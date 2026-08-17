Los cinco ejercicios clave para marcar y fortalecer los abdominales

Hombre fortaleciendo su abdomen. (Magnific)

Guardar

El abdomen es una parte del cuerpo que, más allá de la estética, desempeña un papel fundamental en la estabilidad, el equilibrio y en ciertos movimientos. Además, fortalecer esta zona ayuda a mejorar nuestra postura corporal y facilita numerosas tareas cotidianas.

Ya sea por salud o por mejorar tu imagen física, si quieres fortalecer el abdomen, hay seis ejercicios clave. Sin embargo, debes tener una cosa clara: si quieres marcar abdominales, es importante tener un índice de grasa corporal bajo.

Aunque no hay una cifra exacta para lucir abdominales, ya que depende de factores como la genética, la distribución de la grasa o la masa muscular, en los hombres suelen empezar a ser visibles cuando el porcentaje de grasa corporal se sitúa aproximadamente entre el 10% y el 14%. En el caso de las mujeres, pueden ser visibles en torno al 16% de grasa corporal.

PUBLICIDAD

Claves para tener un abdomen fuerte

Para tener unos buenos abdominales, no solo basta con tener lo que muchos llaman “cuadrados fuertes”, sino que hay que hipertrofiar todos los músculos. Por este motivo, es importante saber dónde están y su utilidad para diseñar la rutina ideal.

Una infografía detalla los músculos del abdomen, su ubicación y las funciones que cumplen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina ideal para marcar abdominales

Aunque no existe una fórmula mágica, esta rutina está pensada para fortalecer varias zonas, motivo por el que cuenta con material especializado. Lo ideal es hacerla en un gimnasio, pero siempre puedes adaptarla a casa sustituyendo algunos ejercicios por alternativas que trabajen los mismos grupos musculares.

La propuesta combina ejercicios dirigidos al recto abdominal, los oblicuos y el serrato anterior, además de movimientos que exigen la participación de toda la musculatura del core. Para obtener resultados, es importante realizar los ejercicios con una técnica correcta y aumentar progresivamente la dificultad, ya sea añadiendo peso o subiendo el número de repeticiones.

PUBLICIDAD

El primer ejercicio es el crunch en polea. Para realizarlo, coloca la polea en la posición más alta y sujeta la cuerda con ambas manos. De rodillas y con los brazos cerca de la cabeza, flexiona el tronco hacia delante intentando acercar las costillas a la pelvis. Después, vuelve lentamente a la posición inicial sin perder la tensión del abdomen. Es uno de los ejercicios más interesantes para trabajar el recto abdominal, ya que permite utilizar una carga y aumentarla progresivamente.

Ejemplo del crunch en polea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ejercicio clave son las elevaciones de piernas colgado. Cuélgate de una barra con los brazos extendidos y mantén las piernas juntas. Desde esa posición, eleva las piernas de forma controlada hasta acercarlas a la altura de la cadera o, si tienes suficiente movilidad y fuerza, algo más arriba. Después, bájalas lentamente evitando balancear el cuerpo. Este movimiento ayuda a desarrollar la zona que da lugar a la conocida como “V abdominal”.

PUBLICIDAD

Ejemplo de elevaciones de pierna colgado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rueda abdominal también es importante. Arrodíllate y coloca la rueda abdominal delante de ti, sujetándola con ambas manos. Deslízala hacia delante de manera controlada mientras mantienes el abdomen contraído y evitas que la zona lumbar se arquee. Cuando hayas llegado hasta el punto en el que puedas mantener una posición estable, utiliza el abdomen para regresar a la posición inicial.

Ejemplo de rueda abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después, haz un crunch inverso. Túmbate boca arriba con las piernas flexionadas y los pies ligeramente elevados. Desde esa posición, lleva las rodillas hacia el pecho y eleva ligeramente la pelvis del suelo mediante una contracción abdominal. Después, desciende de forma lenta y controlada. El objetivo no es elevar la pelvis por la fuerza de las piernas, sino por la contracción abdominal.

PUBLICIDAD

Ejemplo de crunch inverso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, realiza un crunch lateral. Túmbate de lado con las piernas flexionadas y coloca las manos detrás de la cabeza. Eleva el tronco lateralmente, acercando el hombro a la cadera, y vuelve después a la posición inicial de forma controlada. Después, repite el movimiento con el otro perfil. Este ejercicio permite trabajar principalmente los oblicuos, que son importantes para conseguir una mayor definición en los laterales del abdomen.

Ejemplo de crunch lateral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Series y repeticiones que hay que hacer

Si estás empezando, 1-2 series de 8-10 repeticiones por ejercicio son suficientes para comenzar. En los ejercicios más exigentes, como la rueda abdominal o las elevaciones de piernas, incluso puede ser recomendable empezar con menos repeticiones y aumentar progresivamente a medida que mejore la fuerza y la técnica. Si te ves capaz de hacer más, amplía el número de series y repeticiones. Lo importante es conocer tus propios límites y tomar las precauciones necesarias para evitar lesiones.

PUBLICIDAD