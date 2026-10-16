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Carme Chaparro reflexiona sobre la sanidad pública: “Mis dos operaciones costaron más de 150.000 euros y pagué cero”

La periodista, que lleva más de un año apartada de su trabajo por una enfermedad cuyo diagnóstico no ha querido hacer público, ha compartido el coste de su tratamiento

Carme Chaparro en una imagen de archivo. (Europa Press)
Carme Chaparro en una imagen de archivo. (Europa Press)
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Carme Chaparro ha querido recordar el valor de la sanidad pública a través de su propia experiencia. La periodista y presentadora, que atraviesa una complicada etapa de salud, ha compartido en sus redes sociales una reflexión sobre el coste de los tratamientos médicos y la importancia de contar con un sistema sanitario que permita acceder a ellos sin tener que asumir directamente esas cantidades. Para ilustrarlo, ha puesto sobre la mesa una cifra contundente: sus dos operaciones, junto con toda la atención que necesitó antes y después, superaron los 150.000 euros.

“Mis dos operaciones, con todas las pruebas, especialistas, quirófanos, UCI, rehabilitación, prótesis, etc., costaron más de 150.000 euros. Pagué cero”, ha escrito la comunicadora en su cuenta de X. Una cantidad que permite hacerse una idea de la complejidad de su proceso médico y de los recursos que requiere una atención de estas características.

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La presentadora también ha querido subrayar de dónde procede la financiación de estos servicios, poniendo el foco en las cotizaciones y los impuestos de los ciudadanos. “30 años cotizados. Y ahí, en mis impuestos, en los impuestos de todos los que cotizan en España, se paga”, ha señalado. Con estas palabras, ha compartido una reflexión personal sobre un sistema del que ella misma se ha beneficiado durante su enfermedad.

“Muchas veces no somos conscientes de lo que cuesta cada proceso médico por el que pasamos en la Sanidad Pública. Y quizá deberíamos saberlo. Como información”, ha añadido. Su mensaje llega en un momento en el que la periodista continúa centrada en su recuperación y mantiene la discreción sobre algunos de los aspectos más delicados de su situación.

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La enfermedad que obligó a Carme Chaparro a detener su carrera

La comunicadora anunció en marzo de 2025 que debía hacer un parón profesional por motivos de salud. Desde entonces, su vida ha cambiado de forma considerable, con tratamientos, intervenciones quirúrgicas y un proceso de recuperación que la ha mantenido alejada de su actividad habitual.

Carme Chaparro no ha querido desvelar el nombre de la enfermedad que padece, aunque sí ha contado que llegó a atravesar momentos especialmente difíciles. En una entrevista con Lecturas, recordó la dureza de las palabras que recibió durante este proceso: “Me dijeron que me iba a morir y que tenía que estar en casa porque iba a ser un tratamiento a tope”.

La presentadora Carme Chaparro y su marido durante la sexta jornada de la Copa Davis de 2019. (Raúl Terrel / Europa Press).
La presentadora Carme Chaparro y su marido durante la sexta jornada de la Copa Davis de 2019. (Raúl Terrel / Europa Press).

La periodista también explicó por qué todavía no se siente preparada para contar públicamente todo lo que ha vivido. “No he contado por qué aún, porque las palabras necesitan madurar, igual que las cicatrices”, confesó este año. Asimismo, ha aclarado que su actual problema de salud no está relacionado con el síndrome de Ménière que le diagnosticaron en 2018.

El apoyo de su marido y sus hijas durante la recuperación

El parón profesional tampoco ha sido fácil de gestionar en el plano emocional. La presentadora ha reconocido que le preocupa la evolución de su enfermedad y que dejar temporalmente su trabajo ha supuesto un cambio importante. A ello se han sumado los efectos de la medicación, que ha llegado a impedirle disfrutar de actividades tan cotidianas como la lectura durante meses.

En este tiempo, el apoyo psicológico ha sido una de sus herramientas para afrontar la incertidumbre. Chaparro ha compartido el consejo que recibió de su terapeuta para aprender a convivir con sus preocupaciones sin permitir que ocupen todo el día: “Solo te dejo ser Napoleón una hora al día. Esa hora puedes pelearte contra tus monstruos, contra tu dolor… El resto del día, no”.

Carme Chaparro, seis meses después de su retirada de los medios de comunicación (Instagram)
Carme Chaparro, seis meses después de su retirada de los medios de comunicación (Instagram)

Junto a ella ha permanecido su marido, Bernabé Domínguez, a quien ha dedicado palabras de agradecimiento por su implicación en esta etapa. “La persona que me ha sostenido este tiempo”, ha dicho sobre él. Según ha contado, su pareja se ha ocupado de la casa y de sus hijas, Laia y Emma, además de acompañarla a las consultas médicas y estar pendiente de la medicación.

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