La reflexión de Luka Modric sobre los negocios: “Mi mujer trabajó dos años en la administración y estudió Economía como su madre”

El jugador del AC Milan Luka Modric (Europa Press)

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La vida de Luka Modric lejos de los terrenos de juego también está marcada por las decisiones económicas. El centrocampista croata, que actualmente juega en el AC Milan tras convertirse en una de las grandes figuras de la historia del Real Madrid, ha desarrollado una actividad empresarial junto a su mujer, Vanja Modric, con la que ha conseguido diversificar sus fuentes de ingresos y construir un importante patrimonio.

El matrimonio ha canalizado parte de sus inversiones a través de una sociedad familiar con sede en Madrid, centrada principalmente en el mercado inmobiliario. Según la información publicada por Defensa Central, el patrimonio relacionado con estos negocios alcanza los 16,5 millones de euros. Una cifra que refleja la relevancia que ha adquirido esta faceta de la vida del futbolista, más allá de los ingresos obtenidos durante su carrera profesional.

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La apuesta por los bienes inmuebles se ha convertido en uno de los ejes de esta actividad económica. A través de su empresa, Modric y su mujer han organizado diferentes operaciones relacionadas con propiedades, terrenos y otros activos inmobiliarios. De esta manera, el croata ha ampliado sus horizontes profesionales con proyectos que no dependen exclusivamente de su trayectoria en el fútbol.

El capitán croata Luka Modric (AP Foto/Petr David Josek)

Luka Modric ha explicado que su mujer tiene conocimientos relacionados con la economía y la administración, una formación que resulta relevante en el ámbito empresarial. El futbolista se ha referido a su trayectoria para poner en valor su aportación a la gestión de los negocios familiares y dejar claro que su papel va más allá del acompañamiento durante su carrera deportiva. “Mi mujer trabajó durante 2 años en la administración y estudió Economía como su madre”, ha revelado el centrocampista en declaraciones recogidas por Defensa Central.

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La explicación del jugador permite conocer mejor cómo se organiza la pareja en esta faceta de su vida. La formación de Vanja y su experiencia laboral forman parte del perfil con el que participa en los proyectos comunes, en los que ambos han encontrado una manera de trabajar conjuntamente para gestionar sus inversiones.

Una sociedad para invertir en el mercado inmobiliario

La estructura empresarial de la familia tiene uno de sus principales referentes en Modric Family SL, una compañía constituida en Madrid en 2020. Según la información del citado medio, su actividad está relacionada con distintas operaciones inmobiliarias, desde la adquisición de propiedades hasta su promoción, venta y explotación. El objeto de la sociedad incluye bienes como viviendas, terrenos y garajes. Se trata de diferentes tipos de activos que forman parte de una estrategia empresarial centrada en el sector inmobiliario, un ámbito en el que el futbolista ha encontrado una vía para diversificar su patrimonio.

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El entrenador del Villarreal, Íñigo Pérez, analiza en rueda de prensa el partido de su equipo contra el Real Madrid. Pérez destaca la "crispación" y la alta tensión del encuentro, pero se muestra satisfecho con el rendimiento y la ejecución del plan de partido por parte de sus jugadores.

La organización de la compañía también establece las funciones que desempeñan Luka y Vanja. El jugador aparece como administrador único, mientras que su mujer figura como apoderada. Esta distribución define las responsabilidades de ambos dentro de la sociedad familiar y permite encuadrar su participación en la gestión de los negocios. Los datos económicos publicados sobre la empresa ofrecen otra referencia de la dimensión que ha alcanzado esta iniciativa. El capital suscrito de Modric Family SL ha aumentado durante los últimos años hasta situarse cerca de los 38 millones de euros.