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Ceuta recibe a Felipe VI y Letizia: la histórica visita de los reyes a la ciudad autónoma, en imágenes

Los monarcas cumplen compromisos oficiales en la ciudad autónoma antes de continuar su agenda en Melilla

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13 de Octubre de 2026

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