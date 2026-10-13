Koke no jugará contra el Manchester United tras la muerte de su madre: ¿cuántos días de permiso le corresponden por ley?

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid. (Europa Press)

Guardar

Koke Resurrección no jugará este martes con el Atlético de Madrid el partido de la Champions League contra el Manchester United tras el fallecimiento de su madre, Ana Merodio. Su ausencia se encuadra en el permiso retribuido que la ley reconoce a los trabajadores por la muerte de un familiar, no en una baja médica.

El club ha anunciado que antes del encuentro de esta noche en el Riyadh Air Metropolitano se guardará un minuto de silencio. Los futbolistas también llevarán brazaletes negros y la bandera rojiblanca ondea a media asta. Koke es la única baja en la lista de Diego Simeone para el partido.

PUBLICIDAD

El caso del capitán del Atlético de Madrid plantea una cuestión que afecta a cualquier trabajador: qué derechos tiene cuando muere uno de sus padres. La respuesta depende del parentesco y de si necesita desplazarse, aunque el mínimo legal es común para la mayoría de asalariados.

La muerte de una madre da derecho a dos días retribuidos

El Estatuto de los Trabajadores reconoce dos días de permiso retribuido por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Una madre o un padre son parientes de primer grado, por lo que están incluidos en este supuesto.

El permiso se amplía a cuatro días cuando la persona trabajadora necesita desplazarse por ese motivo. Durante ese periodo, el trabajador conserva su retribución: no pierde salario ni necesita compensar después las horas o jornadas que no ha trabajado.

PUBLICIDAD

La norma también cubre a hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos y nietas. El parentesco por afinidad incluye, entre otros familiares, a suegros, suegras, cuñados y cuñadas.

El Estatuto exige que el trabajador avise y justifique la ausencia, pero no establece qué documento concreto debe presentar ni cómo debe acreditarse el desplazamiento. Esos requisitos pueden concretarse en el convenio colectivo o en los procedimientos internos de cada empresa.

El Metropolitano albergará la final de la Champions League de 2027.

No es una incapacidad temporal ni una baja médica

El permiso por duelo es distinto de una incapacidad temporal. La baja médica corresponde a una enfermedad, lesión o problema de salud de la propia persona trabajadora que le impide desempeñar su actividad y requiere una declaración formal de incapacidad. En cambio, el fallecimiento de un familiar no obliga al empleado a acreditar que no puede trabajar por razones médicas.

PUBLICIDAD

La diferencia importa también para la empresa. Una falta al puesto sin causa justificada puede tener consecuencias disciplinarias, mientras que el permiso por fallecimiento protege la ausencia si se cumplen los requisitos legales. En el fútbol profesional, el régimen disciplinario del convenio considera falta la ausencia sin causa justificada, pero los permisos especiales quedan sujetos a la regulación laboral general.

El convenio de los futbolistas remite al Estatuto

Los deportistas profesionales mantienen una relación laboral especial, con normas específicas sobre contratos, jornada, concentraciones, descansos y régimen disciplinario. Sin embargo, esa particularidad no los deja fuera de los derechos mínimos reconocidos al resto de trabajadores.

El convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional, suscrito por LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), establece que en materia de otros permisos especiales se aplicará el Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la referencia legal para el fallecimiento de la madre de un futbolista es el mismo permiso de dos días, ampliable a cuatro si hay desplazamiento.

PUBLICIDAD

El contrato individual o un acuerdo del club pueden mejorar ese mínimo, con más días de permiso o una fórmula distinta para gestionar la ausencia.