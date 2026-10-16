España

Italia y Dinamarca se unen contra Pedro Sánchez y piden a Bruselas revisar la regularización migratoria de España

Frederiksen pide examinar el modelo español de regularización, mientras Meloni exige mayor vigilancia en las fronteras tras la crisis de Ceuta

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, conversan durante una cumbre de líderes de la UE, el 16 de octubre de 2026. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, conversan durante una cumbre de líderes de la UE, el 16 de octubre de 2026. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y su homóloga danesa, Mette Frederiksen, las damas de hierro de la inmigración en Europa han reclamado este viernes a la Comisión Europea que examine la regularización masiva de migrantes aprobada en España y endurezca el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

Ambas líderes han coincidido a su llegada al Consejo Europeo en Bruselas, donde los 27 discuten este viernes la política migratoria del bloque. La primera ministra de Italia es referente de la extrema derecha europea; la jefa del gobierno de Dinamarca es socialdemócrata. Pero tienen en común que las dos han sido las primeras en reaccionar ante la situación en la frontera con Marruecos, unidas contra Pedro Sánchez.

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Frederiksen, socialdemócrata, ha apuntado de forma velada contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sin mencionarlo de manera explícita. “Examine el caso de un país que hace prácticamente todo lo contrario a los demás. Un país donde uno llega ilegalmente y de repente se le permite quedarse ahí legalmente”, ha declarado la primera ministra danesa, según ha informado Cadena Ser. La mandataria ha añadido que esa política “va en contra de la política de extranjería que hoy cuenta con una amplia mayoría en toda Europa”.

Meloni reclama una revisión de la legislación europea

Por su parte, la jefa de Gobierno italiana ha centrado sus críticas en la gestión de la crisis de Ceuta. “Con referencia a los recientes eventos de Ceuta, he subrayado la necesidad de mantener alta la vigilancia en las fronteras exteriores de la Unión, centrándonos en la prevención de la inmigración irregular y de los riesgos de seguridad relacionados”, ha expresado en un comunicado difundido en redes sociales.

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La Policía Nacional ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un dispositivo para comenzar a levantar el asentamiento de la playa del Trampolín, donde viven más de 3.000 migrantes. (EFE / Reduán)

La dirigente de Hermanos de Italia ha ido más allá y ha planteado ante sus socios europeos la necesidad de revisar la legislación comunitaria vigente. Según su comunicado, propone hacer “más efectivas con los nuevos procedimientos relativos a la retención de los migrantes irregulares durante los procedimientos fronterizos”.

Un bloque de diecisiete países presiona por una línea más dura

Meloni y Frederiksen no actúan en solitario. Ambas lideran, junto a otros quince países entre los que figuran Alemania y Austria, un grupo que aboga por una política migratoria más restrictiva dentro de la Unión Europea. Fuentes diplomáticas consultadas por la emisora anticiparon que la reunión de los 27 líderes europeos, prevista para esta tarde, derivará en una discusión tensa sobre el documento final de conclusiones, que todavía no está cerrado.

De acuerdo con el medio especializado Rapporteur, Roma y Copenhague presionan para introducir en el texto una crítica directa a los procesos de regularización masiva de migrantes. La redacción que se baraja subrayaría “la importancia de garantizar el control total de las llegadas irregulares, incluso evitando medidas que puedan incentivar la migración ilegal”, una fórmula que apunta sin nombrarlo al modelo aplicado por España.

España e Italia pactan el fin de los controles fronterizos

En paralelo a este enfrentamiento político, España e Italia han alcanzado un acuerdo para poner fin esta misma semana a los controles fronterizos entre ambos países. El pacto convive con las diferencias expuestas por Meloni en el ámbito migratorio y evidencia la complejidad de las relaciones bilaterales en un momento de fricción dentro del Consejo Europeo.

La sesión de esta tarde en Bruselas definirá si el texto final de conclusiones incorpora alguna mención crítica a la regularización extraordinaria española, en un debate que enfrenta a los países partidarios de una política de extranjería más restrictiva con la posición defendida por el Gobierno de Sánchez.

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