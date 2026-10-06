Los eléctricos ya suponen una de cada tres ventas de coches en España: crecen sus matriculaciones más de un 50% en un año

Coche eléctrico cargando (Europa Press)

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Las matriculaciones de vehículos eléctricos volvieron a crecer con fuerza en septiembre y alcanzaron una cuota inédita en el mercado español. Según los datos difundidos por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), se vendieron 33.963 eléctricos e híbridos enchufables durante el mes, un 52,8% más que en septiembre de 2025. Esta cifra supone prácticamente el 30% de todas las ventas de vehículos.

El avance durante este mes fue especialmente destacado en el mercado de los turismos. Los modelos de coches eléctricos, tanto puros e híbridos enchufables, sumaron 31.945 matriculaciones, un 56% más que un año antes. Con ello, representaron el 34% de las ventas de turismos del mes, es decir, una de cada tres operaciones. Los eléctricos puros se situaron como la segunda opción más elegida por los compradores de coches, por delante de la gasolina y del diésel. Los híbridos enchufables también mantuvieron su crecimiento, con 14.579 unidades y una subida del 40,6%.

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Victoria de híbridos convencionales frente a gasolina

Aunque los eléctricos puros ganan peso, los híbridos no enchufables continúan siendo la primera opción de compra en el mercado global. En septiembre se matricularon 41.106 vehículos híbridos convencionales, un 15,7% más que un año antes, lo que equivale al 36,3% de las ventas totales. En los turismos, esta tecnología tuvo todavía mayor presencia. Los híbridos no enchufables reunieron el 43,7% de las matriculaciones, con casi 41.000 unidades. El Toyota Corolla fue el modelo híbrido más vendido del mes, seguido por el Toyota Yaris Cross y el Omoda 5.

Por su parte, las ventas de vehículos de gas continuaron a la baja. En septiembre se matricularon 3.456 unidades, un 29,2% menos que en el mismo periodo de 2025. Esta tecnología representó el 3% del mercado total. El descenso de los motores tradicionales también fue notable. Las matriculaciones de turismos de gasolina cayeron un 24,4%, hasta las 15.184 unidades, mientras que las de diésel bajaron un 47,3%, con 2.363 ventas. La gasolina tuvo una cuota del 16,2% y el diésel se quedó en el 2,5%.

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Más de 217.000 turismos eléctricos en un año

Entre enero y septiembre, las ventas de turismos electrificados alcanzaron las 217.298 unidades, un 36,9% más que en el mismo periodo de 2025. En el conjunto de vehículos, incluyendo comerciales, industriales, autobuses y cuadriciclos, se han vendido 236.452 electrificados en lo que va de año. Madrid concentra buena parte de las matriculaciones electrificadas, con 11.460 unidades en septiembre, seguida por Cataluña, con 5.160, y Andalucía, con 3.705.

ANFAC considera que los resultados demuestran el especial interés de los compradores cuando existen incentivos y apoyos disponibles. El director general de la asociación, José López-Tafall, pidió mantener las ayudas del Plan Auto+ hasta el final de 2026 y ofrecer claridad sobre su continuidad en 2027. Según explica, la estabilidad de estas medidas será clave para mantener la confianza de los ciudadanos y reforzar la producción de vehículos electrificados en España.

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