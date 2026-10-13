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Receta de mutabal, el aperitivo libanés saludable a base de berenjena al microondas, yogur y aceite de oliva

Este untable se prepara con berenjena asada y yogur, una base a la que se añaden los sabores del tahini, el ajo, el limón, el comino y el aceite de oliva

Receta de mutabal, un picoteo fácil y saludable con berenjena (Pexels)
Receta de mutabal, un picoteo fácil y saludable con berenjena (Pexels)
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El mutabal es una crema suave, fresca y especiada, un untable fácil y rico que convierte una simple berenjena en un aperitivo lleno de sabor. Este paté de berenjena es típico de la cocina de Oriente Medio, especialmente de países como Líbano y Siria. Su base es la berenjena asada y el yogur, aunque su sabor se construye gracias a añadidos como el tahini, el ajo, el limón, el comino y el aceite de oliva.

Hoy prepararemos una versión fácil de este clásico libanés, sustituyendo el horno por el microondas para la preparación de la berenjena. Después de cocerla en no más de 15 minutos, la trituraremos junto al resto de ingredientes para conseguir un mutabal cremoso y lleno de aromas. Una receta saludable y fácil que se prepara en pocos minutos y que queda de maravilla para acompañar con pan de pita, verduras crudas o tostadas.

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Receta de mutabal de berenjena al microondas

El mutabal es una crema elaborada con berenjena cocida, tahini y especias. Esta versión sencilla consiste en ablandar la berenjena en el microondas y triturar su pulpa hasta obtener una textura fina.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45-50 minutos
    • Preparación activa: 10 minutos
    • Cocción en microondas: 12 minutos
    • Reposo opcional con sal: 30 minutos

Ingredientes

  • 1 berenjena grande
  • 1 cucharada de yogur natural o yogur vegetal
  • 1 cucharadita de tahini
  • 1 diente de ajo
  • 1 cucharadita de zumo de limón
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • 1 pizca de comino molido
  • 1 pizca de pimentón dulce
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Semillas de sésamo o de granada para decorar

Cómo hacer mutabal en microondas, paso a paso

  1. Lava y seca la berenjena.
  2. Córtala por la mitad a lo largo.
  3. Haz varios cortes diagonales en la pulpa, sin llegar a perforar la piel.
  4. Espolvorea un poco de sal gruesa sobre la berenjena y déjala reposar 30 minutos. Este paso es opcional, pero ayuda a eliminar parte del amargor.
  5. Retira el líquido que haya soltado y seca la berenjena con papel de cocina.
  6. Coloca las mitades en un recipiente apto para microondas, con la pulpa hacia arriba.
  7. Tapa el recipiente con una tapa apta para microondas o con film específico. Haz varios agujeros para que salga el vapor.
  8. Cocina a máxima potencia durante 10-12 minutos. La pulpa debe quedar muy tierna.
  9. Deja reposar la berenjena durante 5 minutos para evitar quemaduras con el vapor.
  10. Retira la piel y coloca la pulpa en el vaso de una batidora.
  11. Añade el yogur, el tahini, el ajo, el zumo de limón, el aceite de oliva, el comino y el pimentón.
  12. Tritura hasta obtener una crema homogénea. Si la mezcla queda demasiado espesa, añade 1 cucharadita de agua fría.
  13. Prueba y rectifica de sal, pimienta o limón.
  14. Sirve el mutabal en un cuenco. Haz un pequeño hueco en el centro y añade un hilo de aceite de oliva.
  15. Decora con semillas de sésamo o de granada y una pizca de pimentón dulce.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones como aperitivo o acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 160 kcal
  • Proteínas: 3 g
  • Hidratos de carbono: 10 g
  • Grasas: 12 g
  • Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el mutabal en un recipiente hermético dentro de la nevera.

Se conserva durante 3 días en buenas condiciones. Antes de servirlo, remueve la crema y añade unas gotas de limón o un poco de aceite de oliva si se ha espesado.

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No conviene dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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