrido”

La reflexión de Mikel Oyarzabal sobre la educación: “Entras en un mundo paralelo y parece raro estudiar; tener formación no debería ser algo atípico en el fútbol”

Guerra en LaLiga: el Real Madrid pide la dimisión de Javier Tebas por comparar la comunicación del club con la propaganda nazi

Toni Nadal rebate a Carlos Alcaraz: “No creo que el principal problema sea el calendario, sino la velocidad que ha alcanzado la pelota”