Atlético de Madrid- Manchester United, en directo: previa y última hora del partido de Champions League de la fase de liga

Vuelve la Champions para el Atlético de Madrid. Vuelve el mayor anhelo de una afición que vive el mejor momento de forma de su equipo. Cuatro partidos de liga sin conocer la victoria. Pero ahora viene la prueba de fuego. Otra vez contra un equipo de la Premier League. Contra el Manchester United.
Los del Cholo Simeone tienen la necesidad de sumar los tres puntos tras la derrota en Anfield y para ello tienen a toda la plantilla al disponible salvo Koke. El capitán no estará hoy en el Metropolitano por el fallecimiento de su madre.
En frente, un rival que no está en su mejor momento. Solo ha ganado dos de sus ocho partidos oficiales y encadenan cuatro sin vencer, justo lo contrario que los rojiblancos. A eso se incluyen las bajas: Michael Carrick no podrá contar con Sesko, Dorgu, Mazraoui, Ugarte, Shaw ni Mainoo.
En pocas líneas:
Un rival ‘espejo’ del Atleti
El Atlético de Madrid llega a su debut en el estadio Metropolitano en racha. Son cuatro partidos sin conocer la derrota, entre ellos el derbi y otro sobre la bocina.
Sin embargo, el Manchester United es todo lo contrario. No gana desde sus últimos cuatro compromisos y desde el empate ante el Tottenham con uno más, su técnico, Michael Carrick, está siendo cuestionado.
Koke Resurrección no jugará este martes con el Atlético de Madrid el partido de la Champions League contra el Manchester United tras el fallecimiento de su madre, Ana Merodio. Su ausencia se encuadra en el permiso retribuido que la ley reconoce a los trabajadores por la muerte de un familiar, no en una baja médica.
Koke, baja de última hora
Jorge Resurrección, Koke, capitán del Atlético de Madrid, no estará hoy en el verde del Metropolitano tras el fallecimiento de su madre esta mañana. Antes del pitido inicial, se hará un minuto de silencio y los jugadores llevarán el brazalete negro.
El FC Barcelona regresa este martes al infierno turco. Allí donde tantas veces ha visto la victoria tras una sufrida guerra sobre el césped. Esta vez lo hará para enfrentarse al Galatasaray, rival de grandes batallas, bajo el contexto de la Champions.
Vuelve la Champions al Metropolitano. Al estadio de la final. Al sueño por el que hoy suspiran Atlético de Madrid; que tiene como objetivo el FC Barcelona; y del que es rey el Real Madrid.
¡¡Muuy buenass tardeees!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy vuelve la Champions League, vuelve la máxima competición europea. Atlético de Madrid y Manchester United se ven las caras en un duelo que puede servir para encarrilar el camino y disipar cualquier asomo de duda. ¿Qué pasará esta noche? A partir de las 21:00 horas.