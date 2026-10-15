Los 5 beneficios de comer calabaza este otoño: de cuidar la vista a proteger el sistema nervioso

Una mujer cortando una calabaza (Adobe Stock)

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La calabaza es mucho más que un alimento típico del otoño y una decoración de Halloween. Su sabor suave, su versatilidad en la cocina y su composición nutricional la convierten en una opción interesante para cuidar la salud durante todo el año. Desde las cremas y los purés hasta las preparaciones al horno, esta hortaliza permite incorporar nutrientes esenciales a la dieta sin sumar demasiadas calorías ni grasas.

Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la calabaza destaca por su contenido en vitamina C y carotenoides, además de aportar proteínas. Entre estos compuestos se encuentran la luteína, la betacriptoxantina, los betacarotenos y la zeaxantina, sustancias que desempeñan distintas funciones en el organismo. Algunos carotenoides, en particular, pueden transformarse en vitamina A, un nutriente fundamental para diversas funciones fisiológicas.

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Aunque sus propiedades nutricionales no la convierten en un alimento milagroso, incluir calabaza en una alimentación variada y equilibrada puede contribuir al bienestar general. Sus características permiten identificar cinco beneficios concretos relacionados con el control de la ingesta energética, el aporte de vitaminas y la protección de funciones esenciales del cuerpo.

Ayuda a controlar la ingesta de calorías

Uno de los principales atractivos nutricionales de la calabaza es su bajo aporte calórico y su escaso contenido en grasas. Por este motivo, puede incorporarse a diferentes comidas como parte de una dieta orientada a mantener un peso saludable, sin renunciar al sabor ni a la variedad de alimentos.

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Las cremas, las sopas y las guarniciones elaboradas con esta hortaliza permiten preparar platos nutritivos y relativamente ligeros. No obstante, el resultado depende también de los ingredientes que se añadan: las cantidades abundantes de nata, mantequilla o queso pueden aumentar considerablemente el contenido energético de la receta.

Contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario

La vitamina C es uno de los nutrientes más destacados de la calabaza. Según la FEN, una ración puede cubrir aproximadamente el 31 % de las ingestas diarias recomendadas de esta vitamina, una aportación relevante dentro de una alimentación equilibrada.

Este nutriente participa en el funcionamiento normal del sistema inmunitario y contribuye a proteger las células frente al daño oxidativo. También interviene en la formación de colágeno, necesario para el mantenimiento de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos y los cartílagos.

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Para aprovechar mejor este nutriente, conviene tener en cuenta que una parte considerable de la vitamina C puede perderse durante la cocción. Por ello, es recomendable evitar tiempos de cocinado excesivamente largos y adaptar la preparación para reducir las pérdidas.

Calabaza (AdobeStock)

Cuida la vista

Los carotenoides presentes en la calabaza son otro de sus puntos fuertes. Entre ellos destacan los betacarotenos, que el organismo puede convertir en vitamina A cuando lo necesita.

Esta vitamina resulta esencial para mantener una visión normal, especialmente en condiciones de poca luz. También participa en el mantenimiento de las mucosas y contribuye al funcionamiento adecuado del sistema inmunitario.

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Antioxidantes que protegen las células

Además de los betacarotenos, la calabaza contiene luteína, betacriptoxantina y zeaxantina. La FEN destaca especialmente la presencia de luteína y betacriptoxantina, mientras que la zeaxantina también forma parte de su perfil nutricional. Estos carotenoides intervienen en procesos relacionados con la protección frente al estrés oxidativo. La luteína y la zeaxantina, además, se encuentran de manera natural en la retina, donde contribuyen a proteger los tejidos oculares frente a determinados efectos de la luz.

Aunque el consumo de calabaza no garantiza por sí solo la prevención de enfermedades, incorporarla junto con otras frutas y hortalizas amplía la variedad de sustancias antioxidantes presentes en la alimentación.

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Romina Pereiro nos enseña una receta fácil de sopa de calabaza

Nutrientes esenciales

La calabaza también destaca por su capacidad para aportar nutrientes dentro de una dieta variada. Además de vitamina C y carotenoides, la FEN identifica las proteínas entre sus componentes nutricionales, aunque no es una fuente especialmente rica de este macronutriente.

Su principal interés reside en combinar un bajo aporte calórico con sustancias necesarias para el funcionamiento normal del organismo. Esta característica facilita su incorporación habitual en platos principales, guarniciones y recetas vegetales.