La Librería Pérgamo, la más antigua de Madrid, cerrará sus puertas por la presión inmobiliaria: “Tenemos hasta el 17 de noviembre”

Imagen de la Librería Pérgamo

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La histórica Librería Pérgamo, en pie desde 1946, se verá obligada a cerrar sus puertas el próximo 17 de noviembre por la subida del alquiler. El establecimiento, considerado el más antiguo abierto de la capital, busca otra ubicación asequible para mantener su actividad.

El pequeño negocio lleva ocho décadas en el número 24 de la calle General Oráa. La librería nació como un punto de encuentro cultural y llegó a conservar libros clandestinos, títulos prohibidos y obras perseguidas por la censura. Sus actuales responsables asumieron el relevo de las hijas de los primeros propietarios hace 4 años y medio, pero la evolución del mercado inmobiliario ha puesto fin a su permanencia en esa esquina del barrio de Salamanca, sin tener de momento una alternativa a la que trasladarse.

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“Aunque de primeras es muy mala noticia y nos puede resultar muy triste, no solo a nosotros, sino al resto de nuestra comunidad, queremos que sepan que estamos ya trabajando para que Pérgamo encuentre un espacio nuevo donde trasladarnos no solo todo lo que hacemos, sino toda la comunidad que ya conformamos”, han explicado en un vídeo difundido en sus redes sociales.

El mercado inmobiliario expulsa a las librerías

El sector librero cifra en 8 de cada 10 los establecimientos amenazados por la presión inmobiliaria. Los responsables de Pérgamo buscan ahora un nuevo local al que trasladarse, pero es una alternativa que no está al alcance de todos los negocios.

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“Ser librero es complicado por los alquileres que, en el fondo, es lo que complica absolutamente todo”, ha afirmado Pablo Cerezo, responsable del negocio, en una entrevista con Cadena Ser. Ejemplo de ello, según ha citado el librero, es el caso del Café Central, mítico referente de la música jazz que cerró sus puertas en junio de 2025 al terminar su contrato de alquiler. “La presión inmobiliaria nos está ahogando a todos”, ha lamentado Cerezo.

Segundo intento de cierre desde 2021

(Foto de ARCHIVO) Las antiguas propietarias de la librería Pérgamo, Lourdes y Ana Serrano. (Isabel Infantes / Europa Press)

Es la segunda vez que la Librería Pérgamo se ve obligada a bajar la cortina. En diciembre de 2021, Ana y Lourdes Serrano, las hijas de los propietarios originales, anunciaron su cierre por su jubilación.

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La librería afrontaba entonces dificultades económicas agravadas por la competencia del comercio electrónico, que había reducido sus ventas. El empresario Jorge F. Hernández, que había pasado su infancia en el establecimiento, intervino para revitalizarlo y evitar su desaparición. Ana Serrano comparó aquella continuidad con un “milagro navideño” y se ocupó de restaurar y poner a punto el local antes de la nueva etapa.

En esta ocasión, no parece haber otra salvación que no sea el traslado del negocio fuera de su histórico local. “Tenemos hasta el 17 de noviembre, es decir, un mes, en donde hemos decidido continuar con la actividad de la librería, los clubes, los encuentros”, han anunciado. Los tres libreros han agradecido el trabajo de los últimos cuatro años, que ha logrado que Pérgamo vaya más allá de una librería normal.

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“Pérgamo es una comunidad que desborda todos los vermuts los sábados. Pérgamo son los clubes y los talleres. Pérgamo, siempre hemos dicho, es una conversación en torno a un libro. Pérgamo sois vosotros y vosotras que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla. Y por eso, allá donde haya dos sillas y un libro, Pérgamo estará allí. Y estamos poniendo todo nuestro esfuerzo y todo nuestro cariño para que os podamos decir dentro de muy poquito dónde puede continuar esa conversación”, han expresado.