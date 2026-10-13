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Estos productos elevan el precio de cesta de la compra y puedes ahorrar con estos 4 métodos

Aprender a calcular el coste por dosis y apostar por artículos reutilizables son las claves para ajustar el presupuesto

Ticket de compra o comprobante de pago - Perú - 5 de diciembre
Una persona revisando el ticket de la compra.
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Miras el ticket al salir del supermercado y has gastado más de lo que pensabas. Esta trampa suele quedar eclipsada por el precio del aceite, la carne o los lácteos, pero su impacto a fin de mes es demoledor. Son artículos de uso diario que no caducan en la nevera, duran semanas y, precisamente por eso, hacen que perdamos la noción exacta de cuánto nos estamos gastando en ellos. Identificar esta “segunda cesta” y aplicar cuatro sencillos cambios de hábito en las rutinas del hogar es la clave para recortar un ticket de la compra cada vez más abultado.

Detergentes para la ropa, cápsulas para el lavavajillas, suavizantes, papel higiénico, limpiacristales o bayetas son los verdaderos protagonistas de esta partida oculta. Aunque no se compran con la misma frecuencia que el pan o la leche, su elevado coste unitario termina por inflar el presupuesto casi sin que nos demos cuenta. Por suerte, no hace falta renunciar a un hogar limpio, basta con reorganizar la forma en que compramos y utilizamos estos básicos a través de cuatro hábitos clave.

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Compara el precio por uso o lavado, no por envase

El mayor error al recorrer el pasillo es fijarse únicamente en el importe total de la etiqueta o dejarse deslumbrar por el volumen de la botella. En una entrevista con La Vanguardia, la abogada Gemma Reinón explicaba que “una de las claves es dejar de comparar envases y empezar a comparar usos. En un detergente, por ejemplo, lo relevante no es únicamente cuánto cuesta la botella, sino cuántos lavados permite según la dosis recomendada”.

Una persona vierte lavavajillas azul de un envase transparente sobre una esponja verde y amarilla junto a un fregadero de cocina con limones.
Una persona aplica lavavajillas sobre un estropajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las regulaciones de consumo obligan a fijar en los detergentes la cantidad necesaria para un lavado estándar como referencia legal. Por ello, un producto muy concentrado en un envase pequeño puede parecer más caro a simple vista, pero resultar mucho más económico a largo plazo que una garrafa gigante llena de producto diluido. Para acertar en la compra, el secreto está en mirar la letra pequeña de la etiqueta e identificar el precio exacto por dosis o unidad de medida.

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Dosifica adecuadamente (más cantidad no limpia mejor)

Existe la falsa creencia de que verter un chorro extra de producto dejará la ropa o las superficies impecables. El abogado especializado en consumo Jordi Català advertía de que “otro error común es utilizar más producto pensando que limpiará mejor. En muchos casos superar la dosis recomendada no aumenta proporcionalmente la eficacia”.

Añadir más detergente de la cuenta es una de las formas más rápidas de tirar el dinero por el desagüe. La dosis adecuada no es una fórmula matemática fija, sino que varía en función de factores clave como el nivel de suciedad de las prendas, el volumen de la carga de la lavadora e incluso la dureza del agua de tu zona geográfica. Si aplicas más producto del estipulado, no lograrás mayor limpieza: solo conseguirás acelerar la compra del siguiente recambio de forma prematura.

Una mano sostiene un recipiente azul y vierte detergente en polvo blanco en el cajón abierto de una lavadora de carga frontal.
Una persona vierte detergente en polvo en la lavadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidado con las promociones y el sobrealmacenamiento

Las ofertas del tipo segunda unidad a mitad de precio o los formatos gigantes son herramientas de marketing muy eficaces, pero pueden convertirse en una trampa financiera si te llevan a modificar tus hábitos de consumo. Llenar los armarios de la casa con múltiples envases solo porque estaban rebajados inmoviliza un dinero de tu presupuesto que podrías destinar a otras necesidades.

Una buena regla consiste en fijar un límite de almacenamiento en casa: mantener un envase en uso y solo uno de reserva para los productos imprescindibles de limpieza. Antes de ceder a la tentación de una gran promoción, desglosa el coste final por unidad o rollo y valora fríamente si tu hogar realmente va a consumir esa cantidad en un periodo razonable.

Una persona adulta de pie usa una mopa plana rectangular para limpiar un zócalo blanco en una sala de estar con piso de madera clara junto a una ventana.
Una persona pasa la mopa por el suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Simplifica la lista y evita productos desechables

Tener un producto específico para cada rincón del hogar —uno para cristales, otro para la grasa de la cocina y otro más para el parqué— aumenta el precio al final del ticket. Es conveniente revisar qué es imprescindible y eliminar aquellas que cumplen la misma función. Eso sí, reducir inventario no debe llevarte a experimentos caseros.

Por otro lado, otro gran agujero en la cesta de la compra es el uso de consumibles de un solo uso. Sustituir elementos como las mopas desechables o los rollos de papel de cocina por alternativas duraderas y reutilizables (como bayetas de microfibra) genera un margen de ahorro que se nota de inmediato al cabo de los meses.

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