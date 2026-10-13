Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: previa y última hora del partido de Champions League de la fase de liga

Álex Baena. (EFE/José Manuel Vidal)

Vuelve la Champions para el Atlético de Madrid. Vuelve el mayor anhelo de una afición que vive el mejor momento de forma de su equipo. Cuatro partidos de liga sin conocer la victoria. Pero ahora viene la prueba de fuego. Otra vez contra un equipo de la Premier League. Contra el Manchester United.

Los del Cholo Simeone tienen la necesidad de sumar los tres puntos tras la derrota en Anfield y para ello tienen a toda la plantilla al disponible salvo Koke. El capitán no estará hoy en el Metropolitano por el fallecimiento de su madre.

En frente, un rival que no está en su mejor momento. Solo ha ganado dos de sus ocho partidos oficiales y encadenan cuatro sin vencer, justo lo contrario que los rojiblancos. A eso se incluyen las bajas: Michael Carrick no podrá contar con Sesko, Dorgu, Mazraoui, Ugarte, Shaw ni Mainoo.