España

Los hermanos que volvieron al pueblo para abrir un restaurante en el punto más alto de Asturias: pote asturiano, verdinas y “unas vistas de postal”

Este restaurante, con el chef Héctor Cosmen al frente, se encuentra en el puerto de Leitariegos, a 1526 metros de altura

El restaurante Leitariegos se encuentra en el pueblo habitado más alto de Asturias
El restaurante Leitariegos se encuentra en el pueblo habitado más alto de Asturias (Facebook)
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Para probar uno de los mejores potes asturianos de todo el Principado, hay que subir hasta el ‘techo del paraíso’. Al final de un camino empinado que atraviesa valles y grandes montañas, en el punto más alto de todo Asturias, se encuentra Leitariegos, un restaurante situado en el puerto de Leitariegos que se eleva a 1526 metros sobre el nivel del mar. Allí se disfruta de una excelente propuesta gastronómica asturiana, con un espectacular entorno natural como perfecto telón de fondo.

El restaurante, premiado con un Solete de la Guía Repsol, está situado dentro del Parque Natural y Reserva de la Biosfera de las Fuentes del Narcea, a unos 30 kilómetros de Cangas del Narcea y pegado a la estación de esquí Valle de Laciana – Leitariegos. Un entorno único en plena montaña asturiana que puede disfrutarse a través de los ventanales de esta enorme cabaña-restaurante.

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La loca idea de empezar un restaurante a estas alturas de vértigo fue de Héctor y Pepe Cosmen, dos hermanos hosteleros que forman parte de una familia de emprendedores y que han apostado por la vuelta a sus orígenes, al pueblo familiar con solo doce habitantes que presume de ser el más alto (habitado) de toda Asturias.

Héctor, al frente de los fogones, comenzó muy pronto a mostrar interés por la cocina, centrado desde el principio en la cocina tradicional. Sus primeros pasos fueron en Madrid, en el restaurante de su tío Antonio Cosmen, propietario en la capital española del conocido La Cruz Blanca Vallecas, un centro de peregrinaje del cocido madrileño por el que han pasado personalidades de la política, la cultura o el deporte, incluso el propio rey emérito.

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Pero pronto Héctor, junto con su hermano Pepe, enfocado en la gestión del negocio, decide regresar a Asturias para emprender su propio camino en el mundo de la gastronomía, eligiendo como entorno ideal el pueblo que vio nacer a su familia. Desde su apertura en 2019, ya se ha convertido en lugar de destino imperdible para esquiadores y aficionados a la montaña que buscan sabores tradicionales y una buena cocina casera.

El restaurante Leitariegos está situado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea (Montaje Infobae)
El restaurante Leitariegos está situado dentro del Parque Natural de las Fuentes del Narcea (Montaje Infobae)

Los reconocimientos llegaron pronto gracias al trabajo duro y a la calidad de su producto. En 2022, el restaurante Leitariegos quedó campeón en el Campeonato Nacional del Mejor Pote Asturiano, copando titulares y ganando popularidad gracias a una receta emblemática, heredada de su madre, que requiere hasta tres horas y media de cocción. También en 2022 consiguió ser subcampeón del Campeonato Nacional de las Mejores Verdinas y en 2023, el tercer puesto en cocina tradicional en la VII edición de ‘Pulpo Pasión’ con su plato de pulpo a la brasa con cachelos.

Además de su premiada receta de pote asturiano de berzas, en Leitariegos brillan otros ejemplos de cocina de cuchara tradicional, como la fabada, las verdinas o los callos a la madrileña. También carnes como la costilla de vaca asturiana, asada en horno de brasa a baja temperatura durante hasta 13 horas; pescados como la trucha escabechada y postres como el clásico arroz con leche asturiano.

El espacio, explican desde el propio restaurante, “cuenta con unas instalaciones únicas que te permiten disfrutar de unas vistas de postal, mientras disfrutas de una comida tradicional, con los mejores productos de la tierra, elaborada y servida por un equipo de jóvenes emprendedores”.

Una estación de esquí en plena cordillera cantábrica

La estación de esquí Valle de Laciana-Leitariegos es uno de los destinos invernales más conocidos del noroeste de España. Situada en la provincia de León, muy cerca del límite con Asturias, ofrece un entorno natural privilegiado en plena Cordillera Cantábrica y una propuesta pensada tanto para quienes se inician en el esquí como para los que ya tienen experiencia.

Este complejo invernal destaca por su ambiente familiar y por unas vistas abiertas al valle de Laciana, declarado Reserva de la Biosfera. Sus pistas, rodeadas de paisajes de montaña y bosques, convierten la jornada de nieve en una escapada tranquila y accesible, lejos de las grandes masificaciones.

Las instalaciones tienen acumulación de 111 kilómetros esquiables en sus 133 pistas disponibles, más los 1.200 metros de desnivel, siendo el mayor de nuestro país

Además de poder practicar esquí, Leitariegos ofrece servicios básicos para pasar el día con comodidad: cafetería-restaurante a pie de pistas, alquiler de material, escuela de esquí y snowboard y zona específica para debutantes. La estación dispone también de sistemas de nieve artificial que ayudan a mantener la temporada cuando las condiciones meteorológicas no lo permiten.

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