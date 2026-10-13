El mensaje del rey Felipe VI desde Ceuta: “La soberanía y la integridad de nuestro país no son negociables”

El Rey ofrece un discurso durante su histórica visita a Ceuta. (Europa Press)

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Felipe VI ha reclamado este martes desde Ceuta una respuesta unida de las instituciones y los partidos en defensa de la soberanía y la integridad territorial de España. El monarca ha sostenido que Ceuta y Melilla forman parte “irrenunciable” del país y ha afirmado que su protección debe prevalecer ante cualquier amenaza.

Durante el encuentro con representantes de la sociedad civil ceutí, que ha cerrado su visita oficial junto a Letizia, el Rey ha pedido que las fuerzas políticas estén “sin fisuras ni medias tintas” a la altura de la ciudadanía. “La soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables, son indiscutibles y ante cualquier riesgo nuestra obligación es su defensa y preservación”, ha manifestado.

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Felipe VI ha enmarcado sus palabras en la crisis abierta tras la entrada irregular masiva de migrantes desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. El monarca ha descrito lo sucedido como una “violación de nuestra frontera” que provocó “un shock para todos” y que todavía tiene un “enorme impacto” sobre la ciudad autónoma.

Felipe VI y la reina Letizia durante su visita a Ceuta. REUTERS/Pedro Nunes

El Rey destaca la respuesta de los ceutíes

“Este verano fue todo menos normal”, ha afirmado. El Rey ha señalado que la situación no era comparable con otros episodios de entrada irregular y aseguró que, desde entonces, los habitantes de Ceuta y Melilla han estado presentes en el pensamiento de los monarcas.

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Felipe VI ha trasladado a los ceutíes “el abrazo de afecto y de cariño de parte de toda la sociedad española” y ha agradecido el recibimiento que él y Letizia han tenido durante la jornada. También ha destacado el “civismo y tenacidad” de los vecinos ante las dificultades para recuperar la normalidad después de la crisis.

Cientos de personas transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder a España, junto a una valla de alambre de espino y con una ciudad en el horizonte y el mar al lado.

El monarca ha reconocido el trabajo de policías, guardias civiles, militares, efectivos de Protección Civil, sanitarios, empleados de los servicios públicos y voluntarios que participaron en la respuesta a la situación. “Ahora más que nunca es tiempo para la unidad institucional, para la colaboración”, ha sostenido.

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La relación con Marruecos y el respaldo europeo

Felipe VI ha defendido que España y la Unión Europea mantengan una relación de “buena vecindad” con Marruecos, basada en la confianza, el respeto mutuo y la voluntad de promover la paz, la estabilidad y la seguridad regionales. El monarca ha sostenido que ese vínculo exige “buena fe por ambas partes” y ha afirmado que España mantendrá ese propósito, aunque siempre a partir de esos principios.

El Rey ha subrayado que Ceuta y Melilla son territorio español y europeo, por lo que sus fronteras constituyen también límites exteriores de la Unión Europea. “Cualquier amenaza que sufran es una amenaza al conjunto de la Unión Europea”, ha advertido, antes de reclamar que el principio de responsabilidad común se traduzca en solidaridad y compromiso de los Estados miembros.

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Felipe VI y Letizia llegan a Ceuta para el primer viaje oficial de la Casa Real en casi dos décadas (EFE)

Felipe VI ha señalado que abordó recientemente esa cuestión con los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y de Finlandia, Alexander Stubb. Según ha explicado, situaciones como la vivida en Ceuta ponen a prueba el sentido de pertenencia europea y requieren una respuesta común para proteger las fronteras exteriores.

El monarca también se ha referido a las personas que entraron de forma irregular en España. Ha afirmado que, como principio general, deben regresar a sus países de origen “lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos”, aunque ha recalcado que, durante su permanencia en territorio español, deben recibir un trato “digno y humano”, con todas las garantías previstas en la ley.

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A la vez, ha sostenido que quienes permanezcan en Ceuta deben respetar las normas de convivencia y los derechos y libertades de los ciudadanos. Felipe VI ha deseado que, con el paso del tiempo, sea posible valorar la actuación de las instituciones con “la tranquilidad y la satisfacción de haber hecho las cosas bien”.

Los reyes Felipe VI y Letizia visitan el cementerio musulmán de Sidi Embarek (EFE)

El Rey ha expresado además su pesar por las personas que murieron durante la crisis de finales de julio, a quienes los reyes rindieron homenaje en el cementerio musulmán de Sidi Embarek. Felipe VI y Letizia trasladaron sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas.

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En el cierre de su discurso, el jefe del Estado ha lanzado un mensaje de serenidad a los ceutíes. “No os vamos a dejar solos ni indefensos”, ha asegurado. También ha afirmado que el futuro de la ciudad depende de sus habitantes, del conjunto del Estado y de la sociedad española, y ha comprometido el respaldo “pleno, permanente e inequívoco” de la Corona.

Una visita pendiente desde hace 19 años

La visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta ha sido la primera oficial de los reyes desde la proclamación del monarca y la primera de la Casa Real a la ciudad autónoma desde 2007. La jornada incluyó la recepción institucional en el Ayuntamiento, donde el presidente ceutí, Juan Vivas, entregó al Rey la llave de oro de la ciudad, además de una visita al Santuario de Nuestra Señora de África y al colegio público Vicente Aleixandre.

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Los reyes han llegado este martes a Ceuta para realizar una visita histórica que supone la primera que realizan a la ciudad, para así expresar su apoyo a los ceutíes tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado mes de julio.

En el Libro de Honor del Ayuntamiento, los reyes señalaron que con este viaje, “largamente deseado y pendiente”, saldaban una “deuda” con Ceuta y trasladaban “la cercanía y el afecto de toda España”. También acudieron al cementerio musulmán de Sidi Embarek, donde guardaron un minuto de silencio ante las lápidas sin nombre de quienes murieron en el mar durante la crisis migratoria de finales de julio.