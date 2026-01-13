España

Cómo pasear a tu perro correctamente: esto es lo que dicen los expertos

La actitud previa y el equipo que eliges durante el paseo influye directamente en la salud de tu mascota

La forma correcta de pasear
La forma correcta de pasear a tu perro. (AdobeStock)

Salir a pasear con un perro es mucho más que una rutina diaria. Expertos en comportamiento animal coinciden en que el paseo es esencial para cualquier perro, ya que le permite liberar energía, reducir el estrés y desarrollar lazos con su dueño. Más allá del ejercicio físico, caminar le ayuda a estimular su mente, prevenir conductas no deseadas y adaptarse mejor a su entorno.

Durante el paseo, el perro explora, olfatea y socializa, lo que contribuye tanto a su salud mental como a la física. Un paseo adecuado disminuye la ansiedad, refuerza la musculatura y mejora la convivencia en casa. El secreto no está solo en salir, sino en hacerlo de forma correcta y consciente, atendiendo tanto al equipo como a la actitud y al manejo diario.

Esta guía práctica resume los pasos clave que recomiendan los especialistas de Tiendanimal para que cada paseo se convierta en una experiencia positiva y segura para ambos. Hay muchos aspectos importantes a tener en cuenta tanto en los momentos previos y preparación, como en el paseo en sí donde la actitud del dueño puede cambiar por completo el bienestar del animal.

Elige el equipo y prepara el paseo

Estas son las razas de perros más comunes en España

Elegir bien el equipo es el primer paso. Un arnés en Y o anti-tirones resulta ideal para perros que tienden a tirar, porque reparte la presión y evita daños en el cuello. Las correas de entre 1,5 y 2 metros ofrecen control sin limitar la libertad de movimiento. Las correas extensibles solo convienen en espacios seguros y con perros bien entrenados.

Conviene llevar siempre bolsas higiénicas, un bebedero portátil si el paseo es largo o hace calor, y algunos premios para reforzar comportamientos positivos. Estos accesorios básicos garantizan comodidad y seguridad.

La actitud del dueño influye de forma directa en el paseo. Los perros perciben el ánimo: si el humano está tenso o apurado, el animal puede ponerse nervioso. Lo mejor es salir con calma, caminar con paso firme y hablarle en un tono tranquilo. Antes de poner la correa, espera a que el perro esté relajado; salir en un estado tranquilo evita sobreexcitación desde el principio.

La duración ideal del paseo depende de cada perro, pero suele recomendarse entre una y dos horas al día, repartidas en varias salidas. Si el clima es extremo, ajusta el tiempo y elige los horarios más frescos para evitar riesgos.

La forma correcta de pasear con tu perro

Retos durante el paseo. (Canva)
Retos durante el paseo. (Canva)

Para evitar tirones, lleva la correa ligeramente floja y mantén un ritmo constante. Si el perro tira, detente hasta que se calme y vuelve a empezar. Un equipo anti-tirones puede ser útil si el problema persiste. Si el perro se detiene mucho o se resiste, revisa que el arnés no moleste y ofrece palabras de ánimo o premios para motivarlo.

Permitir que el perro olfatee es fundamental. Oler es su forma de entender el mundo y relaja su mente. Haz pausas para que explore y no lo apresures: esto reduce el estrés y mejora su bienestar general. La socialización es importante, pero debe hacerse a su ritmo. Si el perro disfruta del contacto, deja que interactúe; si prefiere la distancia, respétalo. Unos minutos de juego en zonas seguras aumentan la satisfacción del paseo.

Si el perro muestra miedo, no lo fuerces. Mantén el paseo tranquilo, utiliza doble sujeción para evitar fugas y premia las conductas calmadas. Con perros muy activos, espera a que estén tranquilos antes de salir y evita reforzar la excitación excesiva. La seguridad es prioritaria. Usa collares o accesorios reflectantes si paseas de noche, elige rutas seguras y cambia el recorrido de vez en cuando para mantener el interés y la motivación del perro.

