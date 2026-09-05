El caso de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, reabre el debate sobre la falta al trabajo por depresión: ¿qué dice la ley?

Julián Álvarez, delantero argentino del Atlético de Madrid.

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La controversia surgida en torno a las ausencias de Julián Álvarez, el futbolista del Atlético de Madrid que faltó a varios entrenamientos, ha llevado al terreno laboral una cuestión que va mucho más allá del fútbol. En un contexto marcado por los rumores sobre el futuro del delantero y por la presentación de un informe médico relacionado con un estado depresivo, el caso plantea una pregunta que afecta a los trabajadores: ¿cuándo un problema de salud mental puede justificar legalmente no acudir al puesto de trabajo?

La respuesta, según explica Presiyana Grigorova, abogada laboralista de RSM España, pasa por distinguir entre la existencia de un problema de salud y su reconocimiento formal como una incapacidad temporal. La legislación laboral española contempla la enfermedad como una causa que puede impedir temporalmente la prestación de servicios, pero esa situación debe quedar acreditada por los cauces establecidos.

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“Una situación de depresión o cualquier otro problema de salud mental puede justificar plenamente la imposibilidad de acudir al trabajo, pero para que esa ausencia quede protegida jurídicamente, debe existir un parte oficial de incapacidad temporal emitido por los servicios médicos competentes. Sin este documento, la empresa puede considerar la ausencia como injustificada”, señala Grigorova.

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Un informe médico no siempre basta

La diferencia puede parecer meramente formal, pero tiene consecuencias relevantes. Un trabajador puede encontrarse atravesando una situación psicológica o psiquiátrica que le impida desarrollar con normalidad su actividad y, sin embargo, no estar jurídicamente en situación de incapacidad temporal si no existe la correspondiente baja médica. En ese escenario, la ausencia no queda automáticamente cubierta por el hecho de existir un diagnóstico o un informe clínico.

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La experta recuerda que, en términos generales, corresponde al trabajador acreditar que dispone de una baja médica válida, mientras que la empresa debe demostrar la ausencia del puesto de trabajo. “No basta con alegar un problema de salud o aportar informes médicos que no impliquen una incapacidad temporal. La protección laboral vinculada a la baja médica requiere una declaración formal que suspenda la obligación de prestar servicios”, añade.

El debate adquiere especial relevancia en un momento en el que los problemas de salud mental han dejado de ser una cuestión marginal en el ámbito laboral. La depresión, la ansiedad y otros trastornos pueden afectar de manera directa a la capacidad de una persona para desarrollar su actividad profesional. Empresas y tribunales han ido incorporando una mayor sensibilidad hacia estas situaciones, aunque ese reconocimiento no elimina las exigencias administrativas y legales.

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“La salud mental debe ser tratada con la misma seriedad que cualquier otra patología, pero también dentro de los cauces legales establecidos. La baja médica protege al trabajador y aporta seguridad jurídica tanto a este como a la organización”, explica la especialista.

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El aislamiento del trabajador puede convertirse en acoso laboral

La controversia alrededor del futbolista también pone sobre la mesa otra cuestión: qué ocurre cuando un trabajador queda apartado de determinadas funciones o dinámicas dentro de una organización. En el deporte profesional, donde las decisiones internas pueden adquirir una enorme repercusión pública, las situaciones de aislamiento pueden convertirse en fuente de conflicto si se prolongan en el tiempo y no existe una explicación objetiva que las sustente.

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Según Grigorova, una medida organizativa que implique un aislamiento continuado puede plantear problemas relacionados con derechos como la dignidad del trabajador o su derecho a la ocupación efectiva. Eso no significa, sin embargo, que cualquier discrepancia laboral o decisión empresarial pueda calificarse automáticamente como acoso. “Para que una reclamación por acoso laboral o ‘mobbing’ prospere, es necesario acreditar elementos como la reiteración de las conductas, la existencia de una finalidad de presión o menoscabo profesional y un daño efectivo para la persona trabajadora. Se trata de requisitos exigentes que deben analizarse caso por caso”, apunta. La valoración corresponde a cada caso concreto y requiere analizar tanto las actuaciones de la empresa como sus efectos sobre el trabajador.

El fútbol profesional tiene sus propias reglas

En el caso de los futbolistas profesionales existe, además, una particularidad. Su relación con los clubes no se limita a las reglas laborales generales, sino que está condicionada también por una regulación específica. Los convenios colectivos y la legislación aplicable al deporte profesional tienen un peso determinante en cuestiones como el régimen disciplinario, los procedimientos sancionadores y los derechos y obligaciones de los deportistas.

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Esto significa que una eventual disputa entre un jugador y su club debe analizarse teniendo en cuenta tanto la normativa laboral común como las reglas específicas que rigen la actividad profesional. El hecho de que se trate de una figura pública no modifica, en esencia, los principios jurídicos que están detrás de cualquier relación laboral.

“Los conflictos laborales en el deporte suelen tener una elevada exposición mediática, pero las cuestiones jurídicas de fondo son extrapolables a cualquier organización: la necesidad de acreditar adecuadamente una incapacidad temporal, el respeto a los derechos fundamentales del trabajador y la obligación de actuar conforme a los procedimientos previstos por la normativa laboral”, concluye Grigorova.

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