George del garaje, mecánico especializado, habla sobre la especulación de piezas de coche: “Hay muchos asquerosos en el mundo de la automoción”

Piezas del coche. (Magnific)

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La especulación también ha llegado al mundo de la automoción. Estos días, está en boca de todos la situación de la vivienda, pero no es el único ámbito en el que se llevan a cabo prácticas abusivas para ganar dinero.

George del garaje, un mecánico que publica contenido en redes sociales, ha hablado sobre esto en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok. “Hay muchos asquerosos en el mundo de la automoción que se encargan de especular”, explica el experto durante los primeros segundos.

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La realidad es que una pieza de un coche puede costar miles de euros. Sin embargo, aunque muchas personas crean que se trata de un alarde de picardía del mecánico, muchas veces se debe al precio de mercado.

La ley de la oferta y la demanda detrás de las piezas de coches clásicos

El mecánico explica que el precio de algunos componentes antiguos responde a la escasez de unidades disponibles en el mercado. Es el caso del distribuidor de un Opel GT de más de treinta años que intentaba instalar cuando se rompió uno de sus conectores. La pieza costaba alrededor de 1.500 euros, una cifra que despertó numerosas críticas en los comentarios de su vídeo.

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Según George del garaje, este tipo de situaciones se produce porque hay pocas unidades disponibles y algunos vendedores aprovechan esa circunstancia para elevar los precios. Para ilustrarlo, menciona también los BMW E30, un modelo clásico cuyas piezas pueden alcanzar precios elevados.

@georgedelgaraje Que pasa cuando un mecanico rompe alguna pieza de un cliente? y como hay piezas que cuestan verdaderos dinerales recordar verificar los vehiculos antes de comprarles con mi código en carvertical "gdg": https://www.carvertical.com/es/landing/v3?utm_source=inf&a=george&b=c16f7ce3&voucher=gdg ♬ sonido original - George del Garaje

En su caso, llegó a plantearse comprar otro vehículo para aprovechar su distribuidor, después de comprobar su historial y su estado, pero finalmente encontró el recambio que necesitaba en Polonia.

El episodio refleja una de las dificultades de reparar vehículos antiguos: encontrar componentes que ya no se fabrican o que escasean puede encarecer mucho una reparación. Aun así, el mecánico distingue entre el precio que alcanza una pieza por su disponibilidad limitada y las prácticas especulativas de quienes, según denuncia, aprovechan esa situación para inflar su coste.

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La importancia de ser sincero con el cliente

La relación entre un mecánico y el propietario de un vehículo también exige confianza. Cuando surge un problema durante una reparación, explicar lo ocurrido permite que el cliente conozca la situación y sepa por qué ha sucedido. Para George del garaje, esta sinceridad debe formar parte del trabajo diario, tanto si se trata de una avería como si se produce un daño mientras se manipula una pieza.

El profesional dirige su recomendación tanto a quienes trabajan en un taller como a las personas que llevan allí sus vehículos. En lugar de ocultar lo sucedido, defiende hablar directamente con el cliente y contarle qué ha pasado. Su mensaje busca poner el foco en la importancia de la honestidad en una actividad en la que el propietario suele confiar en los conocimientos y la experiencia del mecánico.

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Por qué los coches clásicos siguen despertando tanto interés

Los coches clásicos tienen un atractivo que va más allá de su función como medio de transporte. Para muchos aficionados, estos vehículos representan una parte de la historia del automóvil, con diseños, motores y características que los diferencian de los modelos actuales. Su conservación también se ha convertido en una afición que exige tiempo, conocimientos y, en ocasiones, una inversión considerable.

Mantener uno de estos vehículos en funcionamiento no siempre es sencillo. A medida que pasan los años, algunos modelos dejan de fabricarse y determinados componentes se vuelven difíciles de conseguir. Por eso, restaurarlos implica buscar piezas específicas y recurrir a profesionales que conozcan sus particularidades.

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