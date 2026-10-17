España

Un avión de Vueling rumbo a Milán aterriza de emergencia en Barcelona tras chocar con aves y sufrir un incendio en un motor

El vuelo regresó a El Prat sin heridos y Protección Civil activó el plan Aerocat de forma preventiva

Un avión de Vueling. (REUTERS/Nacho Doce/File Photo)
Un avión de Vueling. (REUTERS/Nacho Doce/File Photo)
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Un avión de Vueling que había despegado este sábado del aeropuerto de Barcelona-El Prat con destino a Milán realizó un aterrizaje de emergencia después de que varias aves impactaran contra uno de sus motores, donde se produjo un incendio.

La aeronave regresó al aeropuerto barcelonés y tomó tierra sin que se registraran heridos, según informaron a EFE fuentes aeroportuarias y de Protección Civil. El incidente ocurrió poco después del despegue. El impacto de las aves afectó uno de los motores del avión, que presentó un foco de fuego, de acuerdo con la información facilitada a la agencia.

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Protección Civil de Cataluña activó en fase de prealerta el Plan especial para emergencias aeronáuticas de Cataluña (Aerocat) a causa de la incidencia. El dispositivo fue desactivado después de que el avión aterrizara. La compañía aérea operaba el vuelo con destino a la ciudad italiana. No hubo heridos entre los pasajeros ni la tripulación, según las fuentes consultadas por EFE.

Otro aterrizaje de emergencia en menos de un mes

El incidente de este sábado se suma a otro episodio registrado recientemente en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. El pasado 25 de septiembre, un avión de Delta Air Lines que cubría la ruta entre Barcelona y Atlanta tuvo que regresar de emergencia después de que se detectaran llamas en uno de sus motores poco después del despegue.

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El vuelo afectado era el DL195, operado con un Airbus A330-300. Tras advertir la incidencia, la tripulación mantuvo el avión en el aire durante varios minutos para reducir el combustible antes de iniciar el regreso a pista. La aeronave aterrizó sin incidencias adicionales y fue atendida por los servicios de emergencia y los bomberos del aeropuerto.

Un testigo que se encontraba en la zona del Remolar, en Viladecans, relató entonces que había escuchado un estruendo y apuntó a un posible choque con aves como causa del problema en la turbina. No obstante, en ese momento no se conoció una confirmación oficial sobre el origen de las llamas.

El 15 de enero, un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul aterrizó también de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat tras una alerta por la posible presencia de un explosivo a bordo. El Airbus A321, identificado como vuelo TK1853, fue dirigido a una zona de seguridad y el pasaje fue evacuado para que las fuerzas de seguridad inspeccionaran la aeronave y el equipaje.

La amenaza resultó ser falsa. La alerta se originó después de que una pasajera detectara una red wifi creada desde el teléfono de otro viajero con el nombre “Bomb at 9.30”. El piloto activó el protocolo de emergencia cuando el avión cruzaba el espacio aéreo francés y dos cazas franceses lo escoltaron hasta El Prat. La Guardia Civil abrió una investigación para identificar al responsable, mientras que el aeropuerto mantuvo su actividad habitual.

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