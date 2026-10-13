España

Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

El capitán rojiblanco tiene derecho a ausentarse de la Champions League para afrontar su duelo

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid. (Europa Press)
Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid. (Europa Press)
Guardar

Koke Resurrección no jugará este martes con el Atlético de Madrid el partido de la Champions League contra el Manchester United tras el fallecimiento de su madre, Ana Merodio. Su ausencia se encuadra en el permiso retribuido que la ley reconoce a los trabajadores por la muerte de un familiar, no en una baja médica.

El club ha anunciado que antes del encuentro de esta noche en el Riyadh Air Metropolitano se guardará un minuto de silencio. Los futbolistas también llevarán brazaletes negros y la bandera rojiblanca ondea a media asta. Koke es la única baja en la lista de Diego Simeone para el partido.

PUBLICIDAD

El caso del capitán del Atlético de Madrid plantea una cuestión que afecta a cualquier trabajador: qué derechos tiene cuando muere uno de sus padres. La respuesta depende del parentesco y de si necesita desplazarse, aunque el mínimo legal es común para la mayoría de asalariados.

La muerte de una madre da derecho a dos días retribuidos

El Estatuto de los Trabajadores reconoce dos días de permiso retribuido por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Una madre o un padre son parientes de primer grado, por lo que están incluidos en este supuesto.

El permiso se amplía a cuatro días cuando la persona trabajadora necesita desplazarse por ese motivo. Durante ese periodo, el trabajador conserva su retribución: no pierde salario ni necesita compensar después las horas o jornadas que no ha trabajado.

PUBLICIDAD

La norma también cubre a hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos y nietas. El parentesco por afinidad incluye, entre otros familiares, a suegros, suegras, cuñados y cuñadas.

El Estatuto exige que el trabajador avise y justifique la ausencia, pero no establece qué documento concreto debe presentar ni cómo debe acreditarse el desplazamiento. Esos requisitos pueden concretarse en el convenio colectivo o en los procedimientos internos de cada empresa.

El Metropolitano albergará la final de la Champions League de 2027.

No es una incapacidad temporal ni una baja médica

El permiso por duelo es distinto de una incapacidad temporal. La baja médica corresponde a una enfermedad, lesión o problema de salud de la propia persona trabajadora que le impide desempeñar su actividad y requiere una declaración formal de incapacidad. En cambio, el fallecimiento de un familiar no obliga al empleado a acreditar que no puede trabajar por razones médicas.

La diferencia importa también para la empresa. Una falta al puesto sin causa justificada puede tener consecuencias disciplinarias, mientras que el permiso por fallecimiento protege la ausencia si se cumplen los requisitos legales. En el fútbol profesional, el régimen disciplinario del convenio considera falta la ausencia sin causa justificada, pero los permisos especiales quedan sujetos a la regulación laboral general.

El convenio de los futbolistas remite al Estatuto

Los deportistas profesionales mantienen una relación laboral especial, con normas específicas sobre contratos, jornada, concentraciones, descansos y régimen disciplinario. Sin embargo, esa particularidad no los deja fuera de los derechos mínimos reconocidos al resto de trabajadores.

El convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional, suscrito por LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), establece que en materia de otros permisos especiales se aplicará el Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la referencia legal para el fallecimiento de la madre de un futbolista es el mismo permiso de dos días, ampliable a cuatro si hay desplazamiento.

El contrato individual o un acuerdo del club pueden mejorar ese mínimo, con más días de permiso o una fórmula distinta para gestionar la ausencia.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesFútbolAtlético de MadridChampions LeagueÚltima Hora EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’ y ‘Malas lenguas’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta

La histórica presencia de los monarcas en Ceuta ha removido la parrilla de La 1 para la tarde de este martes 13 de octubre

RTVE decide no emitir hoy ‘Valle Salvaje’ y ‘Malas lenguas’: ‘La Promesa’ se mantiene y ‘Directo al grano’ se extiende por la visita de los reyes a Ceuta

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

La visita se produce dos meses y medio después del cruce informal masivo de en torno a 70.000 personas que desencadenó una crisis aún sin cerrar, en vísperas de una cita electoral marcada por varios frentes abiertos para el Gobierno

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

Postura de loto: el ejercicio de yoga más famoso puede ayudarte a mejorar la concentración y corregir la posición de tu espalda

Esta asana es ideal para cuidar tu salud física y mental

Postura de loto: el ejercicio de yoga más famoso puede ayudarte a mejorar la concentración y corregir la posición de tu espalda

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre: del ultimátum de Hugo Brossard a los De la Reina al acercamiento de Bianca con Fina

Andrés advertirá a Begoña sobre la carta en el próximo capítulo de ‘Sueños de libertad’

Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 14 de octubre: del ultimátum de Hugo Brossard a los De la Reina al acercamiento de Bianca con Fina

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”

Un amigo le aseguró que la inversión rendiría cerca del 7% anual, pero el resort tardó tres años más de lo previsto en abrir y la empresa gestora terminó en concurso de acreedores

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

Última hora de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: Vivas entrega la llave de oro a los reyes y advierte de que la ciudad es “una olla a presión que en cualquier momento puede estallar”

La Policía advierte: “Hacer un ‘simpa’ en una gasolinera te puede salir mucho más caro que llenar el depósito”

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

ECONOMÍA

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

Feijóo despeja la duda sobre qué hará con las pensiones si llega a La Moncloa: las subirá con el IPC

Invierte 140.000 euros en un inmueble en Cabo Verde, pierde el dinero y vuelve a trabajar con 69 años: “Ha sido una pesadilla. En un momento dado ni siquiera podía dormir”

Netflix adquiere los derechos del Mundial de fútbol 2030 para España y Andorra

El decreto de vivienda permite prorrogar dos años el alquiler en determinados casos: estos son los requisitos

UGT y CCOO reclaman que el SMI suba al menos un 7% en 2027 y supere los 1.300 euros en 14 pagas

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Galatasaray - FC Barcelona de la Champions League: los de Flick buscarán prolongar la racha en el infierno de Estambul

A qué hora y dónde ver el Atlético de Madrid - Manchester United de la Champions League: Koke, baja de última hora por la muerte de su madre

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”